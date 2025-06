Flabet é confiável? Analisamos segurança e licença de apostas

A Flabet é confiável e opera legalmente no mercado brasileiro de apostas online com autorização do Governo Federal. Além disso, a casa de apostas oferece métodos de pagamento seguros e autorizados para bets, suporte 24 horas, além de recursos de jogo responsável.

Dessa forma, confira em nossa análise as principais informações sobre a plataforma e saiba porque a Flabet é confiável. Assim, fique por dentro dos principais requisitos de segurança da casa de apostas.

Por fim, saiba como fazer depósitos e saques na plataforma e também as opções de atendimento ao cliente disponíveis no site.

Por que a Flabet é confiável?

A primeira informação que você precisa ter é que a Flabet é confiável. A plataforma conta com licença e um site seguro. A marca é do grupo da Pixbet e recebe este nome de acordo com o contrato com o Flamengo. Um dado que traz também credibilidade para a casa de apostas.

No site da Flabet, os jogadores têm acesso a possibilidade de apostas esportivas em mais de 20 modalidades. Cada uma reúne dezenas de competições, todas permitidas pela regulamentação do setor.

Com o mesmo cadastro, os jogadores também podem jogar no cassino. A plataforma também é segura, pois conta com um gerador de resultados aleatórios, o que deixa o jogo justo. Os títulos também passam por auditoria para serem liberados.

<em>O site da Flabet traz odds competitivas e variedade de apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Flabet</em>

Flabet é seguro? O que avaliamos

O site da Flabet é seguro e para isso consideramos requisitos fundamentais de uma experiência na casa de apostas. Então, confira a seguir todos esses detalhes e como servem para dar segurança ao usuário.

Licença de Apostas Online e Jogos

O primeiro ponto para indicar que a Flabet é confiável está no fato da marca possuir licença para apostas esportivas. Isso traz segurança para os usuários, pois garante estabilidade para a plataforma.

Além disso, indica que a casa de apostas atende às exigências da regulamentação, como opções de apostas, apresentar representantes legais e canais de atendimento.

É possível consultar os dados da licença no SIGAP, no site do Ministério da Fazenda. A Pixbet é uma marca da Pixbet Soluções Tecnológicas, de CNPJ 40.633.348/0001-30.

A solicitação de licença é de número 0042/2024, pedida em 17 de agosto de 2024.

Segurança da página

O site da Flabet é confiável também por trazer uma atenção especial aos requisitos de segurança. Começa pela proteção da casa de apostas, que conta com um sistema de criptografia que impede invasão de terceiros.

Outro ponto de destaque é a segurança em relação às credenciais de entrada e realização de saque. No primeiro, o jogador precisa preencher um código enviado para o celular além de colocar a senha criada. Já no momento da retirada é necessário fazer uma verificação de selfie, para confirmar a identidade.

Comprometimento com o Jogo Responsável

A Flabet é legal também por dedicar canais de auxílio e atendimento ao Jogo Responsável. Trata-se de um mecanismo que possibilita que os jogadores tenham uma experiência mais saudável com apostas esportivas.

No caso da Flabet, isso começa pela página informativa do Jogo Responsável. Nela, os usuários encontram um guia de como se comportar com as apostas. Portanto, orienta quanto ao tempo dedicado, os valores utilizados e também como identificar mudanças de humor.

Além disso, a Flabet também conta com a possibilidade de estipular limites para depósitos diários, semanais e mensais. Conta ainda também com canais de ajuda para o jogador que está com dificuldades de seguir essas orientações e precisa parar de apostar.

Política de Privacidade

Mais uma página importante é o de política de privacidades. Nela, a casa de apostas indica quais são os dados que são armazenados dos jogadores. Todo este procedimento na Flabet é legal e similar ao de outras casas de apostas. Portanto, guarda apenas informações necessárias dos usuários.

Vale destacar que a plataforma indica que esses dados não são acessados por terceiros. A marca também não repassa para outras empresas.

<em>As apostas na Flabet podem ser feitas de forma segura em um ambiente protegido</em><br>

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - E mail e chat ao vivo

Um requisito fundamental para poder indicar que a Flabet é confiável está no canal de atendimento. Todas as casas de apostas precisam trazer opções de suporte eficientes e que estão disponíveis em português.

A Flabet atende a esta determinação e traz canais de suporte que ficam disponíveis 24 horas por dia. Atualmente a marca atende aos usuários através de:

Email;

Chat;

Formulário.

Das três opções, o caminho mais rápido é através do chat. Isso porque a casa de apostas conta com um ícone flutuante na parte inferior da página. Basta clicar nele, iniciar o atendimento e informar os seus dados. Em pouco tempo, um usuário irá atender a solicitação.

Já para quem quiser falar por email ou formulário é necessário clicar em quem somos, que está no final da página. Depois irá selecionar o Fale conosco para encontrar os canais de atendimento. Nesses dois casos, o retorno pode demorar mais para ocorrer, mas tem um prazo de 24 horas para resposta.

O atendimento do Flabet é seguro. Assium, a plataforma indica que nenhum dos dados apresentados no suporte será compartilhado.

Avaliação do Flabet no Reclame Aqui

Mais um quesito que ajuda a indicar que a Flabet é confiável está na avaliação da empresa no portal Reclame Aqui. Principalmente pelo fato da marca ter um perfil atuante neste canal de reclamações dos usuários.

Vale destacar ainda que a avaliação da Flabet é indicada com uma reputação boa e uma nota média geral de 7.9. Até o fechamento desta edição, o site tinha 627 reclamações, com apenas 89 aguardando reclamações. Além disso, outro ponto importante é que a marca respondeu todas as desses seis meses desde a regulamentação.

No entanto, o tempo médio para a resposta não é dos melhores. A empresa costuma levar 14 dias e duas horas para esta ação. Ainda assim, 74.4% dos usuários indicaram que voltariam a fazer negócio com a plataforma. Portanto, que voltariam a usar o site de apostas.

Apesar do Reclame Aqui ser uma possibilidade de atendimento, o recomendável é falar diretamente com a casa de apostas. Isso porque o suporte da Flabet é confiável e costuma responder em poucos minutos. Portanto, pode trazer a solução mais rápido.

<em>A Flabet conta com um site adaptável para telas menores, facilitando o acesso via smartphones</em>

O aplicativo do Flabet é confiável?

Atualmente a Flabet não conta com um aplicativo para apostas. Todo o acesso acontece normalmente através do navegador.

No entanto, isso não prejudica a experiência do usuário. Isso porque todo o layout da casa de apostas é responsivo, o que faz com que se adapte ao tamanho da tela de qualquer dispositivo.

Como o acesso acontece pelo próprio site, é possível dizer que o Flabet é seguro também na versão móvel. Vale destacar ainda que os jogadores conseguem realizar todas as ações do computador. Portanto, podem fazer depósitos, apostas e saques com a mesma segurança.

Os métodos de pagamento na Flabet são seguros?

Nesta análise também podemos indicar que o processo de transferência na Flabet é seguro. Os jogadores encontram facilidade e proteção tanto para realizar depósitos, quanto para fazer saques.

Isso porque as transferências na Flabet acontecem através do Pix. Portanto, um método desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e regulamentado.

A casa de apostas ainda exige que tantos os depósitos, quanto os saques sejam feitos através de uma chave Pix cadastrada no mesmo CPF que o usado no cadastro no site de apostas.

Os depósitos na Flabet são a partir de R$1. Já as retiradas ocorrem com no mínimo R$10.

As transferências com Pix podem ser feitas a qualquer momento do dia e sem cobranças de taxas. As transações ocorrem de forma instantânea.

Assim, caso a movimentação não ocorra em até cinco minutos, o site recomenda verificar se o dinheiro não retornou à origem. Em caso de dúvidas é possível entrar em contato com o suporte da casa de apostas.

Vantagens e desvantagens da Flabet

Depois de saber que a Flabet é legal, vale conhecer também as principais características da casa de apostas. Saiba o que vai encontrar de vantagem e desvantagem ao fazer o cadastro na plataforma.

No entanto, vale ressaltar que esta é uma escolha subjetiva e você pode ter outras preferências na hora de escolher um site.

Vantagens

A Pixbet traz uma navegação simples e que permite mesmo os jogadores menos experientes a entender como acessar cada função. Além disso, a casa de apostas tem os pontos abaixo como os principais destaques:

Valor mínimo de depósito de R$1;

Grande variedade de mercados para apostas;

Promoções diversas para os usuários.

Desvantagens

Como todas as casas de apostas, a Flabet também tem alguns pontos a aperfeiçoar. São quesitos que não estão presentes no site, mas que são encontrados em outras marcas. Entre as vantagens da casa estão:

Não tem aplicativo para apostas;

Não conta com serviço de streaming;

Limite máximo de saque de R$10.000

Conclusão sobre o Flabet

Nossa análise confirma que a Flabet é confiável, apresentando-se como um ambiente seguro para cadastro. A empresa implementa avançada tecnologia de proteção das informações pessoais, além de possuir um selo de verificação que garante uma conexão individual e segura durante toda a experiência na internet.

O processo de gerenciamento financeiro na plataforma é extremamente prático. As transações por Pix ocorrem sem problemas, similar a qualquer serviço de pagamento digital. Os jogadores que buscam praticidade encontram limites baixos para transferências, o que fortalece a reputação da casa de apostas no mercado.

Com uma interface intuitiva, o login na Flabet permite que os usuários acessem diversas oportunidades de entretenimento com poucos cliques.

A plataforma oferece odds competitivas para futebol e mais de 20 modalidades esportivas, além de jogos populares como Fortune Tiger e Sugar Rush. As ofertas de bônus enriquecem ainda mais a experiência.

A Flabet demonstra compromisso com a confiabilidade ao disponibilizar recursos de autoexclusão para usuários que precisam de limites, criando um ambiente responsável para apostas. Esta abordagem equilibrada entre diversão e segurança consolida a plataforma como referência no mercado de apostas online.

Perguntas e respostas sobre a Flabet

Diversos usuários de apostas esportivas apresentam questionamentos sobre a gestão e propriedade da Flabet, principalmente em relação à sua associação com ao Flamengo.

Com o objetivo de trazer transparência aos principais pontos de interrogação, reunimos os questionamentos mais recorrentes sobre os responsáveis por esta plataforma de apostas.

Abaixo, você encontrará esclarecimentos objetivos e diretos sobre a estrutura empresarial que sustenta o serviço.

De quem é a Flabet?

A Flabet funciona como uma marca licenciada pelo Flamengo, com operação realizada pela Pixbet. O clube apenas disponibiliza sua marca e recebe valores fixos em royalties, além de participação percentual na receita bruta, sem assumir qualquer responsabilidade pela operação do sistema.

Quem opera a Flabet?

A gestão completa da Flabet está sob responsabilidade da Pixbet Soluções Tecnológica LTDA (CNPJ 40.633.348/0001-30), empresa que também atua como patrocinadora principal do Flamengo e controla integralmente as operações da plataforma.

Quem é o dono da FlaBet?

Tecnicamente, a Flabet não possui um proprietário individual, sendo uma marca do Flamengo licenciada para a Pixbet. O clube apenas autoriza o uso de sua marca, enquanto toda a administração e responsabilidade operacional permanece com a Pixbet.

A Flabet é da Pixbet?

Sim, a Flabet é administrada e operacionalizada pela Pixbet, que é responsável por toda a infraestrutura tecnológica e funcionamento da casa de apostas. O Flamengo apenas concede o licenciamento da marca, sem participação direta na administração da plataforma.