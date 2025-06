Apostas na Reals Bet: Esportes, recursos e dicas

As apostas na Reals Bet estão disponíveis para diferentes modalidades esportivas e jogos de cassino online. A plataforma conta com diferentes mercados esportivos, recursos para bets - como cash out e apostas ao vivo -, além de promoções.

Todavia, se você prefere fazer suas bets em casas de apostas já consagradas no mercado nacional, sugerimos aproveitar os recursos da bet365, da Betano e da Superbet.

Dessa forma, os iniciantes devem conhecer as principais características antes de utilizar os serviços da operadora. Portanto, nossa análise fornece informações essenciais sobre o funcionamento desta casa de apostas para novos usuários brasileiros.

Opções de apostas esportivas na Reals Bet

Um dos principais aspectos a serem observados em uma casa de apostas é a variedade de modalidades esportivas e torneios disponibilizados para apostar. Afinal de contas, quanto mais opções de esportes e torneios, maiores as possibilidades para criar suas estratégias de apostas.

Considerando este fato, os usuários que optam por fazer suas apostas na Reals Bet contam com uma série de alternativas. A Reals Bet Brasil oferece as principais modalidades esportivas para que você possa fazer suas apostas. Confira a seguir algumas informações sobre os esportes presentes na operadora.

Futebol na Reals Bet

É normal que o futebol, na maioria das vezes, seja o grande carro chefe das casas de apostas esportivas. Afinal de contas, trata-se do esporte mais popular do mundo, com milhões de fãs e que desperta a atenção dos apostadores. Na Reals Bet Brasil isso não é diferente e a casa oferece muitas opções para apostas.

É possível fazer seus palpites em torneios nacionais de países como Brasil, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França e muitos outros. E a Reals Bet não limita as apostas apenas a primeira divisão, também é possível apostar nas séries B, C e D do Brasileirão, por exemplo.

Falando sobre torneios internacionais, a Reals Bet conta com torneios como Champions League, Europa League, Libertadores, Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. A casa ainda conta com apostas nas eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Basquete

A popularidade do basquete é extremamente alta, mas os fãs da modalidade não encontram muitas opções para fazer suas apostas. Em geral, as casas de apostas oferecem apenas a possibilidade de apostar na NBA e, quando muito, na WNBA.

Ao optar por fazer apostas na Reals Bet em basquete, o usuário encontra uma extensa lista de opções de torneios. É possível fazer previsões em ligas nacionais de países como Estados Unidos, Brasil, Itália, Japão, Espanha, Argentina, Alemanha e Turquia. A casa também oferece algumas opções para apostas em torneios internacionais, como a Euroliga, além de possibilitar apostas em jogos de basquete feminino.

Tênis

Com um calendário repleto de torneios ao longo do ano, o tênis ganha cada vez mais fãs ao redor do mundo. Tanto os torneios masculino, quanto os feminino, atraem a atenção do público e dos entusiastas das apostas esportivas.

A Reals Bet Brasil disponibiliza apostas em todos os principais torneios de tênis da ATP e da WTP. Além das apostas em torneios de simples, a Reals Bet oferece a chance de realizar apostas em torneios de duplas.

e-Sports

Já tem algum tempo que os eSports, também conhecidos como esportes eletrônicos, vem conquistando cada vez mais admiradores. Os principais torneios, das principais modalidades, são acompanhados por um incontável número de fãs.

Devido a crescente popularidade, os eSports ganharam espaço nas casas de apostas. Ao fazer suas apostas na Reals Bet, você poderá escolher entre modalidades como CS2, Dota 2, League of Legends e Valorant.

Vôlei

O vôlei é mais um esporte que tem uma enorme variedade de torneios nacionais, dos mais diferentes países para você fazer apostas na Reals Bet. Você pode fazer previsões em torneios masculinos e femininos de países como Brasil, Itália, França, Argentina, Polônia, Grécia e Eslovênia. A casa ainda conta com torneios internacionais para realização das apostas.

Mais esportes para apostar

Citamos acima algumas das modalidades esportivas mais populares entre o público brasileiro. Entretanto, as apostas na Reals Bet também podem ser feitas em esportes menos conhecidos por aqui. Isso ajuda a evidenciar o quão completa é a Reals Bet Brasil.

Entre os exemplos de esportes menos populares no Brasil, podemos citar o floorball, o lacrosse, o críquete, o rúgbi e o beisebol. Lembrando que cada modalidade esportiva conta com seus próprios mercados de apostas, considerando as características e regras dos esportes.



Visite o site da Reals Bet Brasil para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Reals Bet

Mercados de apostas na Reals Bet

Os mercados de apostas dentro de uma plataforma indicam no que é possível apostar em um evento esportivo. Deste modo, quanto maior o número de mercados oferecidos por uma casa de apostas, mais possibilidades de personalização de suas estratégias de apostas você encontrará.

Cada modalidade esportiva conta com seus mercados característicos. Para dar dimensão da variedade de mercados para apostas na Reals Bet, destacamos alguns exemplos relacionados ao futebol.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

É possível que este mercado de apostas seja o mais popular entre aqueles que para o futebol. Aqui é possível contar com três possibilidades para o palpite: vitória do Time 1, empate (x) ou vitória do Time 2. Este mercado leva em consideração os resultados durante os 90 minutos de jogo.

Empate Anula

Este é um mercado que conta com apenas duas opções para palpite: vitória do Time 1 ou vitória do Time 2. Uma característica interessante deste mercado é que se a sua previsão não se confirmar, existe a possibilidade de você receber o valor apostado de volta. Caso a partida termine empatada, o valor da aposta volta a fazer parte do saldo de sua carteira virtual.

Apostas Futuras

As apostas futuras, também conhecidas como apostas a longo prazo, são aqueles que o resultado de previsão só se confirma ao fim do torneio. É comum que entre as opções de apostas futuras estejam quem será o campeão, o artilheiro, as equipes rebaixadas, entre outras possibilidades.

Chance Dupla

Este mercado é outro que possui uma característica, já que o apostador conta com dois resultados para uma aposta vencedora. Entre as opções de palpite estão: vitória do Time 1 ou empate, vitória do Time 2 ou empate e vitória do Time 1 ou do Time 2. Por contar com mais de um resultado para uma aposta vencedora, é comum que este mercado ofereça odds menores.

Total de Gols

Aqui temos um mercado de apostas de Mais ou Menos, onde é preciso indicar o número total de gols de uma partida. O apostador faz sua previsão de Mais ou Menos determinado número de gols no jogo. O resultado final da partida pode não ter relevância, a não ser que a aposta seja em Menos 0,5 gols, neste caso a partida precisa terminar 0 x 0 para uma aposta vencedora.

Odds na Reals Bet

As odds são definidas como um valor numérico atribuído pelas casas de apostas que indicam as chances de um determinado evento acontecer. Quanto menor for a odd, maior é a chance do evento ocorrer. Por outro lado, quanto maior for a odd, menor é a chance daquele fato acontecer.

As odds também funcionam como multiplicador de sua aposta. Na prática, se você apostar R$10 em um mercado com odds de 2.00 e sua previsão se confirmar, seu retorno será de R$20.

Ao escolher fazer suas apostas na Reals Bet, você encontrará odds na média do que é observado, de maneira geral, em outras grandes casas de apostas do mercado. Porém, a Reals Bet Brasil oferece Super Odds para alguns eventos esportivos.

Isso significa que, para estes eventos, a casa conta com odds ligeiramente maiores do que a média de mercado. Para saber quais são os eventos na Reals Bet que oferecem as Super Odds é muito simples. Basta que você acesse no site da plataforma a opção Super Odds no menu lateral esquerdo.

Apostas ao vivo na Reals Bet

É fato que apostar em uma determinada partida acrescenta um tempero extra à disputa. Afinal, mesmo que não seja um jogo de seu time do coração, você passará a torcer por um determinado resultado.

Quando falamos de apostas ao vivo, as expectativas sobre o jogo aumentam ainda mais devido ao fato de você poder mudar sua estratégia de apostas durante a partida. Assim, qualquer ação que ocorra no evento, pode estimular o apostar a fazer alterações nos palpites. Esta categoria de palpite está entre as opções de apostas na Reals Bet.

Opção de Cash Out

O Cash Out é a ação de encerrar uma aposta esportiva antes do término do evento. Com esta ação é possível antecipar um potencial retorno ou até mesmo diminuir possíveis perdas.

Vale a pena observar que, normalmente, ao realizar o Cash Out as odds sofrem alterações. Este recurso está disponível para suas apostas na Reals Bet.



O futebol conta com uma rica cobertura na Reals Bet Brasil

Como apostar na Reals Bet?

Um dos destaques da Reals Bet Brasil é a facilidade de navegação pela plataforma da casa de apostas. Todas as informações podem ser facilmente encontradas e isso fica evidente a todo momento.

Desde a criação de um cadastro, passando pela realização do login na Reals Bet, tudo é muito simples. A realização de depósitos, apostas e solicitações de saques também são processos muito intuitivos.

Desta maneira, as apostas na Reals Bet também são um processo muito simples e intuitivo. Confira a seguir como fazer seus palpites:

1 - Acesse o site e faça seu login na Reals Bet;

2 - Em seguida, clique na opção Esporte ou Ao Vivo;

3 - Escolha a modalidade esportiva de sua preferência;

4 - Agora, escolha o evento no qual pretende apostar;

5 - Selecione o mercado de apostas e informe o valor antes de confirmar seu boletim de apostas.

Estes passos indicam como fazer uma aposta simples na Reals Bet Brasil. Para fazer uma aposta múltipla, é preciso incluir mais palpites no mesmo boletim de apostas. É importante verificar quais as odds finais para as apostas múltiplas.

App Reals Bet - Tem para Android e iOS?

No momento de nossa análise, a Reals Bet não dispõe de um app nativo para dispositivos Android ou iOS. Entretanto, isso não é um problema para quem pretende fazer apostas na Reals Bet utilizando um celular ou um tablet.

A apostas na Reals Bet por meio da versão mobile do site da operadora podem ser feitas da mesma forma que na versão desktop. Todas as funções da Reals Bet estão disponíveis em ambas as versões do site.

Como apostar na Reals Bet para Android (apk)?

Como mencionamos anteriormente, mesmo sem um apk da Reals Bet para download e instalação do app, é possível fazer apostas na Reals Bet utilizando seu dispositivo Android. Para fazer apostas na Reals Bet pelo Android, basta seguir os passos descritos anteriormente.

Além disso, é possível instalar um atalho da para o site da operadora diretamente na tela inicial de seu Android, tudo isso sem instalar um apk da Reals Bet. Confira o passo a passo para instalação do atalho:

1 - Acesse o site da Reals Bet Brasil utilizando o navegador de seu Android;

2 - Clique nos três pontinhos para acessar o menu do navegador;

3 - Agora, clique na opção Adicionar à tela inicial;

4 - Clique em instalar e aguarde o término da instalação do atalho.

Você poderá identificar o atalho para o site da casa de apostas na tela inicial do dispositivo Android. Ao clicar sobre ele, como se fosse um app da Reals Bet, você é direcionado para o site da operadora.



A Reals Bet Brasil traz um site otimizado para acesso via dispositivos móveis

Como apostar no app da Reals Bet no iOS?

Mesmo com a ausência de um app da Reals Bet para dispositivos iOS, é possível fazer apostas Reals Bet. Para isso, basta utilizar a versão mobile do site da operadora. O processo para fazer apostas na Reals Bet pelo iOS acontece por meio do acesso ao site da casa utilizando o navegador do dispositivo.

Uma vez no site, basta fazer seu login na Reals Bet para acessar os esportes, torneios e mercados de apostas. Também é possível criar um atalho na tela inicial de seu dispositivo iOS. Veja os detalhes para instalação do atalho:

1 - Acesse o site da Reals Bet por meio do navegador de seu iOS;

2 - Clique no botão de compartilhamento do navegador;

3 - Agora, clique na opção Adicionar à Tela de Início;

4 - Clique em Adicionar para finalizar a instalação do atalho.

Com o atalho criado na sua tela de início, basta clicar sobre ele para que o site da Reals Bet seja aberto no navegador.

A utilização de um atalho tem suas vantagens, já que não é necessário baixar um apk da Reals Bet para instalar um app nativo, que consumiria espaço de armazenamento do aparelho.

Bônus na Reals Bet Brasil

Os fãs de apostas esportivas se habituaram a ver as casas de apostas oferecendo promoções para seus usuários. Existem ofertas relacionadas a concessão de apostas grátis, odds turbinadas, apostas antecipadas, entre outras possibilidades.

O que não é permitido atualmente são ofertas de bônus de boas-vindas, que as ofertas devem ser disponibilizadas para todos os usuários, sem distinção.

Mas será que há ofertas de bônus na Reals Bet? Ou então a possibilidade de informar um código promocional da Reals Bet?

Em nossa análise, verificamos que, no momento, não há bônus da Reals Bet disponível para os usuários. Apesar de a casa contar com uma seção de Promoções, não há nenhuma oferta ativa.

Também não identificamos no site a possibilidade de informar um código promocional da Reals Bet para resgate de alguma oferta.

Deste modo, é interessante que você acompanhe o site da casa de apostas em busca de novidades com relação a futuros bônus da Reals Bet.

A Reals Bet é confiável?

Para determinar a confiabilidade de uma casa de apostas, alguns aspectos precisam ser analisados. Um dos principais pontos que indicam o nível de confiabilidade de uma operadora é o nível de segurança observado na plataforma.

A Reals Bet Brasil é confiável porque utiliza criptografia de ponta a ponta durante a transmissão de dados entre o seu dispositivo e os servidores da casa. Além disso, a casa mantém seus servidores protegidos por firewalls de última geração.

Outro indicativo de que é confiável fazer suas apostas na Reals Bet é a avaliação da casa na plataforma de apoio ao consumidor Reclame Aqui. Atualmente, a operadora possui reputação máxima e nota 9.6/10 com base nas avaliações realizadas nos últimos 6 meses. A casa também respondeu 99.5% das reclamações e 95.1% das pessoas que avaliaram a casa voltariam a utilizá-la.

É legal apostar na Reals Bet no Brasil?

Fazer suas apostas na Reals Bet é totalmente legal e isso é mais um indício da confiabilidade da casa. A casa é operada pela Reals Brasil Ltda, uma empresa registrada sob o CNPJ 56.197.912/0001-50.

A Reals é licenciada, em nível federal, pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, órgão do Ministério da Fazenda, com o número de Autorização SPA/MF 2.104.

Deste modo, ao escolher fazer suas apostas na Reals Bet, você estará agindo legalmente e contará com toda a segurança proporcionada pela regulamentação das casas de apostas no Brasil.

Vale a pena apostar na Reals Bet?

Considerando que trata-se de uma operadora completa, com grande variedade de modalidades esportivas, campeonatos e mercados, é possível dizer que vale a pena fazer suas apostas na Reals Bet. Apesar de não haver, no momento, um bônus da Reals Bet a disposição, a casa conta com outros pontos positivos.

A facilidade para realizar qualquer ação na plataforma, independentemente se você utilizar a versão desktop ou mobile do site é um grande destaque.

Mesmo que não disponibilize um app nativo ou que não seja possível utilizar um código promocional na Reals Bet, a plataforma entrega alguns dos recursos mais procurados pelos usuários.

Um exemplo disso é a possibilidade de utilizar o recurso Cash Out nas apostas ao vivo, o que pode ser muito útil caso seja necessário mudar sua estratégia de apostas.

Outro destaque na Reals Bet Brasil é que a casa tem como método de pagamento o Pix. Isso é válido tanto para realização de depósitos, quanto para solicitações de saques.

E estamos falando de uma casa autorizada a operar legalmente no Brasil por meio da autorização SPA/MF 2.104.

Por fim, trata-se de uma operadora com reputação excelente no Reclame Aqui, o que ajuda a evidenciar o quão confiável é fazer apostas na Reals Bet.

Perguntas Frequentes sobre a Reals Bet

Neste artigo sobre as apostas na Reals Bet, buscamos trazer o maior número de informações sobre a operadora.

Entretanto, sabemos que você ainda pode ter alguma dúvida sobre como fazer suas apostas na Reals Bet. Por este motivo, reunimos as respostas para algumas das perguntas mais frequentes entre os usuários

O que é a Reals Bet?

A Reals Bet é uma casa de apostas esportivas e jogos de cassino online que opera legalmente no Brasil. A casa possibilita que sejam realizadas apostas em uma grande variedade de modalidades esportivas e em seus principais torneios.

Além disso, a Reals Bet é uma casa de apostas totalmente confiável para que você possa fazer seus palpites.

Como funciona a Reals Bet?

Após a criação de um cadastro, basta que você realize o seu login na Reals Bet para poder fazer um depósito e começar a apostar. Você deverá escolher entre as diversas opções de modalidades esportivas, torneios e mercados para fazer seu palpite.

É importante destacar que, no momento, não há um bônus da Reals Bet disponível para apostas esportivas.

O que significa handicap asiático na Reals Bet?

O handicap asiático nada mais é do que um mercado de apostas que pode ser utilizado para fazer suas apostas na Reals Bet. Este mercado possibilita que seja atribuída uma vantagem ou uma desvantagem para uma das equipes.

Isso se aplica nos casos de uma equipe ser considerada grande favorita e a outra um azarão, lembrando que neste mercado não é considerado o empate.

O que é cash out na Reals Bet?

O Cash Out é um recurso das apostas ao vivo que possibilita que uma aposta seja encerrada antes do término da partida. Desta forma, é possível garantir um potencial retorno antecipado caso sua previsão esteja se confirmando ou diminuir perdas, caso seu palpite não dê indícios de que vá acontecer.

É importante lembrar que as odds, normalmente, mudam em relação ao momento da aposta quando você faz um Cash Out.