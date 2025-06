Neto critica técnico e crava clube brasileiro eliminado no Mundial

Todos os clubes brasileiros passaram na fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. O sonho, porém, continua distante para um clube brasileiro. Pelo menos é assim que pensa o Craque Neto, que criticou muito as decisões de um técnico e cravou que o clube será eliminado nas oitavas de final.

Os duelos para os clubes brasileiros não são nada fáceis na próxima fase. Flamengo e Palmeiras, que lideraram seus grupos, enfrentam Bayern de Munique e Botafogo, respectivamente. O Fluminense, que terminou em segundo, enfrentará a finalista da Champions, Inter de Milão.

No programa "Os Donos da Bola'', na Band, o Craque Neto criticou demais as decisões do técnico Abel Ferreira, e cravou que o Verdão será eliminado para o Glorioso nas oitavas de final.

— O Abel virou a Madre Teresa de Calcutá. Uma simpatia. Chorou lá na Globo. Uma coisa tão simpática (em tom irônico). O Palmeiras é mal escalado, já era pra jogar o Maurício, o Veiga e o Flaco López. Quase perdeu para o Inter Miami de 2 a 0, olha os gols que tomaram.

— Vai dar Botafogo. Jogar brasileiro contra brasileiro, do jeito que a gente tá vendo o Botafogo, do jeito que ele vem nos últimos anos. O Palmeiras não passa do Botafogo.

Preparação do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, para a partida contra o Botafogo no Mundial de Clubes

O Palmeiras deu sequência, na tarde desta quarta-feira (25), à preparação para o duelo contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Parte do elenco alviverde foi a campo na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, enquanto a maioria dos titulares permaneceu no hotel, onde realizou trabalho de recuperação física.

Apesar de ter começado entre os titulares no empate em 2 a 2 com o Inter Miami, Raphael Veiga participou normalmente das atividades, assim como Mauricio, escolhido pela comissão técnica para assumir a vaga do camisa 23 durante o segundo tempo da última segunda-feira (23).

Durante os mais de 60 minutos em que a reportagem do Lance! teve acesso, o Palmeiras realizou um trabalho de ativação física nos minutos iniciais, seguido por uma atividade focada em troca de passes em campo reduzido.

A possibilidade de pênaltis é um tema “proibido” nos arredores da UNCG, em Greensboro. Embora ciente de que a vaga pode ser decidida nas penalidades, o departamento de futebol trata o assunto como delicado, mesmo com a realização de trabalhos específicos voltados para o duelo com o Botafogo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, manteve o silêncio durante toda a atividade da tarde, comandada por seus auxiliares. Ainda assim, observou atentamente cada detalhe e registrou os principais tópicos em sua caderneta, como de costume.

O Verdão seguirá a preparação na Carolina do Norte até a próxima sexta-feira, quando embarca rumo à Filadélfia para a partida contra o Botafogo. Na véspera do confronto, Abel Ferreira e quatro jogadores do elenco atenderão a imprensa.