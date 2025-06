Palpite Mamelodi Sundowns x Fluminense – Mundial de Clubes – 25/06/2025

Mamelodi Sundowns e Fluminense se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília). O time sul-africano precisa da vitória para avançar, enquanto o Tricolor joga por um empate para garantir a liderança do Grupo F. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Palpite Mamelodi Sundowns x Fluminense

O Mamelodi teve boa atuação na estreia contra o Ulsan, mas perdeu para o Borussia e agora precisa vencer o clube carioca para avançar. Já o Fluminense chega invicto, liderando o grupo, e depende apenas de um empate para garantir a classificação nas oitavas de final.

Pelo desempenho mais consistente na atual temporada e qualidade técnica superior, o Tricolor Carioca entra como favorito no confronto. A tendência é de um jogo aberto e possivelmente com ambos marcando, mas o Flu deve criar mais chances e sair de Miami com os três pontos.

Nosso palpite para o jogo: Fluminense vence

Por ser mais produtivo no setor ofensivo, o palpite Mamelodi Sundowns x Fluminense vai para a vitória do clube brasileiro na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Mamelodi Sundowns

O atual campeão do Campeonato Sul-Africano segue surpreendendo em suas performances pela fase de grupos do Mundial de Clubes, apesar de estar fora da zona de classificação para o mata-mata.

Na primeira rodada, não desperdiçou a oportunidade de pontuar contra o clube tecnicamente mais frágil da chave, Ulsan HD, e venceu os sul-coreanos por 1 a 0.

Depois, protagonizou um dos duelos mais eletrizantes da competição contra o Borussia Dortmund. Em jogo com sete gols marcados e 59% da posse de bola a favor do Mamelodi, acabou derrotado por 4 a 3 para o clube alemão.

As últimas notícias do Fluminense

Os comandados de Renato Gaúcho vivem grande fase na temporada, e ostentam uma sequência invicta de oito partidas.

Em sua trajetória pelo Mundial de Clubes, estreou contra o Borussia Dortmund no MetLife Stadium. Na partida, apesar de ter tido apenas 46% da posse de bola, criou as principais chances de abrir o placar, mas ficou no empate sem gols diante dos alemães.

Na sequência, confirmou o favoritismo contra o Ulsan HD. Chegou a estar em desvantagem no marcador após o final da primeira etapa, mas conseguiu buscar a virada por 4 a 2.



Onde assistir Mamelodi Sundowns x Fluminense?

A partida entre Mamelodi Sundowns e Fluminense terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.