Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, completou os dois treinos livres entre os dez primeiros colocados no circuito de Spielberg. Os resultados positivos foram registrados nesta sexta-feira (27), durante as preparações para o Grande Prêmio da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1.

No primeiro treino livre (TL1), Bortoleto marcou 1min05s874, alcançando a sexta posição. A diferença para George Russell, da Mercedes, que liderou a sessão, foi de apenas 0s332. No segundo treino (TL2), o brasileiro registrou 1min05s411, terminando em oitavo lugar.

O desempenho do brasileiro superou significativamente o de seu companheiro de equipe. Enquanto Bortoleto garantiu posições no top-10 nas duas sessões, Nico Hülkenberg ficou apenas na 19ª colocação no TL2.

A Sauber implementou atualizações no carro para esta etapa, que parecem estar funcionando conforme o planejado. O circuito de Spielberg também é favorável ao brasileiro, que teve boas experiências anteriores nesta pista em categorias como F4, F3 e F2.

A classificação para o GP da Áustria acontece neste sábado no Red Bull Ring. Bortoleto buscará avançar ao Q3 pela primeira vez na atual temporada.

— Hoje foi um dia realmente positivo. A equipe fez um ótimo trabalho com as atualizações — elas parecem estar funcionando na direção certa, e estou me sentindo cada vez mais confortável no carro a cada vez que entro — afirmou Bortoleto em comunicado divulgado pela Sauber.

O piloto destacou sua afinidade com o circuito austríaco.

— Sempre amei este circuito. Ele tem sido bom para mim desde a F4, F3, F2 — em todas as etapas da minha carreira. Desde a primeira volta hoje, a sensação foi boa na pista.

Bortoleto: expectativa ainda bem realista

Apesar dos resultados animadores, Bortoleto manteve expectativas realistas.

— Claro, estamos muito conscientes de que ainda é sexta-feira, e ainda há coisas a melhorar aqui e ali, como sempre, mas parece que estamos construindo algo, passo a passo. Se mantivermos esse ritmo, realmente espero que possamos brigar pelo meu primeiro Q3 da temporada. Vamos analisar todos os dados que coletamos hoje, continuar pressionando e ver o que conseguimos alcançar amanhã.

A equipe Sauber agora analisará os dados coletados nos treinos para preparar o carro para a classificação. A evolução nos tempos entre as sessões indica potencial competitivo para o restante do fim de semana.

