Apostas em FIFA: conheça os melhores sites para apostar em EAFC

Os melhores sites para apostar em EAFC são Superbet, bet365, EstrelaBet, BetBoom e Rivalo. Encontramos streaming, mais de 15 mercados ativos, recursos de Criar Aposta, aumento nas múltiplas e outros nessas casas para apostar em FIFA.

Em 2023, o famoso jogo de futebol FIFA criou uma marca própria chamada de EA Sports FC (EAFC). A modalidade continua popular e acompanha o crescimento dos e-sports no Brasil.

Com partidas rápidas de 8 minutos e inúmeros jogos por dia, é um dos e-sports mais apostados em 2026. Abaixo, veja o nosso ranking completo:

1 . Superbet: Aposta Grátis Toda Sexta para apostas em FIFA 2 . bet365: Bet Builder para apostas em e-Soccer 3 . EstrelaBet: apostas em FIFA com aumento de até 200% nas múltiplas 4 . BetBoom: site de apostas FIFA com cashback de até 6% 5 . Rivalo: casa de apostas com FIFA e aposta grátis

Melhores sites de apostas em FIFA

Os melhores sites de apostas em FIFA hoje, 29/04/2026, são Superbet, bet365, EstrelaBet, BetBoom e Rivalo. Recomendamos essas casas porque possuem mercados como 1x2, Handicap, Total de Gols e ligas como eChampions, ePremier League e outras.

Todas as bets também possuem licença oficial do SIGAP. A seguir, confira a nossa análise sobre cada site de apostas com FIFA.

1. Superbet: Aposta Grátis Toda Sexta para apostas em FIFA

Toda sexta-feira, após as 13:00, entramos na Superbet para receber a Aposta Grátis Toda Sexta de R$5. Para obter, é só entrar e aceitar participar, sendo válida para qualquer esporte, incluindo apostas em FIFA. Devido a isso, é o melhor site para EAFC.

Após começarmos com o código de bônus Superbet, encontramos outros diferenciais. O streaming para apostar em FIFA é gratuito, só precisamos acessar a conta e assistir. A casa também cobre competições como Liga dos Campeões, FA Cup, GT La Liga e outras.

📃 Licença: Portaria SPA/MF n° 2.090/2024 com registro SIGAP n° 0002/2024.

Prós Contras ✅ Depósito e saque de R$1 ❌ Sem Criar Aposta no FIFA ✅ Aplicativo para apostar em FIFA ✅ Super Múltipla de até 150% válida no e-Sport Futebol.

2. bet365: Bet Builder para apostas em e-Soccer

As apostas em FIFA na bet365 ficam disponíveis na seção "e-Soccer", sendo que o diferencial é a ferramenta Criar Aposta. Válida para alguns eventos, conseguimos combinar mercados como Resultado Final, Chance Dupla, Total de Gols, Próximo Gol e até Placar.

Captura de tela realizada em 21/04/2026 às 11:59.

A maioria dos eventos de e-Soccer possuem streaming gratuito, mas disponível somente após o login. Os eventos disponíveis para apostar após começar com o código de indicação bet365 são GT Leagues, H2H GG League e Battle Volta com cerca de 8 mercados por jogo.

📃 Licença: Portaria SPA/MF n° 250/2025 com registro SIGAP n° 0021/2024.

Prós Contras ✅ Depósito e saque mínimo de R$5 ❌ Sem aposta grátis ✅ Permite apostar no aplicativo para Android ✅ Layout para encontrar as opções de apostas em FIFA

3. EstrelaBet: apostas em FIFA com aumento de até 200% nas múltiplas

Na EstrelaBet recebemos aumento de até 200% do potencial retorno das apostas em FIFA do tipo múltipla. Com apenas 3 seleções, o aumento é de 5%, acima de algumas bets que oferecem somente 3%, além das odds mínimas baixas de 1.30 por seleção.

Para apostar em FIFA, encontramos partidas pela La Liga, Champions League, World Cup e várias outras. Inclusive, a casa tem mercados para Ambos Marcam, 1x2, Handicap e outros. Para começar, é só se cadastrar com o código promocional EstrelaBet.

📃 Licença: Portaria SPA/MF n° 320/2025 com registro SIGAP n° 0012/2024.

Prós Contras ✅ Streaming gratuito nos jogos de FIFA ❌ Sem ofertas de aposta grátis ✅ Saque mínimo de R$0,01 ✅ Roleta diária com sorteio de prêmios

4. BetBoom: site de apostas FIFA com cashback de até 6%

Após começar com o código promocional BetBoom, você pode apostar em FIFA em competições como eAdriatic League, Valhalla Cup e outras. No site, o retorno negativo do dia em esportes pode ser reembolsado em até 6%, dependendo do seu nível VIP.

A BetBoom se destaca para apostar em e-sports com streaming dos jogos. Ele fica disponível para EA Sports FC, assim como para apostar em Dota 2 e outros jogos eletrônicos. Assistir é gratuito, sendo necessário apenas fazer login na conta.

📃 Licença: Portaria SPA/MF n° 2.103/2024 com registro SIGAP n° 0069/2024.

Prós Contras ✅ Depósito mínimo de R$5 ❌ Saque mínimo de R$15 ✅ Programa Aventura Espacial com recompensas de apostas ✅ Bônus para apostas toda quinta-feira

5. Rivalo: casa de apostas com FIFA e aposta grátis

A Rivalo é uma casa de apostas com FIFA e recebemos R$10 em apostas grátis após o primeiro palpite de R$10 em qualquer evento com odds mínimas de 1.80. O valor da freebet também pode ser usado no FIFA em um bilhete de 3 eventos com odds individuais de 1.80.

Se ainda não é cadastrado, você pode começar com o código de bônus Rivalo. As opções de apostas em FIFA incluem os jogos da GT League e eAdriatic League com jogos diários.

📃 Licença: Portaria SPA/MF n° 264/2025 com registro SIGAP n° 0105/2025.

Prós Contras ✅ Saque mínimo de R$1 ❌ Sem streaming dos jogos ✅ Clube Rivalo com recompensas por nível ✅ Combi Boost para apostar em e-Football com aumento do potencial retorno

Como funcionam as apostas em EA Sports FC?

As apostas em EA Sports FC funcionam de maneira parecida com as apostas esportivas tradicionais, sendo que a diferença central é que são partidas de futebol no jogo EA Sports FC, com times virtuais controlados por pro-players ou semiprofissionais.

Dessa forma, você palpita tentando adivinhar o resultado da partida e em outros mercados. Inclusive, o jogo EA Sports FC (antigo FIFA) está presente em alguns sites de apostas com transmissão ao vivo, facilitando acompanhar a partida para apostar.

Essa é uma das razões que têm aumentado a popularidade do EA Sports FC entre os apostadores e fãs de e-sports.

O FIFA não existe mais?

O FIFA não existe mais com esse nome, pois a parceria entre a FIFA e a EA Sports (desenvolvedora de jogos) chegou ao fim. A partir de 2023, a franquia do popular jogo de futebol online mudou o nome para EA Sports FC.

Na prática, nada mudou no jogo. Ele continua popular, com mecânicas e estrutura competitiva semelhantes. Por isso, você pode continuar apostando normalmente, visto que a única mudança foi nos Naming Rights.

Ao navegar nos sites de apostas, é comum você encontrar nomes distintos, tais como:

e-Soccer;

eFootball;

EA Sports FC;

FIFA.

Como apostar em FIFA?

Para apostar em FIFA, você precisa de apenas 5 minutos para se registrar em um site, depositar e fazer suas seleções. Inclusive, lembramos que as bets são permitidas somente para pessoas com 18 anos ou mais. Confira o guia:

1 . Escolha uma casa de apostas com FIFA; 2 . Crie sua conta e faça um depósito; 3 . Busque a categoria "e-Soccer", "eFootball" ou "FIFA"; 4 . Escolha um dos jogos; 5 . Selecione um ou mais mercados para o palpite; 6 . Coloque o valor da sua aposta e confirme.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "Notei que nem sempre os mercados de apostas em FIFA ficam na seção de e-sports nos sites de apostas. Eles podem aparecer normalmente na seção "Esportes", seja como e-Soccer, como vi na bet365, ou eFootball, nomenclatura da Superbet."

Principais mercados de apostas em FIFA

Os principais mercados de apostas em FIFA são Resultado da Partida, Total de Gols, Handicap e Ambos Marcam. Eles ficam disponíveis na maioria das partidas para bilhetes simples ou múltiplos.

Resultado da Partida

Resultado da Partida ou 1x2 é o mercado mais popular e nele você tenta adivinhar o vencedor da partida ou prever o empate. Essa opção está disponível em todos os melhores sites de apostas para e-sports com as seguintes linhas:

1 : vitória do time da casa;

: vitória do time da casa; x : empate;

: empate; 2: vitória do visitante.

Total de Gols

O mercado Total de Gols funciona para tentar prever a quantidade de bolas na rede aproximada na partida, considerando os gols marcados pelas duas equipes. Para apostar em FIFA, encontramos as seguintes opções:

Mais de 2,5: palpite vencedor se ocorrerem 3 ou mais gols na partida; Menos de 2,5: aposta correta se tiver 2, 1 ou 0 gols no jogo.

Na hora de apostar, outras linhas como +3,5 e -3,5 podem estar disponíveis, mas a lógica de funcionamento é a mesma.

Aliás, esse mercado é comum em outros e-sports, embora a métrica de apostas não seja gols. Por exemplo, para apostas em Valorant, o mercado aparece como Total de Rodadas com lógica semelhante.

Handicap

No mercado de apostas Handicap você aplica uma vantagem ou desvantagem artificial em gols a uma das equipes. O objetivo é equilibrar a força dos times e acertar o resultado do jogo.

O Handicap possui linhas positivas (+) e negativas (-). Abaixo, mostramos dois exemplos de apostas considerando um jogo entre os times A e B:

+1,5 time A: começa com vantagem artificial de 1,5 gols e o palpite estará correto se ele vencer ou empatar por qualquer placar. Porém, não pode perder por 2 ou mais gols; -1,5 time B: inicia com desvantagem fictícia de 1,5 gols e para um green no bilhete a equipe precisa ganhar por 2 ou mais gols.

Para apostar em FIFA, o Handicap pode aparecer vinculado a mercados de Gols, Escanteios e outros, como vimos na bet365. Se você está acostumado com os mercados de apostas CS2, certamente já conhece o Handicap e a lógica é a mesma para o EA Sports FC.

Ambos Marcam

Ambos Marcam é o mercado mais simples para apostas em e-Soccer. Você só precisa marcar "Sim" ou "Não" para tentar adivinhar se os dois times vão fazer gols no jogo, independentemente do resultado da partida. Veja um exemplo didático:

Sim: palpite correto se as duas equipes fizerem pelo menos 1 gol; Não: aposta correta se nenhuma equipe marcar ou se apenas uma delas fizer um ou mais gols.

Principais competições de FIFA

As principais competições de FIFA disponíveis nos sites de apostas são eAdriatic League, GT Sports, E-Sport Battle e Cyber Live Arena. Essas ligas possuem jogos diários e estão presentes em casas como Superbet, bet365, EstrelaBet, BetBoom e Rivalo.

eAdriatic League

A eAdriatic League possui jogos focados na Europa, com partidas disponíveis para apostar diariamente. Encontramos jogos da Premier League e Internacionais com disputas de seleções no formato 2x5 minutos.

GT Sports

A competição GT Sports está no EA Sports FC, com disputas como Liga dos Campeões (1 e 2), Europa League 1 e Conference League com formato de disputa eletrônico 2x6 minutos.

E-Sport Battle

A E-Sport Battle possui formato 2x4 minutos e uma grande quantidade de jogos diários. Ela inclui disputas de jogadores pela Liga dos Campeões 2, Europa League, Premier League, Portugal Primera, Bundesliga e outras.

Cyber Live Arena

A Cyber Live Arena traz partidas de formato 2x5 com maior variedade de equipes em disputa. Encontramos pro-players jogando com França, River Plate, Boca Junior, Gana, Argentina e outras equipes.

Dicas para apostar em FIFA

Se você nunca apostou em FIFA antes, é essencial ficar atento a algumas dicas antes de palpitar. Os e-sports possuem características únicas que fazem toda a diferença e tratamos disso em algumas dicas abaixo!

Consulte o histórico do pro-player

Para apostar em EA Sports FC, você não deve priorizar os times que estão em confronto, mas sim os pro-players que controlam as equipes envolvidas. Por isso, busque o histórico do jogador e avalie aspectos como:

Quantos gols fez; Gols sofridos; Sequência de vitórias/derrotas.

Ao saber disso, você pode basear melhor o seu palpite. Por exemplo, se nos últimos jogos os resultados foram 3-1; 2-2; 2-3, apostar no mercado Total de Gols - Mais de 3,5 pode ser interessante.

Priorize as apostas ao vivo

Apostar em FIFA no pré-jogo é muito imprevisível, mas palpitar no jogo ao vivo aliado com estatísticas pode ajudar a identificar oportunidades. Para isso, você pode acessar o streaming gratuito, disponível na maioria dos sites com EA Sports FC.

Na partida, observa aspectos como:

Posse de bola; Quantidade de chutes; Estilo dos jogadores; Gol cedo.

Na prática, se você vê um jogo aberto com ambos os jogadores pressionando, pode ser interessante apostar no mercado Total de Gols - Acima (Over).

Use as promoções válidas para aposta em FIFA

Veja se a casa de apostas que você escolheu oferece promoções para apostar no EA Sports FC. Essas vantagens ajudam a potencializar o retorno do palpite ou reduzir potenciais erros.

Por exemplo, na Superbet encontramos aposta grátis de R$5 toda sexta, valor que ajuda na hora de montar o palpite. Já a EstrelaBet aumenta as múltiplas em até 200% dependendo do número de seleções que você inserir no bilhete.

Na BetBoom, o saldo negativo do dia é reembolsado em até 6%.

Observe o estilo de jogo do pro-player

Todo jogador de FIFA possui um estilo tático próprio e observar isso é fundamental antes de apostar. Ao observar o histórico, busque entender o estilo de jogo do pro-player, se ele é ofensivo, defensivo ou irregular.

Para observar isso, você pode ficar atento aos seguintes pontos:

Gols marcados; Relação entre vitória e derrota; Formação escolhida para o time.

A formação do time indica o estilo que será adotado. As mais ofensivas trazem desenhos táticos como 4-2-4; 4-1-2-1-2 e 3-5-2. Isso indicará um jogo com maior possibilidade de gols.

Desenhos táticos defensivos tornam o jogo truncado e com menos possibilidades de gols. Algumas defensivas são: 4-2-3-1; 4-4-2 e 5-3-2. Aliás, é válido mencionar que alguns pro-players não mudam a formação, ajudando a prever o comportamento em jogo.

Vantagens e desvantagens de apostar em jogos de FIFA

Como em qualquer modalidade esportiva, existem vantagens e desvantagens de apostar em FIFA. Cada vez mais popular, o jogo possui partidas rápidas de, no máximo, 12 minutos, ligas competitivas como Champions e Premier League e até streaming em sites de apostas.

No entanto, possuem algumas limitações, como a falta de dados confiáveis sobre confrontos e menor quantidade de informações sobre jogadores em comparação aos outros e-sports. Veja a tabela completa:

Vantagens Desvantagens ✅ Partidas rápidas na maior parte do dia ❌ Pouca disponibilidade de estatísticas confiáveis ✅ Streaming disponível na maioria das casas de apostas com FIFA ❌ Partidas com resultados variáveis ✅ Maior chance de encontrar oportunidade apostando ao vivo ❌ Dificuldade em encontrar informações sobre os pro-players

Vale a pena apostar em FIFA?

Sim, vale a pena apostar em FIFA, especialmente se você tiver familiaridade com o jogo, entender o funcionamento e a dinâmica das partidas. Diferente dos esportes tradicionais, o EA Sports FC está presente em sites de apostas com streaming.

Isso possibilita acompanhar as partidas rápidas e apostar ao vivo, dinâmica que ajuda a encontrar oportunidades no jogo. No entanto, é preciso entender a dinâmica das partidas e o estilo de jogo dos pro-players antes de apostar.

Se você nunca apostou em FIFA antes, precisa pesquisar sobre o desempenho dos jogadores profissionais e as regras do jogo. Sempre jogue com responsabilidade e nunca use valores de que você precisa.

Perguntas frequentes sobre apostas em FIFA

Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento das apostas em FIFA, veja nossa seção abaixo! Saiba sobre a legalidade, mercados e outros assuntos.

Quais são os melhores sites para fazer apostas online em FIFA?

Os melhores sites para apostar em FIFA online são Superbet, bet365, EstrelaBet, BetBoom e Rivalo. Para palpitar, você encontra mercados de Resultado Final, Total de Gols, Ambos Marcam e outros em partidas da Champions, da La Liga e de competições semelhantes.

Apostar em FIFA é legal no Brasil?

Sim, é legal apostar em FIFA no Brasil se você estiver usando os sites de apostas regulamentados pela SPA/MF do Governo Federal.

Quais são os mercados mais comuns nas apostas em FIFA?

Os mercados mais comuns nas apostas em FIFA são Resultado da Partida, Total de Gols e Ambos Marcam.

Apostas em FIFA têm muita variação de resultados?

Sim, as apostas em FIFA possuem variações rápidas de resultados. Isto porque as partidas duram de 8 a 12 minutos, gols inesperados acontecem e atualizações do EA Sports FC podem mudar a força dos jogadores dos times disponíveis.

Dá para apostar ao vivo em partidas de FIFA?

Sim, dá para apostar ao vivo em partidas de FIFA. Os sites de apostas que cobrem a modalidade disponibilizam partidas no pré-jogo e em tempo real, sendo que também é comum de encontrar o recurso streaming.

FIFA e EAFC são a mesma coisa para apostas?

Sim, FIFA e EAFC são a mesma coisa nas apostas. A diferença do nome só ocorreu devido ao fim da parceria entre a FIFA e a EAFC, empresa responsável por desenvolver o jogo eletrônico.

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