Provável adversário de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon, o americano Jenson Brooksby, 149º do mundo, de 24 anos, alcançou, nesta sexta-feira, a final na grama do ATP 250 de Eastbourne. O triunfo foi sobre o francês Ugo Humbert (20º), por 6/7 (7), 6/4 e 6/4, numa batalha de 2h47m. Com o feito, o californiano é o primeiro lucky loser desde o Masters 1000 de Madrid de 2023 a chegar a uma decisão nesse nível de torneio.



➡️ Algoz de João Fonseca no Rio Open faz piada sobre jogo com Djokovic em Wimbledon



➡️ GALERIA DE FOTOS: Imagens do terceiro set de Fonseca x Fritz

continua após a publicidade

No sábado, o tenista dos EUA, de 24 anos, que é autista, decide o título contra o compatriota e tricampeão Taylor Fritz (5º) ou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (28º). Como se sabe, o número 5 do mundo eliminou João Fonseca nas oitavas de final, na quinta-feira.

➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne

➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio



Ex-número 33 do mundo (seu melhor ranking até aqui, alcançado em 2022), Brooksby venceu, no início de abril de 2025, seu primeiro ATP, no saibro de Houston. Na final, ele superou o compatriota Frances Tiafoe. A proeza rendeu ao americano um salto da 507ª para a 172ª posição no ranking mundial.

continua após a publicidade

João Fonseca está invicto contra o primeiro rival em Wimbledon



Em Wimbledon, o americano estreia contra o holandês Tallon Griekspoor (34º), finalista do ATP de Mallorca, na Espanha, também na grama. Quem avançar enfrenta, na segunda rodada, o ganhador do embate entre João Fonseca e o britânico Jacob Fearnley (51º).



Em março de 2025, o jovem carioca levou a melhor no único duelo até hoje entre ambos em chave principal de ATP: na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 6/2, 1/6 e 6/3.



➡️ Jannik Sinner defende escrita na estreia de Wimbledon

continua após a publicidade

Dois meses antes, na campanha rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália, na semifinal, igualmente na quadra rápida, João Fonseca também superou o rival: duplo 6/3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte