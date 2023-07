Código de bônus Rivalo: guia passo a passo



Agora que você já sabe algumas informações sobre a oferta do código de bônus Rivalo, veja como abrir sua conta na casa de apostas. Aliás, é importante lembrar que tudo começa com o registro, afinal só é possível se divertir no site abrindo uma conta.



Mas é tudo muito simples. Basta seguir nosso passo a passo:



1. Primeiramente, visite o site da Rivalo Brasil pelo nosso link para ativar nosso bônus especial;



2. Em seguida, clique em “Registrar” e preencha seus dados pessoais. Assim sendo, informe seu nome e sobrenome, e-mail e defina uma senha segura;



3. Depois de definir a moeda de sua preferência, informe seu celular. Aliás, esta é a forma de obter o link para o Rivalo app, via SMS;



4. Logo depois, leia os Termos e Condições (T&C) Gerais da empresa e a Política de Privacidade. Então, se concordar, assinale a caixinha e clique em “REGISTRAR”; baixar



5. Por fim, faça seu primeiro depósito e aguarde o bônus ser creditado automaticamente em sua conta de jogador.



Perceba que não foi necessário usar um código promocional Rivalo para ativar a oferta. Afinal, ao ser redirecionado à plataforma da operadora através de nosso artigo, você já está apto a ativar o bônus. No entanto, é bom lembrar que a promoção implica em regras, que falaremos a seguir.



Confira ainda, nosso artigo sobre as melhores casas de apostas do Brasil para ficar por dentro do mercado de apostas.



Rivalo detalhes do código de bônus



Assim como qualquer produto e serviço de uma casa de apostas, a oferta de código de bônus Rivalo também tem regras. Portanto, falaremos a seguir sobre os principais Termos e Condições (T&C) da promoção:





· O bônus de boas-vindas, como o nome já diz, é válido somente para novos clientes. Além disso, é possível usá-lo apenas uma vez;



· O apostador deverá fazer um depósito qualificativo para ativar a oferta. No entanto, há métodos de pagamento que não são elegíveis para a ativação do bônus;



· A oferta não poderá ser usada junto a outras promoções;



· O jogador deverá cumprir os requisitos de apostas para a liberação do saque em até 30 dias. Caso contrário, o bônus e os ganhos futuros serão perdidos;



· Portanto, só será possível sacar depois de apostar cinco vezes (5x) a soma do depósito e bônus. Além disso, os prognósticos deverão ter odds iguais ou maiores que 1.50.



A fim de conferir as regras da promoção completa, recomendamos que o leitor visite a plataforma da Rivalo Brasil. Dessa maneira, é possível ir à seção de promoções e ver os Termos e Condições (T&C) de cada uma delas.