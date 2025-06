Palpite Inter de Milão x River Plate – Mundial de Clubes – 25/06/2025

Inter de Milão e River Plate se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (25), às 22h (horário de Brasília). As duas equipes chegam com quatro pontos somados e decidem quem avança como primeiro colocado do Grupo E. O local da partida será no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Palpite Inter de Milão x River Plate

A Inter busca embalar após uma vitória sofrida sobre o Urawa Reds, mas sabe que um empate não basta para garantir a liderança do grupo. Já o River tem um objetivo mais simples: tem melhor saldo e precisa apenas evitar a derrota diante da atual vice-campeã da Champions.

É fato que o clube italiano tenha jogadores mais qualificados e experientes que o River Plate. Porém, as duas performances da Inter no Mundial não convenceram, e o River Plate tem jogado com mais garra. Por isso, o jogo tende a ser truncado e deve terminar sem um vencedor.

Nosso palpite para o jogo: empate

Pelas atuações pouco convincentes da Inter e a raça do clube argentino, o palpite Inter de Milão x River Plate vai para o empate, em jogo válido pela terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias da Inter de Milão

Atual vice-campeã da Liga dos Campeões e do Campeonato Italiano, a expectativa em torno da Inter era alta para sua campanha no Mundial, mas até aqui seu desempenho tem ficado abaixo do esperado.

Na estreia, enfrentou o Monterrey e sofreu o primeiro gol antes dos 30 minutos da etapa inicial. Lautaro Martínez empatou ainda no primeiro tempo, mas os italianos não conseguiram a virada mesmo após grande pressão, e o placar final ficou em 1 a 1.

Na rodada seguinte, a história se repetiu: saiu atrás contra o Urawa, empatou novamente com Lautaro, mas dessa vez garantiu os três pontos no último lance da partida, com gol salvador de Valentin Carboni.

As últimas notícias do River Plate

Por outro lado, o River Plate também chegou ao Mundial cercado de expectativa, já que segue sendo uma das principais potências do futebol argentino e vinha de boas atuações na fase inicial da Libertadores 2025.

Na estreia, teve um desempenho sólido diante do Urawa Reds. Com gols de Colidio, Driussi e Maximiliano Meza, dominou o clube japonês e venceu por 3 a 1.

Depois, teve pela frente um confronto bastante truncado contra o Monterrey. Em jogo nervoso e com muitos cartões aplicados, as equipes criaram pouco e ficaram no empate sem gols.

Nos minutos finais, o meio-campista colombiano do River Plate, Kevin Castano, foi expulso e irá desfalcar a equipe no duelo contra a Inter.



Onde assistir Inter de Milão x River Plate?

A partida entre Inter de Milão e River Plate terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.