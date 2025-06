Palpite Juventus x Manchester City – Mundial de Clubes – 26/06/2025

Juventus e Manchester City se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26), às 16h (horário de Brasília). Ambas as equipes venceram seus dois primeiros jogos e chegam empatadas em número de pontos, mas a Juve leva vantagem em caso de empate pelo saldo de gols. O local da partida será no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Palpite Juventus x Manchester City

Com campanhas idênticas até aqui, Juventus e Manchester City fazem um dos jogos mais aguardados da fase de grupos. A Velha Senhora tem saldo melhor após duas goleadas expressivas, enquanto os ingleses também venceram com autoridade o Wydad e o Al Ain, mas marcaram um gol a menos.

O confronto tende a ser movimentado e as duas equipes devem marcar pelo menos um gol, já que a Juve balançou as redes nove vezes e o City oito. Porém, o elenco comandado por Pep Guardiola é mais organizado taticamente, e deve encerrar a invencibilidade do clube italiano no Mundial.

Nosso palpite para o jogo: Manchester City vence

Por ter mais regularidade e volume de jogo, o palpite Juventus x Manchester City vai para a vitória do clube inglês na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias da Juventus

Desde a reta final da temporada 2024-25, a Juventus embalou de vez e vive grande fase, ostentando uma sequência de sete partidas sem derrotas.

Em sua trajetória até aqui no Mundial de Clubes, estreou com uma vitória imponente sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes, pelo placar de 5 a 0.

Depois, enfrentou um desafio um pouco maior diante do Wydad Casablanca. Chegou a sofrer um gol, mas também goleou o clube marroquino, desta vez por 4 a 1.

As últimas notícias do Manchester City

Por outro lado, o Manchester City tenta se redimir com uma grande campanha Mundial, após realizar uma temporada 2024-25 abaixo das expectativas. Afinal, foi a única desde a chegada de Pep Guardiola em que não conquistou sequer um título.

Na estreia, enfrentou o Wydad Casablanca e venceu com facilidade por 2 a 0. Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo, e o City claramente tirou o pé depois do intervalo.

Já na 2ª rodada, buscava uma vitória por sete gols de diferença sobre o Al Ain, resultado que colocaria o clube inglês na liderança do Grupo G. Apesar de ter dominado as ações da partida, venceu por “apenas” 6 a 0 e seguiu na vice-liderança.



Onde assistir Juventus x Manchester City?

A partida entre Juventus e Manchester City terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.