Palpite RB Salzburg x Real Madrid – Mundial de Clubes – 26/06/2025

RB Salzburg e Real Madrid se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília). As duas equipes chegam empatadas em número de pontos e brigam por vaga direta nas oitavas, com o time espanhol levando vantagem no saldo de gols em caso de empate. O local da partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Mercado: vencedor da partida na BetBoom

RB Salzburg - 9.00 Empate - 5.50 Real Madrid - 1.28

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Aposte no Mundial de Clubes com o código promocional BetBoom.

Palpite RB Salzburg x Real Madrid

O Salzburg fez boa campanha até aqui, surpreendendo o Pachuca na estreia e segurando um empate em jogo que foi inferior contra o Al-Hilal. O Real Madrid, por sua vez, tem o mesmo número de pontos, mas lidera o grupo por conta do saldo de gols. Quem vencer, garante a primeira colocação da chave.

Mesmo que o empate seja o suficiente para que o Real garanta sua presença no mata-mata, com certeza tentará nova vitória diante do Salzburg. Apesar de ainda não ter deslanchado no Mundial, conta com jogadores mais qualificados que o clube austríaco e deve dominar a partida na Filadélfia.

Ir para a BetBoom

Nosso palpite para o jogo: Real Madrid vence

Por ter jogadores mais experientes e qualificados, o palpite RB Salzburg x Real Madrid vai para a vitória do clube espanhol na terceira rodada do Mundial de Clubes.

1.28 na Betboom

Odds foram consultadas em 24/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do RB Salzburg

Por ter conseguido vaga no Mundial de Clubes pelo ranking da FIFA, era esperada uma campanha menos robusta do Red Bull Salzburg no Mundial, mas o clube austríaco vem surpreendendo na fase de grupos.

Na estreia, encarou o Pachuca e saiu na frente com gol de Oscar Gloukh. Apesar da pressão do time mexicano, que empatou com Gonzalez, Karim Onisiwo aproveitou um contra-ataque e marcou o gol da vitória por 2 a 1 para o Salzburg.

Por fim, teve pela frente o Al-Hilal na segunda rodada, e apesar de ter tido 43% da posse de bola e bem menos chances reais de gol, conseguiu segurar o empate sem gols contra o clube árabe.

As últimas notícias do Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid tenta se redimir no Mundial de Clubes após uma temporada 2024-25, onde foi vice-campeão das três principais competições nacionais (La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha).

Em sua trajetória na competição, estreou contra o Al-Hilal e saiu na frente com gol de Gonzalo Garcia, após boa assistência de Rodrygo. No entanto, o clube árabe reagiu rápido, empatou ainda no 1º tempo, e a partida terminou em 1 a 1.

Depois, os Merengues tiveram pela frente o Pachuca, e tiveram que atuar quase toda a partida com um jogador a menos após expulsão de Asencio aos 7 minutos; todavia, mostrou toda sua superioridade técnica em relação ao clube mexicano, e venceu facilmente por 3 a 1, com gols marcados a seu favor por Bellingham, Arda Guler e Federico Valverde.



Onde assistir RB Salzburg x Real Madrid?

A partida entre RB Salzburg e Real Madrid terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.