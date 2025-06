Palpite Urawa Reds x Monterrey – Mundial de Clubes – 25/06/2025

Urawa Reds e Monterrey se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (25), às 22h (horário de Brasília). O clube japonês está eliminado após duas derrotas, enquanto os mexicanos precisam da vitória para seguirem sonhando com vaga na próxima fase. O local da partida será no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA).

Palpite Urawa Reds x Monterrey

Já eliminado, o Urawa entra em campo apenas para cumprir tabela na rodada final. Do outro lado, o Monterrey precisa da vitória para seguir com chances de avançar no grupo, mas também depende de um vencedor no duelo entre River Plate e Inter de Milão.

Com um elenco mais experiente e sendo mais organizado taticamente, o time mexicano tende a dominar a posse e criar as principais chances diante dos japoneses. Por isso, tendo a obrigação de vencer, deve encontrar menos resistência diante de um adversário já eliminado do Mundial.

Nosso palpite para o jogo: Monterrey vence

Por ser mais estruturado taticamente e encarar um adversário sem chances de classificação, o palpite Urawa Reds x Monterrey vai para a vitória do clube mexicano na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Urawa Reds

Presente no Mundial de Clubes por ter conquistado o título da Liga dos Campeões da AFC 2022/23, o Urawa Reds não conseguiu pontuar nas duas primeiras rodadas e já está matematicamente eliminado.

Na estreia, apresentou muitas falhas defensivas diante do River Plate e não conseguiu fazer frente a uma das principais potências do futebol argentino, onde acabou derrotado por 3 a 1.

Na sequência, surpreendeu ao sair na frente contra a Inter de Milão, mas se retraiu após abrir o placar, segurou a vantagem durante quase todo o confronto, mas acabou cedendo o empate e a virada nos dez minutos finais.

As últimas notícias do Monterrey

Por outro lado, o Monterrey trouxe ao Mundial seu estilo de jogo: marcação intensa e explorar contra-ataques, protagonizando até aqui partidas com poucos gols marcados.

Na estreia, enfrentou a atual vice-campeã da Champions League, Inter de Milão, e mesmo abrindo o placar com Sergio Ramos, acabou cedendo o empate em 1 a 1 com gol de Lautaro Martínez.

Na sequência, teve um duelo com clima de Libertadores contra o River Plate. Em uma partida marcada por nove cartões amarelos e uma expulsão, o placar ficou zerado no apito final do árbitro Slavko Vinčić.



Onde assistir Urawa Reds x Monterrey?

A partida entre Urawa Reds e Monterrey terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.