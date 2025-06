Miniaturas da F1 ‘desaparecem’ de lojas e causam insatisfação

As miniaturas de carros da Fórmula 1 esgotaram em menos de 48 horas nas lojas da rede de lanchonetes McDonald's no Brasil. Os brindes, lançados em parceria com a marca, integram a divulgação do novo filme "F1", que estreou na última quinta-feira (26).

As miniaturas podiam ser adquiridas individualmente, no valor de R$ 74,90 cada, ou em um combo com o lanche "Quarteirão com Bacon", custando de R$ 99,90 a R$ 116,70.

Os carrinhos rapidamente viralizaram nas redes sociais, e as filas nas lojas cresceram. A quantidade de miniaturas não foi suficiente para suprir a demanda dos fãs, e os produtos se esgotaram em tempo recorde. Horas depois, plataformas online, como o Mercado Livre, já apresentavam anúncios para a revenda por valores superiores a R$ 400.

O post oficial da rede de lanchonetes recebeu milhares de críticas com relação à falta de controle da rede sobre a quantidade vendida por cliente. Algumas pessoas publicaram relatos de que viram indivíduos comprando mais de quatro carrinhos por vez.

A marca também vai promover ativações especiais em restaurantes de São Paulo. A fachada do "Méqui 1000", na Avenida Paulista, recebe uma decoração que simula as bandeiras quadriculadas de fim de prova e um supercarro de Fórmula 1. Já o restaurante da Rua Henrique Schaumann, além de exibir uma réplica oficial de um carro de corrida na entrada da unidade, também oferece um simulador nos finais de semana, de 28 de junho a 20 de julho.

O Lance! procurou a assessoria do McDonald's para saber mais atualizações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta até a data de publicação desta matéria.

McDonald's lança miniaturas de carros da F1 (Foto: Divulgação McDonald's)

GP da Áustria de F1; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 27 de junho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 28 de junho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV