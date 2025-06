Palpite Al-Hilal x Pachuca – Mundial de Clubes – 26/06/2025

Al-Hilal e Pachuca se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília). Ainda invicto, o clube árabe soma dois empates e precisa vencer para avançar às oitavas, enquanto os mexicanos já estão eliminados após duas derrotas seguidas. O local da partida será no GEODIS Park, em Nashville (EUA).

Palpite Al-Hilal x Pachuca

Com dois empates nas rodadas iniciais, o Al-Hilal fez bons jogos: segurou o Real Madrid e foi superior ao Salzburg na sequência. Já o Pachuca teve desempenho bem abaixo do esperado, foi superado nos dois jogos e não tem mais chances de chegar ao mata-mata.

Com maior organização tática e mais produtivo ofensivamente quando tem a posse sob seu domínio, o Al-Hilal deve confirmar o favoritismo diante de um adversário que mostrou diversas falhas defensivas nas primeiras rodadas. Por isso, os árabes finalmente devem buscar seu 1º triunfo no Mundial.

Nosso palpite para o jogo: Al-Hilal vence

Superior tecnicamente e enfrentando um adversário que não possui mais chances de avançar, o palpite Al-Hilal x Pachuca vai para a vitória do clube árabe na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Al-Hilal

Primeiramente, é importante ressaltar que o Al-Hilal ainda não venceu no Mundial de Clubes, mas suas atuações iniciais têm sido sólidas, principalmente no aspecto tático.

Na estreia, enfrentou o temido Real Madrid e, mesmo saindo atrás no placar, buscou o empate com Ruben Neves. Foi melhor no primeiro tempo, mas caiu fisicamente depois do intervalo. Ainda assim, conseguiu segurar a igualdade em 1 a 1 no marcador final.

Depois, encarou o Red Bull Salzburg e foi superior durante toda a partida, mas pecou na finalização final. Desta vez, empatou sem gols contra o clube austríaco.

As últimas notícias do Pachuca

Por outro lado, o Pachuca acabou sendo a grande decepção do Grupo H, e é a única equipe da chave que chega à rodada final sem chances de classificação ao mata-mata.

Nas duas partidas que disputou, marcou pelo menos um gol, mostrando que o grande problema do elenco está no setor defensivo. Em sua estreia, perdeu para o Red Bull Salzburg, por 2 a 1.

Depois, encarou o Real Madrid e teve um jogador a mais desde os 7 minutos da primeira etapa, após a expulsão do zagueiro Raul Asencio. Mesmo assim, a superioridade técnica do clube espanhol ficou evidente, e o Pachuca acabou perdendo por 3 a 1.



Onde assistir Al-Hilal x Pachuca?

A partida entre Al-Hilal e Pachuca terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.