O código promocional Meridianbet válido para junho de 2025 é sua chave de acesso à plataforma de apostas esportivas e jogos online. Use-o ao se cadastrar e ter acesso a bônus como giros extras, cashback, super odds e outras promoções.

A Meridianbet é uma casa de apostas regulamentada pelo Governo Federal que traz um amplo catálogo esportivo, além de games populares - tudo em uma interface intuitiva.

Dessa forma, veja, a seguir, como dar seus primeiros passos na plataforma, a partir do código promocional Meridianbet.

➡️ Por fim, veja a nossa seleção dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

O que posso conseguir com o código promocional Meridianbet?

Com recursos como o código de bônus da Meridianbet e ofertas de boas-vindas proibidas no Brasil, o site foca o catálogo em tipos de promoções alternativas.

Dessa forma, confira agora os principais tipos de bonificações disponíveis na plataforma em 2025.

Produto Meridianbet Ofertas Disponíveis Código promocional

Meridianbet 2025 Apostas Esportivas Freebet de R$ 30, Super Odds,

Bet Boost e Cashback Ir para a Meridianbet Cassino 30 giros grátis por semana,

Drops & Wins Ir para a Meridianbet Aplicativo Baixe o app e ganhe 100% de

cashback em seu 1º bilhete Ir para a Meridianbet

A tabela acima foi montada pela nossa equipe editorial com ofertas selecionadas na página de Promoções da Meridianbet.

Por fim, confira a lista completa de ofertas e os regulamentos no site oficial da casa de apostas.

Ofertas e bônus Meridianbet

A Meridianbet disponibiliza diferentes tipos de bônus para jogadores em sua plataforma. Rodadas extras, apostas adicionais, cashback, pagamento antecipado, palpite protegido, super odds, cashout e bônus para múltiplas são algumas opções disponíveis na plataforma em 2025.

Os bônus da casa variam entre ofertas para apostas esportivas e promoções para o cassino online, sendo importante conhecer suas regras e condições.

Cashback para Esportes

Receba uma porcentagem das suas perdas líquidas da semana em apostas esportivas. A porcentagem varia de acordo com o valor das perdas, podendo chegar a 5% ou até 10% em algumas ofertas.

Aposta Sem Risco (Freebet)

Ganhe uma aposta grátis (freebet) se sua primeira aposta for perdida. O valor da freebet pode variar, sendo de até R$20 ou R$50 em algumas promoções. Há também uma oferta de freebet de até R$20 para a primeira aposta perdida realizada pelo aplicativo.

Freebet Semanal de R$30

Usuários frequentes podem ganhar uma aposta grátis de R$30 semanalmente, geralmente liberada aos sábados, mediante o cumprimento de critérios específicos (como apostar em 3 eventos com cotação mínima de 1.75 cada).

Bet boost - Bônus de Ganhos Aumentados em Múltiplas

Aumente seus ganhos em apostas combinadas com um bônus que varia de acordo com o número de seleções no bilhete. Esse bônus pode chegar a 150% para um grande número de seleções (ex: 30 seleções). As odds mínimas para cada evento geralmente são de 1.35.

Pagamento Antecipado

Em algumas modalidades esportivas (especialmente futebol e basquete), você pode ter sua aposta paga antecipadamente se certas condições forem atingidas (ex: seu time abrir 2 gols de vantagem).

Rodadas Grátis Semanais

Ganhe 30 rodadas grátis toda semana em jogos selecionados, como Sweet Bonanza, ao cumprir determinados requisitos (ex: ter utilizado R$100 ou mais em rodadas perdidas durante a semana).

Torneios Drops & Wins - Bônus de cassino online

Participe de torneios com prêmios milionários em jogos de cassino da Pragmatic Play.

Visite o site da Meridianbet para conferir os termos e condições completos das ofertas.

Como encontrar bônus de cassino online e para apostas esportivas na Meridianbet?

Os bônus disponibilizados pela Meridianbet são divulvagos por meio dos canais oficiais da plataforma em redes sociais, bem como na seção de Promoção do site oficial.

Abaixo, mostramos como encontrar essas bonificações na página:

1 - Inicialmente, acesse o site oficial da Meridianbet;

2 - Em seguida, selecione o atalho Promoções localizado no painel superior da tela;

3 - Após ser redirecionado, todas as ofertas da casa estarão listadas;

4 - Nesse momento, é possível conferir as regras de qualquer promoção selecionando a opção Leia Mais;

5 - Conhecendo as ofertas da empresa, você é livre para resgatar os bônus que se encaixarem no seu estilo de aposta.

Além dos requisitos individuais, as ofertas da Meridianbet também estão sujeitas aos termos e condições gerais da plataforma. Para conferir todas as cláusulas aplicadas, acesse o site oficial da casa de apostas.

Qual é o bônus de boas-vindas do codigo promocional Meridianbet?

O código promocional Meridianbet é usado para fins de marketing e rastreamento, sem qualquer vínculo com bônus de boas-vindas, que estão proibidos pela nova Lei das Apostas que entrou em vigor no final do ano passado.

Apesar dessa limitação, os jogadores ainda encontram ofertas e promoções recorrentes na plataforma.

<em>Explore o site da Meridianbet para descobrir uma vasta seleção de apostas esportivas e jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Meridianbet</em>

Como abrir uma conta na Meridianbet: passo a passo

Apenas jogadores cadastrados na plataforma podem montar apostas e acessar os bônus das operadoras online. O registro na Meridianbet é intuitivo para iniciantes, levando menos de 5 minutos e pode ser realizado pelas seguintes etapas:

1 - Comece entrando no site oficial da Meridianbet e aperte em Registar;

2 - Na primeira parte do formulário, adicione o seu e-mail e crie uma senha de acesso;

3 - Feito isso, informe o seu CPF, número de telefone e endereço completo;

4 - Depois, caso tenha um disponível, insira o cupom de indicação no painel do código promocional da Meridianbet, e aceite os T&C da plataforma para criar a sua conta;

5 - Pronto, a partir daí, você já pode conferir os requisitos promocionais para resgatar as ofertas do site.

Para acessar o site da operadora, é necessário permitir que a empresa tenha acesso à sua localização.

Caso surjam problemas adicionais, a plataforma também oferece suporte em português, com atendimento feito por humanos e disponível em tempo integral.

Como verificar a conta na Meridianbet?

A Meridianbet Brasil é uma plataforma que leva sério a proteção dos usuários e o cumprimento da nova regulamentação nacional.

Por isso, terminado o registro, os jogadores devem verificar as suas identidades utilizando um smartphone, completando os passos a seguir:

1 - Primeiramente, faça login no site da Meridianbet clicando no botão Entrar e insira o seu e-mail junto com a senha de acesso;

2 - Depois, selecione a opção de Verificação de Identidade e aperte em continuar;

3 - Permita que o site acesse a sua câmera e tire fotos frente e verso da sua CNH, RG ou passaporte;

4 - Avance para a validação biométrica e centralize o seu rosto para tirar uma selfie;

5 - Finalmente, basta aguardar alguns até que suas informações sejam processadas para começar a acessar todos os recursos da empresa.

Vale lembrar que, como a empresa monitora as atividades dos usuários, novas verificações de identidade ou o envio de documentos adicionais podem ser solicitados a qualquer momento.

Essas medidas são projetadas para adicionar camadas adicionais de segurança aos apostadores.

Termos e Condições para abrir uma conta na Meridianbet

Antes de começar a utilizar uma plataforma, é importante conferir os regulamentos e, se necessário, consultar o suporte ao cliente para esclarecer quaisquer dúvidas.

Afinal, descumprir um ou mais regulamentos nas operadoras pode resultar no cancelamento da sua conta.

Na Meridianbet, essas regras podem ser conferidas a qualquer momento selecionando a opção Termos e Condições no rodapé da página.

Aqui, separamos as principais cláusulas que você deve conhecer para criar uma conta na operadora:

O acesso de menores de 18 anos a plataforma é proibido;

Todas as informações adicionadas na empresa durante o cadastro e utilização do site devem ser autênticas, verdadeiras e atualizadas;

Cada apostador pode possui um perfil ativo na empresa e contas duplicadas estão sujeitas ao bloqueio instantâneo;

Sua conta não deve ser utilizada por terceiros em nenhuma circunstância;

Da mesma forma que o código promocional da Meridianbet, ofertas, recursos e mesmo os regulamentos da operadora estão sujeitos a alterações.

Ficar atento aos regulamentos é importante para ter uma experiência na seja segura, transparente e livre de problemas. Então, revise periodicamente os T&C da operadora, pois qualquer alteração passa a valer assim que publicada no site.

Como fazer uma aposta na Meridianbet?

Com foco no mercado nacional, a Meridianbet Brasil possui uma ampla cobertura esportiva para as modalidades mais procuradas por aqui.

Ao todo, são mais de 40 categorias disponíveis que podem ser usadas para montar palpites simples ou múltiplas, tais como:

Futebol; eSports; Basquete; Tênis de Mesa; Tênis, entre outros.

Seja nas modalidades tradicionais, e-sports ou esportes virtuais, a empresa se destaca na cobertura das maiores competições da temporada. Assim, você pode encontrar centenas de mercados no pré-jogo ou ao vivo para apostar a qualquer momento do ano.

Apesar de variado, o catálogo da empresa ainda não cobre categorias alternativas como surf, vaquejada, política internacional e entretenimento.

Por outro lado, a Meridianbet compensa essa limitação ofertando ferramentas e ofertas para personalizar a sua experiência.

Entre os diferenciais da casa estão o montador de apostas, os mercados especiais e o indicador de palpites com inteligência artificial.

Isso, somado a bônus para múltiplas, cashout semanal, pagamento antecipado e apostas adicionais, completam o catálogo do site.

Mercados de aposta na Meridianbet

Todos os dias, milhares de opções de apostas são disponibilizadas no pré-jogo, ao vivo ou longa duração na Meridianbet Brasil. Assim, você pode montar palpites a qualquer momento do ano em futebol, basquete, e-sports e outras categorias populares da empresa.

A variedade de opções para montar palpites vai depender do tamanho e da popularidade do evento na temporada.

Nas principais competições, é possível encontrar diversas categorias de mercados, tanto tradicionais quanto alternativas. Entre as mais comuns estão:

Vencedor Final

Presente em campeonatos de vários esportes diferentes, o vencedor final é o principal mercado de longa duração da operadora. Nele, o seu objetivo é antecipar qual será a equipe/atleta que vai levar o título do torneio para casa.

Resultado Final

O resultado final é uma categoria popular entre iniciantes e veteranos pelo seu funcionamento intuitivo e ampla cobertura de eventos. Aqui, basta indicar qual será a conclusão de uma partida através das alternativas:

1 - Vitória da equipe da casa;

X - Empate;

2 - Vitória da equipe visitante.

Total de Gols

Se você procura mercados que não estejam diretamente ligados ao resultado da partida, o total de gols pode ser uma opção interessante. Com ele, suas apostas ficam baseadas em escolher uma margem de mais ou menos gols determinada pela operadora.

N° Exato de Gols

Com o número exato de gols, você pode apostar na quantidade precisa de pontos que serão marcados durante uma partida. Essa categoria apresenta odds melhores que o total de gols, mas também exige um nível maior de análise na hora de planejar os palpites.

Artilheiro

Principal opção da categoria de jogadores, as apostas no artilheiro são feitas no atleta que você acredita que marcará mais gols ao longo do campeonato. Logo, é importante analisar tanto o desempenho individual dos jogadores quanto a fase dos times antes de apostar.

Gol Contra

Esse é um dos mercados especiais da Meridianbet que, como o nome indica, permite apostar na ocorrência de um gol contra durante a partida. Por ser uma opção bastante específica, pode ser interessante para quem busca novos estilos de aposta, além de oferecer odds competitivas.



No Meridianbet, o futebol recebe uma cobertura excepcional, com muitas opções de apostas

Apostas em futebol na Meridianbet

Com mais de 1000 opções de apostas disponibilizadas diariamente, o futebol é a modalidade com a maior cobertura na Meridianbet.

Existem competições de dezenas de países diferentes disponíveis no site, permitindo que você aposte nos principais eventos da temporada, incluindo:

Brasileirão Série A;

Copa do Mundo de Clubes;

Libertadores da América;

Copa do Brasil;

Liga dos Campeões, e mais.

Fora os eventos tradicionais, a empresa também conta com eventos no e-futebol e competições virtuais disponíveis 24h por dia.

Isso, somado a variedade de ofertas sem código de bônus da Meridianbet permite que você crie palpites exclusivos no seu time do coração.

Apostas ao vivo na Meridianbet

Entre todas as categorias de palpites na Meridianbet Brasil, as apostas ao vivo são as opções que permitem a experiência mais imersiva para os jogadores. Até porque, os mercados em tempo real da operadora possuem odds que refletem precisamente os lances das partidas.

Dessa forma, você pode acompanhar os jogos e fazer apostas a todo momento, exigindo um nível maior de atenção.

Por outro lado, quem consegue antecipar as mudanças no andamento da partida pode conseguir potenciais retornos consideráveis, mesmo com apostas menores.

Outros recursos adicionais disponíveis nos mercados ao vivo da operadora incluem estatísticas detalhadas, cash out e até streaming de algumas partidas.

A disponibilidade dessas opções pode variar conforme o evento, mas falaremos mais sobre cada uma delas nos próximos tópicos.

Cash out

Naqueles momentos em que o palpite não está saindo como o esperado, o cash out permite cancelar a aposta antecipadamente.

Com isso, você resgata o valor apostado inicialmente, multiplicado pelas odds no momento do saque.

A função de saque antecipado pode estar disponível em determinados eventos ao vivo selecionados pela casa de apostas.

Quando disponível, ela pode ser ativada a qualquer momento, permitindo que você encerre a aposta de acordo com a sua análise das condições da partida.

Transmissões ao vivo

Os serviços de streaming na Meridianbet estão disponíveis para eventos selecionados, permitindo que você assista o desenvolvimento das partidas em tempo real.

Dessa forma, é possível ter uma experiência completa, acompanhando cada lance enquanto decide seus palpites.

A maioria das transmissões na plataforma está disponível para e-Sports e modalidades virtuais, com cobertura de todos os lances das partidas.

Já nos esportes tradicionais, a Meridianbet pode exigir um saldo mínimo em conta antes de liberar o acesso ao streaming, e, nesses casos, às vezes ocorrem atrasos na transmissão.

Qual é o app da Meridianbet?

Desde que começou a operar oficialmente no Brasil, o Meridianbet app se tornou a principal forma de acesso à plataforma no Android.

Por meio dele, você pode utilizar todos os mercados e jogos disponíveis, além de resgatar uma oferta de cashback sem código de bônus da Meridianbet.

Mais do que oferecer recursos para montar apostas, a interface do app também é intuitiva, permitindo que até mesmo iniciantes utilizem a plataforma sem complicações.

Na prática, o aplicativo permite a experiência mais otimizada da Meridianbet, com carregamento das páginas em segundos e atalhos de acesso às funcionalidades da casa.

Fora o aplicativo, o site da operadora é adaptado para funcionar diretamente nos navegadores mobile. Assim, os usuários aparelhos iOS também podem utilizar a plataforma a qualquer momento ou lugar.

<em>A Meridianbet dispõe de um site totalmente otimizado para que você possa apostar facilmente pelo seu celular ou tablet</em>

Meridianbet no Android

O aplicativo da Meridianbet se destaca por ocupar menos de 100 MB de memória, ser autêntico e livre de vírus. Dessa forma, você pode fazer o download do app diretamente pelo site mobile da operadora, seguindo os passos abaixo:

1 - Antes de tudo, acesse a o site da Meridianbet pelo navegador do seu tablet ou smartphone;

2 - Na operadora, abra o menu de navegação apertando no botão do canto superior esquerdo;

3 - Por lá, selecione a alternativa do aplicativo da casa e baixe o arquivo APK da empresa;

4 - Nesse momento, habilite a instalação de fontes desconhecidas no seu dispositivo móvel;

5 - Para finalizar, basta acessar a área de downloads do seu navegador, localizar o arquivo do app e concluir a instalação.

Uma vez que você possui o aplicativo da operadora, é importante mantê-lo atualizado para acessar todos os mercados e ofertas sem código de bônus da Meridianbet.

Quando disponíveis, as atualizações são indicadas pelo próprio app, baixadas no site oficial e instaladas automaticamente.

Meridianbet no iOS

Os usuários da Meridianbet no iOS podem adicionar um atalho do site mobile à tela inicial dos seus tablets ou celulares.

Esse recurso da operadora não requer atualizações nem ocupa espaço na memória do dispositivo, podendo ser adicionado da seguinte forma:

1 - De início, utilize o Safari para entrar no site da Meridianbet;

2 - Já no site da empresa, abra o menu de compartilhamento do seu navegador apertando nos três pontinhos;

3 - Pelo menu, selecione a alternativa Adicionar à tela inicial;

4 - Finalmente, escolha o nome do futuro atalho e confirme a instalação escolhendo a opção Adicionar;

5 - Pronto, com o atalho adicionado, você é livre para acessar a operadora diretamente por ele.

Métodos de pagamento na Meridianbet

Uma das principais determinações na regulamentação das bets foi a proibição da utilização de métodos de pagamento baseados em crédito. Diante disso, respeitando as exigências da Secretária de Prêmios e Apostas, todos os pagamentos na Meridianbet Brasil acontecem via Pix (assegurado pelo Banco do Brasil).

Tanto os saques quanto os depósitos na casa são processados pelo método de pagamento Pass to Pay, sem cobrança de taxas operacionais.

Essas transações podem ser realizadas em contas cadastradas no seu nome e o histórico de transferências fica no seu perfil.

Destaca-se que as políticas de segurança da operadora permitem que ela solicite verificações de identidade adicionais antes de liberar o pagamento.

Por isso, é importante que as suas informações cadastrais e dados bancários estejam sempre atualizados.

Como fazer um depósito na Meridianbet?

Depois de ter sua conta verificada na Meridianbet, basta realizar o primeiro depósito para começar a apostar. As recargas podem ser feitas a partir de R$1 e, na maioria das vezes, são processadas de forma instantânea.

Confira a seguir como fazer o seu depósito na operadora:

1 - Em primeiro lugar, entre na sua conta no site da Meridianbet e selecione o botão Depósito;

2 - Selecione o método de pagamento Pass to Pay e adicione o valor da transferência;

3 - Confirme a solicitação para gerar um código de pagamento;

4 - Utilize o aplicativo do seu banco para escanear o QR Code e concluir a recarga;

5 - Com o processamento instantâneo, os fundos são creditados automaticamente na sua conta, permitindo que você comece a apostar imediatamente.

Caso precise, você pode consultar o histórico dos seus depósitos diretamente no perfil da plataforma, acompanhando todas as transações realizadas.

Se tiver algum problema durante o processo, basta acessar a área de Contato para encontrar as opções de suporte da Meridianbet.

Como fazer um saque na Meridianbet?

Assim como nos depósitos, os saques na Meridianbet também podem ser solicitados a partir de R$1, com limite máximo de até R$40.000 por transação.

Todavia, o tempo de processamento aqui pode levar até 24h antes dos fundos serem creditados na sua conta bancária.

Veja agora como sacar na empresa:

1 - Comece por fazer o login no site da Meridianbet e confira o saldo disponível;

2 - Na sequência, acesse o seu perfil e selecione a opção de Saque no painel superior;

3 - Após ser redirecionado, indique o valor que será resgatado via Pix no Pass To Pay;

4 - Aperte no botão verde Saque para confirmar a transferência;

5 - Terminadas as etapas acima, basta aguardar até o seu saque ser processado.

Enquanto utiliza a Meridianbet, fique atento aos fundos promocionais antes de realizar saques.

Isso porque alguns tipos de ofertas podem ser cancelados caso o valor seja retirado antes de cumprir os requisitos exigidos pela promoção.

A Meridianbet é confiável?

Como a Meridianbet Brasil é uma plataforma recente no mercado, muitos jogadores podem ficar em dúvidas sobre sua segurança. No entanto, existem vários indicativos de que a marca é confiável, como a licença de operação nacional e presença consolidada em mais de 20 países.

No Brasil, a Meridianbet já garantiu uma licença permanente de apostas no Brasil, sob a portaria 0086/2024 da SPA/MF, via Sistema de Gestão de Apostas (Sigap).

Desde o primeiro acesso à plataforma, a sua conexão é protegida por tecnologias de segurança com protocolo HTTPS e TLS 1.3. Além disso, a operadora armazena dados pessoais seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que mantém as suas informações pessoais fora do alcance de terceiros.

Outro destaque da Meridianbet é o comprometimento com o jogo responsável, que inclui parcerias com instituições de suporte profissional e oferta de ferramentas de controle.

Entre as opções de limites pessoais, você pode restringir depósitos, controlar o valor das apostas, limitar o tempo de sessão, ativar pausas temporárias ou até solicitar a autoexclusão da conta.

Suporte ao cliente da Meridianbet

Antes de se cadastrar na Meridianbet, ou a qualquer momento durante as suas sessões de apostas, você pode consultar o atendimento ao cliente da operadora em caso de dúvidas. Pelo site, você encontra 3 opções de suporte feito por humanos, sendo elas:

Chat ao vivo 24/7;

Atendimento telefônico;

E-mail.

Durante nossa pesquisa sobre o código promocional da Meridianbet, testamos cada um desses canais de atendimento.

Tanto as solicitações feitas pelo chat quanto as ligações foram atendidas em menos de 3 minutos, enquanto as respostas por e-mail chegaram em algumas horas.

Vale a pena apostar na Meridianbet? Veja análise

Diante do que apresentamos ao longo do artigo, acreditamos que a operadora é uma opção sólida para entusiastas em esportes.

Com mais de 40 modalidades, ferramentas de apostas e diversas ofertas sem código promocional da Meridianbet, a plataforma se destaca como uma das opções mais completas do mercado nacional.

Claro, a empresa ainda não possui uma reputação consolidada nacionalmente e conta com poucos métodos de pagamento disponíveis.

Porém, o aplicativo e a interface intuitiva da operadora auxiliam a promover uma experiência diferenciada para os apostadores brasileiros.

Do que gostamos

Saques e depósitos a partir de R$1; Aplicativo nativo disponível para Android; Ampla cobertura para futebol e e-sports.

Do que não gostamos

A avaliação da empresa no Reclame Aqui poderia ser maior;

Não encontrarmos um cupom de indicação para substituir o código de bônus da Meridianbet;

Poucos métodos de pagamento.

Perguntas frequentes sobre o código promocional Meridianbet

Chegou até aqui, mas ainda tem dúvidas sobre o código bônus da Meridianbet? Na sequência, preparamos uma seção de perguntas e respostas sobre a plataforma e suas ofertas.

Qual é o código bônus da Meridianbet?

O código bônus Meridianbet é o código promocional Meridianbet. Ele não ativa uma oferta de boas-vindas, pois funciona apenas para fins de marketing e afiiação.

O que é rollover de bônus Meridianbet?

O rollover é a quantidade mínima de vezes que um bônus precisa ser apostado antes de ser convertido ou ficar disponível para saque. Essas condições estão presentes em diferentes tipos de ofertas e podem ser conferidas nos requisitos de utilização das promoções.

Qual é o valor mínimo para apostar em jogos de cassino na Meridianbet?

Você pode fazer depósitos mínimos de R$1 para montar palpites a partir de R$0.50 na operadora online. Entretanto, os apostadores que procuram pelos jogos da casa precisam conferir os limites de aposta em cada título, já que eles são variados.

Como recuperar minha senha na Meridianbet?

Caso você esqueça a sua senha na plataforma, é possível redefini-la por meio do e-mail cadastrado. Para isso, basta selecionar a opção Esqueceu sua senha? no formulário de login, inserir o seu e-mail e aguardar o link de recuperação que será enviado pela operadora.

A Meridianbet tem promoções sazonais ou por datas especiais?

Sim, um dos tipos de ofertas que surgiram para substituir os bônus de boas-vindas na casa foram as promoções temporárias. Entretanto, a forma como essas promoções serão disponibilizadas pode variar com base nas estratégias de marketing da Meridianbet.