Palpite Wydad Casablanca x Al Ain – Mundial de Clubes – 26/06/2025

Wydad Casablanca e Al Ain se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26), às 16h (horário de Brasília). Ambos os times ainda não pontuaram na fase de grupos e chegam eliminados para a rodada final. O local da partida será no Audi Field, em Washington, D.C. (EUA).

Mercado: vencedor da partida

Wydad Casablanca - 2.40 Empate - 3.50 Al Ain - 2.80

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Wydad Casablanca x Al Ain

Já sem chances de classificação, o Wydad tenta ao menos fechar sua participação com um resultado positivo. Do outro lado, o Al Ain sofreu goleadas nas duas partidas que disputou e busca não dar novo vexame na rodada final.

O Wydad teve momentos mais competitivos em sua trajetória pelo Mundial e ao menos mostrou alguma organização ofensiva, ao marcar um gol contra a Juventus. Já o Al Ain, teve sua rede vazada onze vezes e não mostrou ação ofensiva. Por isso, é provável um triunfo dos marroquinos.

Nosso palpite para o jogo: Wydad Casablanca vence

Por demonstrar maior ação ofensiva e mais estrutura tática nas duas primeiras rodadas, o palpite Wydad Casablanca x Al Ain vai para a vitória do clube marroquino na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Wydad Casablanca

Por ter conquistado o título da Liga dos Campeões da CAF na temporada 2021-22, o Wydad Casablanca garantiu vaga no Mundial, mas sabia que era improvável sua classificação às oitavas.

Já na estreia, encarou o principal clube inglês dos últimos anos, Manchester City, e não teve maiores chances de pontuar. No duelo, sofreu dois gols na primeira etapa e não conseguiu reagir depois do intervalo, sendo derrotado por 2 a 0.

Depois, encarou a Juventus e ao menos marcou um belo gol com Lorch, que não desperdiçou assistência de Amrabat. Porém, foi goleado pela Velha Senhora por 4 a 1, e não tem mais chances de classificação para a próxima fase.

As últimas notícias do Al Ain

Por outro lado, o Al Ain também está no Mundial por ter conquistado o título da Liga dos Campeões, mas do continente Asiático, na temporada 2023-24.

No entanto, sua trajetória tem sido muito abaixo das expectativas. Afinal, estreou dando vexame na estreia diante da Juve, onde acabou goleado pelo placar de 5 a 0.

Posteriormente, encarou o Manchester City na 2ª rodada e foi ainda mais dominado taticamente. Dessa vez, foi atropelado por 6 a 0, em partida que teve apenas 25% da posse de bola.



Onde assistir Wydad Casablanca x Al Ain?

A partida entre Wydad Casablanca e Al Ain terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.