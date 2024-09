.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

As apostas em eSports vêm ganhando cada vez mais destaque entre os fãs de palpites online. Com a crescente oferta de jogos para apostar em eSports, as operadoras passaram a disponibilizar cada vez mais mercados para a modalidade. Além disso, vale dizer que o interesse do grande público por eSports é cada vez maior.

Apostar agora >>

Em nossa análise, além de trazer informações sobre os melhores sites de apostas em eSports, detalharemos diversos aspectos sobre os palpites na categoria. Assim, confira informações relevantes sobre os principais mercados de apostas e jogos da modalidade.

Melhor site de apostas em eSports: ranking atualizado de 2024

Existem muitas opções de casas de apostas onde o usuário encontra alternativas de apostas em eSports. Assim, vale a pena analisar quais são as melhores opções antes de seguir com os seus palpites. Afinal, o apostador terá uma experiência mais adequada se puder contar com uma plataforma completa.

Tendo isso em vista, separamos abaixo quais são os melhores sites de apostas em eSports da atualidade. Essa lista foi feita com base não apenas na disponibilidade de jogos, mas também na variedade de recursos e de bônus da operadora. Veja mais detalhes na lista abaixo:

bet365: uma das casas mais conhecidas do mercado; Betano: bônus competitivo e site completo; Superbet: site com os jogos de eSports mais populares; KTO: ampla cobertura de jogos eletrônicos; 1xBet: grande variedade de jogo em eSports; Bet7k: bônus para novos apostadores; Parimatch: aplicativo para apostar por aparelhos móveis; EstrelaBet: plataforma descomplicada e completa; Bet7: traz os principais campeonatos de games; Novibet: odds melhoradas e jogos ao vivo.

Sites de Apostas em eSports: detalhes dos vencedores

As casas de apostas listadas neste guia estão entre as mais conhecidas do mundo das apostas esportivas, inclusive, em eSports. Elas contam com diferentes pontos positivos, desde a variedade de games até bônus para novos usuários.

Trataremos logo adiante sobre os pontos mais relevantes a respeito de cada plataforma. Confira adiante os detalhes mais relevantes sobre cada um dos melhores sites de apostas em eSports:

bet365

A bet365 é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do mundo. A sua popularidade está relacionada a variedade de categorias para palpites, inclusive, em eSports.

O usuário encontra um mercado variado para apostar em eSports na bet365, além de poder, conferir mercados com aposta aumentada. Para saber mais, visite o site da bet365 e a modalidade E-Sports e leia os termos e condições da casa.

Betano

A Betano é muito conhecida no mundo das apostas por conta de seu nome no futebol, mas a plataforma também é forte em outras categorias. Quanto ao eSports, a casa de apostas traz mercados para os games mais populares do mercado.

Além disso, os novos usuários contam com um código promocional e bônus de boas-vindas competitivo para suas primeiras apostas. Por esse motivo, é interessante visitar o site da Betano e conferir as possibilidades para apostar em eSports.

Superbet

A Superbet é uma operadora relativamente jovem no mercado de apostas brasileiro, porém, já conquistou o seu espaço e popularidade. Isso porque o site da operadora é bastante completo e intuitivo, além de trazer recursos, como um aplicativo móvel.

O novo usuário também pode receber um bônus de boas-vindas para fazer as suas primeiras apostas esportivas na casa. Também vale a pena ficar de olho na seção de Promoções & Bônus no site de apostas para ver outras ofertas.

KTO

A KTO também é outra operadora que oferece ao novo apostador um bônus de boas-vindas para os primeiros palpites. Além disso, o catálogo de eSports é bastante extenso, contando, inclusive, com jogos ao vivo na modalidade.

Localizamos, também, games populares como Valorant e Counter-Strike. Inclusive, a plataforma traz outros títulos, como Kings of Glory e Warcraft.

1xBet

A 1xBet é uma plataforma conhecida no mundo inteiro, contando com um catálogo variado em apostas esportivas. Essa variedade também acontece na categoria de eSports, onde existem jogos até mesmo com transmissão ao vivo. Outro ponto importante é que a 1xBet também conta com um código promocional e bônus de boas-vindas para novos clientes.

Bet7k

A Bet7k é outra opção que está entre os melhores sites de apostas em eSports. A plataforma possui mercados para os nomes mais populares da categoria, como League of Legends e Counter Strike 2. Além disso, o bônus para novos usuários é bastante competitivo e chama a atenção de quem quer fazer apostas esportivas.

Parimatch

Outro nome que vem ganhando destaque nos últimos tempos nas apostas esportivas é a Parimatch. A plataforma possui muitos recursos, como um aplicativo nativo para celulares, além de um site otimizado para mobile. O usuário também pode apostar em eSports na plataforma, assim como receber um bônus para começar com seus palpites.

EstrelaBet

A EstrelaBet é um nome que vem se tornando cada vez mais forte para os palpites esportivos. Verificamos que seu catálogo de eSports é vasto, trazendo competições em mais de 10 jogos, inclusive com opções ao vivo. Ainda, a plataforma traz um bônus de boas-vindas para os novos que querem começar a apostar.

Bet7

O site da Bet7 é bastante intuitivo e tem as opções mais buscadas entre os apostadores, inclusive para eSports. Além de uma navegabilidade descomplicada, a casa de apostas também traz ofertas de boas-vindas aos novos usuários no primeiro depósito.

Novibet

A Novibet traz como diferencial em sua categoria de eSports a possibilidade de se apostar em jogos eletrônicos de futebol e basquete. Além disso, existem mercados também para outros jogos, como o League of Legends. O apostador também pode acompanhar a transmissão ao vivo de alguns jogos, além de poder se cadastrar com bônus.

Como apostar em eSports?

É possível que boa parte dos fãs de apostas online já estejam familiarizados com o processo para fazer um palpite em esportes. Porém, pode ser que eles não tenham ideia de como fazer apostas nos eSports.

O fato é que é bastante interessante notar como apostar em eSports é semelhante a fazer palpites em modalidades tradicionais. Tanto é que, na maioria das casas, a categoria dos esportes eletrônicos pode ser encontrada na própria categoria de Esportes.

O processo para apostar nos eSports é algo bastante semelhante em todas as casas de apostas. O primeiro passo é ter um cadastro e saldo na conta na casa de apostas de sua preferência.

Com um cadastro criado e saldo em conta, é preciso identificar a seção de eSports no site de apostas. Na sequência, é necessário escolher o jogo no qual se planeja apostar, conforme as opções disponíveis na operadora.

Feito isso, é preciso escolher em qual evento será feita a aposta e qual será o mercado de apostas será utilizado. Por fim, basta que o apostador estabeleça o valor do palpite e confirme o boletim de aposta. Assim, o palpite será registrado e bastará ao apostador aguardar o término do evento torcendo para que seu palpite se concretize.

É importante dizer que muitas das casas de apostas que oferecem ofertas e bônus de boas-vindas possibilitam apostas em eSports. Além disso, muitas vezes as apostas nos eSports também podem ser utilizadas para cumprimento dos requisitos de rollover. Por isso, é importante ler as regras estabelecidas pela operadora escolhida.

Apostar agora >>

Como funcionam os mercados em eSports?

Os usuários contam com uma grande variedade de mercados para apostar em eSports, assim como em esportes tradicionais. Cada tipo de jogo pode trazer mercados específicos, de acordo com suas próprias regras e características.

De maneira geral, o funcionamento dos mercados de apostas em eSports é semelhante aos de esportes. Cada mercado conta com suas próprias odds, sendo que quanto menores as odds, maior a chance de certo evento acontecer. O contrário também se aplica nos eSports e, assim, quanto maior a odd, menor a chance do evento se confirmar.

Vencedor da Partida

Este mercado é um dos mais populares entre os usuários que apostam em eSports, muito por conta de sua simplicidade. É um mercado onde o apostador busca prever qual equipe ou jogador será o vencedor da partida. Para quem está acostumado aos mercados de esportes, é uma opção que se assemelha ao 1x2.

Vencedor da rodada ou do mapa

O funcionamento deste mercado é semelhante ao do mercado Vencedor da Partida, mas sem considerar qual é o vencedor final. Neste mercado, os apostadores contam com a possibilidade de apostar isoladamente em uma rodada ou mapa. Vale lembrar que a quantidade de mapas ou rodadas pode variar de jogo para jogo.

Totais (acima-abaixo)

Os apostadores podem encontrar diferentes mercados que contam com a possibilidade de apostar em totais acima ou abaixo. Nestas opções, os usuários podem escolher entre um determinado número e indicar se o evento daquele mercado acontecerá mais ou menos em relação ao número indicado no palpite.

Pontuação correta

O nome deste mercado indica exatamente o seu funcionamento, já que nele é preciso prever a pontuação exata da partida. Como exemplo, podemos citar uma partida com 3 rodadas, onde são possíveis quatro resultados: 2x0, 2x1, 1x2 ou 0x2. Para vencer, o apostador deverá prever exatamente o placar e de quem a vitória na partida será a favor.

Tempo

As partidas não têm um tempo pré-determinado de duração, como ocorre no futebol em muitas modalidades do eSports. As partidas podem durar até que um dos jogadores ou uma das equipes alcance determinado número de rodadas vitoriosas, ou mapas conquistados. Assim, neste mercado é necessário indicar qual será a duração do confronto.

Handicap

O funcionamento deste mercado é semelhante ao que é visto em mercados de apostas esportivas tradicionais. Assim, o handicap pode somar ou subtrair pontos de um determinado jogador, ou de uma determinada equipe. Existem diversos mercados de handicap entre as opções de modalidades em eSports.

Vencedor do grupo ou evento

Para este mercado, os apostadores contam com a possibilidade de indicar quem será o vencedor de um grupo na partida. Dependendo da modalidade, é possível que o mercado tenha uma variação para indicação do MVP da partida.

First Blood (FS)

First Blood é um termo muito comum em algumas modalidades de eSports e indica o primeiro jogador abatido na partida. Neste mercado, os apostadores contam com a possibilidade de indicar quem será o primeiro jogador ou a primeira equipe a conseguir abater um alvo inimigo dentro do game.

Quais os principais games para apostar?

Antes de falarmos sobre os principais jogos disponíveis nos melhores sites de apostas em eSports, é interessante explorar alguns detalhes. A primeira questão é que não se deve confundir eSports e esportes virtuais.

Enquanto no primeiro existem dois ou mais jogadores reais se enfrentando, os esportes virtuais são simulações de partidas. Não há uma pessoal real neles por trás de cada equipe, mas apenas a ação dos computadores.

Outro ponto essencial é entender a diferença entre as categorias de jogos existentes em eSports. Para facilitar, confira abaixo sobre os tipos de jogos eletrônicos disponíveis:

First Person Shooter (FPS): os games desta categoria são conhecidos como jogos de tiro. Eles contam com câmera em primeira pessoa e sua ação é centrada no combate com armas entre duas equipes. É uma das categorias mais populares em eSports e tem entre seus destaques os jogos Counter Strike e Call of Duty.

Sports Games: neste gênero se enquadram jogos de esportes como futebol, basquete, tênis, hóquei e futebol americano. Títulos de sucesso como os das séries FIFA, EA Sports FC, NBA 2k e NFL fazem sucesso entre os jogadores.

Battle Royale: este gênero reúne uma mistura de elementos onde se deve explorar para coletar equipamentos e itens. Isso é fundamental para atingir o objetivo do jogo, que é ser o último sobrevivente. O principal título deste gênero é o jogo Fortnite.

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA): os jogos MOBA trazem duas equipes que batalham em um mapa simétrico visando destruir a base adversária. Entre seus títulos mais populares estão o League of Legends (LoL), Defense of the Ancients 2 (DotA 2) e Arena of Valor.

Fighting Games: estes são os jogos de luta, popularizados nos anos 90. Entre os títulos conhecidos estão o Street Fighter II e o Mortal Kombat.

Apostar agora >>

Counter-Strike (CS:GO)

Este é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos mais populares entre os fãs de eSports. Trata-se de um jogo da categoria FPS onde duas equipes assumem papéis opostos. Uma equipe tem o objetivo de armar um artefato explosivo, enquanto a outra tem o objetivo de impedir os adversários.

As equipes se revezam em seus objetivos e as partidas são contadas em mapas. Existem diversos torneios de CS:GO, que segue muito popular mesmo mais de uma década após seu lançamento.

Valorant

Outro título de FPS que obteve muito sucesso e aclamado pelos jogadores é o Valorant. Lançado em 2020, o título da Riot Games se destaca por sua jogabilidade avançada, que dá grande dinamismo ao jogo.

Em Valorant, são duas equipes que disputam as rodadas. Uma equipe tem o objetivo de armar um artefato e protegê-lo até sua explosão. Já a outra equipe tem o objetivo de evitar o sucesso do time adversário e defender as posições.

League of Legends (LOL)

Agora vamos falar do MOBA desenvolvido pela Riot Games que completa 15 anos em 2024. Em League of Legends, duas equipes batalham em um mapa que contém quatro rotas: a superior, a do meio, a selva e a inferior. O objetivo do jogo é destruir a base adversária.

Call of Duty

A série de jogos Call of Duty teve seu primeiro jogo lançado em 2003. Atualmente, a franquia conta com mais de 30 títulos entre jogos principais e spin-offs. No universo dos eSports, este FPS conta com dois torneios bastante populares que são Call of Duty League (CDL) e Call of Duty World League (CWL).

Overwatch

O jogo da Blizzard, que foi lançado em 2016, é mais um título da categoria FPS. Neste título, as equipes duelam para proteger pontos de controle no mapa. Um diferencial interessante do jogo é que cada personagem tem habilidade única na equipe.

Rainbow Six

A série da Ubisoft existe desde 1998 e o jogo de 2015 Rainbow Six Siege ainda é um enorme sucesso. Neste FPS duas equipes de 5 jogadores cada se enfrentam em mapas que são destrutíveis.

FIFA

O mais famoso jogo de futebol passou a se chamar EA Sports FC nos lançamentos mais recentes. Entretanto, a mudança de nome não diminuiu a popularidade do jogo. Existem diversas competições do jogo no Brasil e no mundo.

DotA2

O Defense of the Ancients 2, ou simplesmente DotA2, é um MOBA desenvolvido pela Valve e lançado em 2013. Este título promove o enfrentamento de duas equipes, os Iluminados e os Temidos. O objetivo de cada equipe é destruir o Ancestral da equipe adversária.

Como escolher um site para apostar em eSports?

Escolher a opção ideal para você entre os melhores sites de apostas em eSports pode não ser uma tarefa fácil. Isso porque, com o crescente interesse por apostas esportivas, o número de casas aumentou consideravelmente nos últimos anos.

Para auxiliar na sua decisão, separamos abaixo alguns pontos importantes que podem ser observados ao escolher uma plataforma para apostar. Lembre-se de que é importante verificar os sites que lhe interessam para saber se eles atendem às suas necessidades.

Segurança e confiança da marca

A segurança é sempre um fator que preocupa bastante os apostadores. Dessa forma, é indicado que você pesquise mais sobre as plataformas que mais chamaram a sua atenção.

Entre os pontos importantes, deve-se observar se existe um sistema de segurança no site, como criptografia para proteger os dados do usuário. Outra dica é verificar em sites de avaliação de empresas, como o Reclame Aqui, para saber mais sobre a reputação da operadora.

Qualidade das odds

As odds são um fator importante para os apostadores, afinal, elas definem o valor obtido se uma aposta estiver correta. Como explicamos, quanto maiores forem as odds, menores as chances de um evento ocorrer. Por outro lado, quanto menores forem essas cotações, é mais possível que o evento aconteça.

Nesse sentido, é importante verificar quais são os mercados com odds mais apropriadas às suas estratégias de apostas. Outra dica é dar preferência para operadoras que tenham odds potencializadas com promoções.

Cobertura de games e eventos

Outro ponto interessante é observar quais são as opções de jogos disponíveis na categoria de eSports de uma plataforma. Dessa forma, sugerimos que você explore o catálogo da casa de apostas, navegando pelos games para verificar quais em quais eventos você pode fazer os seus palpites.

Transmissão ao vivo

Alguns sites de apostas trazem a opção ao usuário de acompanhar a transmissão ao vivo de algumas partidas. Assim, você consegue fazer as suas apostas enquanto assiste o desenrolar do jogo. Normalmente as casas de apostas incluem um símbolo indicativo de que certo jogo terá transmissão ao vivo.

App ou site mobile

Existem diversas casas de apostas que contam com um aplicativo móvel para aparelhos celulares. Assim, o usuário pode instalar o recurso em seu smartphone para ter um acesso mais rápido às funcionalidades da operadora escolhida.

Por outro lado, mesmo não tendo um aplicativo nativo, muitas plataformas possuem uma versão otimizada de seu site para visualização mobile. Ou seja, o apostador consegue utilizar a plataforma pelo navegador do celular e fazer suas apostas sem nenhum prejuízo.

Bônus e ofertas

Muitos apostadores, novatos ou mais experientes, buscam por casas de apostas que oferecem promoções ou outras ofertas para as apostas. Podemos citar os bônus de boas-vindas ou outras bonificações disponibilizadas na aba de promoções da plataforma.

As ofertas de boas-vindas, por exemplo, são um bom exemplo de promoção para novos usuários. É possível que, para ativá-la, seja necessário um código promocional ou a realização de um depósito mínimo. De qualquer forma, é sempre importante verificar os termos e condições da operadora para resgatar uma oferta.

Suporte em português

É importante verificar se a casa de apostas escolhida possui canais de contato e suporte ao cliente. Isso porque o cliente precisa ter facilidade para resolver qualquer problema ou tirar dúvidas que possam surgir.

Ainda, é importante verificar se o atendimento ao cliente é realizado em português. Esse pode parecer apenas um detalhe para algumas pessoas, mas é um facilitador na comunicação entre o cliente e a operadora.

Bons métodos de pagamentos

Os métodos de pagamento aceitos em uma casa de apostas são determinantes para o cliente fazer depósitos ou saques em sua conta na plataforma. Entre as possibilidades mais comuns de meios de pagamento estão o cartão de débito, transferência bancária e o Pix.

O Pix se tornou o método de transação mais utilizado pelos brasileiros nos últimos anos. Essa é uma realidade que também se reflete nas casas de apostas e, por isso, a maioria das operadoras que atuam no Brasil também aceitam pagamentos via Pix.

Apostar agora >>

Quais os principais eventos para apostar em eSports?

Como vimos antes, existem diversos títulos de eSports disponíveis para apostar e, por consequência, é possível palpitar em muitos eventos. Desta forma, em nossa análise destacamos alguns dos principais torneios de eSports da atualidade.

CBLOL

O Campeonato Brasileiro de League of Legends é o maior torneio da modalidade no Brasil. Disputado desde 2012, o torneio conta com ampla cobertura da mídia e serve como classificatória para torneios mundiais.

O torneio é disputado em duas etapas, uma em cada semestre do ano e conta com 10 equipes. As partidas contam com presença de público, além da transmissão por meio de diversas plataformas.

Counter Strike Global Offensive

O Counter Strike foi um dos jogos presentes na última Esports World Cup. O torneio é a Copa do Mundo dos eSports e reuniu as principais equipes de CS do mundo.

League Major

O campeonato de Counter Strike denominado League Major, é considerado um dos principais torneios da modalidade. Disputado desde 2013, o campeonato reúne, atualmente, 24 equipes participantes por edição.

Entre 2013 e 2023, o torneio era disputado em Counter Strike: Global Offensive. A partir de 2024, o torneio passou a ser disputado no Counter Strike 2.

Valorant Champions Tour

Esta é uma série global de torneios de Valorant conduzida pela própria Riot Game. Durante o ano, diversos eventos são realizados até culminar na Valorant Champions. A primeira vez que o Valorant Champions Tour aconteceu foi em 2021.

Apostar em eSports para iniciantes: principais dicas

Ao realizar suas estratégias de apostas em esportes é importante considerar alguns fatores. Quando se trata de apostas em eSports isso não é diferente. Desta forma, reunimos algumas das principais dicas que podem ser utilizadas no momento de realizar seus palpites.

Aposte em modalidades que você conhece

Ao fazer suas apostas em eSports busque modalidades que você conhece. Com isso, você terá maiores possibilidades de criar uma estratégia de aposta mais eficiente. Isso pelo fato de compreender as características e regras da modalidade, além de analisar melhor as equipes que se enfrentam.

Conheça os mercados de apostas

Existe uma grande variedade de mercados de apostas em eSports e conhecê-los é importante para a criação de uma estratégia. Entendendo os mercados de cada modalidade, você diminui o risco de realizar apostas que sejam contrárias umas às outras.

Estabeleça um orçamento

Antes de começar a fazer suas apostas em eSports, é importante que você estabeleça um valor limite para realização de seus palpites. Desta maneira, você evita o risco de não comprometer o orçamento dedicado.

Faça a gestão da banca

Com a gestão da banca, você poderá controlar melhor seus palpites em eSports de modo a aprimorar suas estratégias ao longo do tempo. Evite realizar apostas apenas considerando sua intuição, considere as estatísticas e gerencie seus possíveis retornos.

Apostar agora >>

Conclusão: O fantástico mundo de eSports espera por você

As apostas em eSports são um universo que oferece uma série de possibilidades para quem planeja fazer palpites. São dezenas de modalidades e mercados presentes em diversas casas de apostas.

Além disso, os eSports vem ganhando cada vez mais notoriedade e espaço nos meios de comunicação, com eventos sendo transmitidos ao vivo a todo instante. Algo interessante a se observar é que os melhores sites de apostas em eSports oferecem streaming de diversas partidas. Isso auxilia bastante aos apostadores que querem conhecer melhor determinada modalidade.

Desta forma, é importante dedicar algum tempo para conhecer melhor as modalidades disponíveis para apostas em eSports e uma forma interessante de fazer isso é jogando. Como os títulos disponíveis para apostar em eSports são muito populares, não será difícil encontrar uma forma de jogá-los.

Apostar agora >>

Perguntas Frequentes

Agora que você já conhece um pouco mais sobre como apostar em eSports, é possível que algumas dúvidas tenham surgido. Tendo isto em vista, separamos abaixo algumas questões bastante comuns entre os jogadores. Veja mais detalhes a seguir:

Qual o melhor site de apostas em eSports?

Existem diversas casas de apostas que possuem eSports em seu catálogo, mas é necessário observar alguns pontos para saber quais são os melhores sites de apostas em eSports. Primeiramente, verifique a segurança e confiabilidade da plataforma. Também veja os mercados disponíveis, recursos e possibilidade de bônus ou ofertas para apostar.

Como funcionam as odds em eSports?

As odds para apostas em eSports funcionam de maneira semelhante a de apostas em esportes tradicionais. Quanto menores forem as odds em determinado evento, maiores são as chances de determinado fato acontecer. Já o contrário, quanto maiores as odds, menores são as probabilidades daquele fato se concretizar. Além disso, as odds determinam os potenciais retornos em caso de uma aposta bem sucedida.

Apostar em eSports é crime?

Ao fazer suas apostas em eSports em uma casa de apostas regulamentada e licenciada para operar no Brasil, não há crime. Ainda assim, aposte com responsabilidade.

Apostar em eSports é confiável?

Escolhendo um dos melhores sites de apostas em eSports, você não terá problemas com relação à confiabilidade da casa. Em nossa seleção, tivemos em vista trazer casas de apostas licenciadas e renomadas, que oferecem todo o suporte necessário aos seus usuários.