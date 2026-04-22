Apostas Valorant: melhores sites e como apostar em 2026

Os melhores sites de apostas para Valorant no Brasil são Betano, Superbet, BetMGM, Stake e BetBoom. A posição de destaque é porque fazem parte da lista do SIGAP, com licença SPA/MF, e cobrem os principais campeonatos do e-sport.

A partir de uma análise comparativa, elaboramos uma lista definitiva com os melhores sites, com foco em depósitos rápidos, streaming disponível e variedade de mercados de apostas para Valorant. Veja o ranking:

1 . Superbet: Aposta Grátis Toda Sexta válida para Valorant 2 . Betano: 11 campeonatos para apostar em Valorant 3 . BetMGM: site com transmissão gratuita no Valorant 4 . Betsson: Múltipla Anti-Zica no Valorant de até R$270 5 . BetBoom: cashback de até 6% em e-Sports 6 . EstrelaBet: Super Múltipla de até 200% em e-Sports 7 . Stake: bet com saque instantâneo a partir de R$0,01 8 . Aposta Ganha: site insights para apostar em Valorant 9 . Multibet: mais de 13 mercados de apostas por partida 10 . Esportiva Bet: app disponível para apostar em Valorant

Onde apostar em Valorant no Brasil?

Os melhores sites onde você pode apostar em Valorant no Brasil são Superbet, Betano, BetMGM, Betsson e BetBoom. Eles cobrem os campeonatos VCT Américas, Champions, Challengers Brasil e outros da Riot Games.

Além disso, você encontra mercados para Vencedor da Partida, Mapas, Kills, Rounds e Handicap. Abaixo, apresentamos a nossa análise e experiência em cada um deles, confira!

1. Superbet: Aposta Grátis Toda Sexta válida para Valorant

A Superbet é o melhor site para apostar em Valorant, com destaque principal à oferta de Aposta Grátis Toda Sexta de R$5. Para consegui-la, só precisamos entrar na conta na sexta após o meio-dia e usar em qualquer partida do Valorant ou outro esporte.

Recomendamos a Superbet para apostadores iniciantes, pois o site tem depósito e saque mínimo de R$1, dando maior flexibilidade para apostar em Valorant com pouco e sacar a qualquer momento. Além disso, o site costuma fazer várias campanhas de apostas grátis.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 2.090/2024 com registro SIGAP n° 0002/2024.

2. Betano: 11 campeonatos para apostar em Valorant

Na Betano encontramos 11 campeonatos para apostar em Valorant, com destaque para VCT Américas, EMEA, China, Challenger e outros com jogos no pré-jogo e ao vivo. O site também aceita Criar Aposta com até 13 seleções em e-sports.

A Betano tem um layout intuitivo para usar com lupa de pesquisa para encontrar jogos e esportes. Devido à grande variedade de campeonatos do Valorant e esportes (30 modalidades), indicamos para quem quer palpitar em e-sport ou qualquer modalidade esportiva.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 246/2025 com registro SIGAP n° 0001/2024.

3. BetMGM: site com transmissão gratuita no Valorant

O principal diferencial da BetMGM que encontramos é a transmissão gratuita dos jogos ao vivo de Valorant. Conseguimos entrar no streaming gratuitamente, sendo o único requisito estar logado na conta, sem necessidade de saldo ou apostar.

Na BetMGM todas as nossas transações chegaram instantaneamente, sendo que outras vantagens são saques de R$0,01 e depósito de R$1. Se você busca maior flexibilidade e transmissão para apostar em Valorant, é uma opção interessante.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 2.098/2024 com registro SIGAP n° 0036/2024.

4. Betsson: Múltipla Anti-zica no Valorant de até R$270

Na Betsson encontramos a oferta Múltipla Anti-zica com reembolso até R$270 por dia. Com ela, conseguimos uma proteção de apostas em Valorant com 5 eventos com odds mínimas de 1.40. Com isso no bilhete, se apenas um time perder, o site reembolsa R$90.

Indicamos a Betsson para quem busca fazer apostas múltiplas em Valorant ou outros esportes, podendo jogar com uma proteção de até R$90 por bilhete. Se você busca streaming e saques acessíveis, é uma opção válida, pois aceita a partir de R$0,01 com processamento instantâneo.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 371/2025 com registro SIGAP n° 0008/2024.

5. BetBoom: cashback de até 6% em e-sports

A BetBoom é um dos melhores sites de apostas para Valorant e tem cashback de até 6% nos esportes, conforme o nível VIP do jogador. Na casa, também encontramos transmissão de e-sports, além de mercados para Vencedor da partida e Mapas.

Avaliando a casa de apostas da BetBoom, recomendamos para usuários que buscam sessões mais frequentes. Isto porque ela tem o programa VIP Premier que libera cashback progressivo, presente de aniversário e outras recompensas por nível.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 2.103/2024 com registro SIGAP n° 0069/2024.

6. EstrelaBet: Super Múltipla de até 200% em e-sports

Ao apostar em Valorant na EstrelaBet, encontramos a Super Múltipla com aumento de até 200% no potencial retorno. Na casa, o aumento começa em 5% com apenas 3 seleções de odds mínimas de 1,30, condições que consideramos mais positivas que em outros sites.

Se você busca apostar em Valorant com múltiplas seleções, indicamos a EstrelaBet. Além da oferta Super Múltipla, o site também tem cerca de 25 mercados, com destaques para Haverá Prorrogação, Total de Rodadas, Pontuação Correta dos Rounds de Pistolas e outros.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 320/2025 com registro SIGAP n° 0012/2024.

7. Stake: bet com saque instantâneo a partir de R$0,01

A Stake cobre as competições VCT Americas, Pacific, Coreia do Sul, Japão, CN, EMEA e North America para apostar em Valorant. Na casa, conseguimos sacar os retornos instantaneamente a partir de R$0,01 via Pix, principal destaque do site.

A Stake é uma opção interessante para iniciantes, visto que disponibiliza estatísticas de equipe com resumo, indicando as vitórias recentes em cada mapa. Estes dados ajudam a montar os palpites com embasamento.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 263/2024 com registro SIGAP n° 0079/2024.

8. Aposta Ganha: site com insights para apostar em Valorant

Ao acessar a seção de apostas em Valorant da Aposta Ganha, encontramos Dicas de Especialista presentes em cada jogo. Elas indicam a % win rate das equipes, vitórias por mapa, placares e outros dados que auxiliam a montar o palpite sem precisar buscar em outros sites.

Quem busca apostar nos principais campeonatos de Valorant, como VCT de todas as regiões, eles estão disponíveis na Aposta Ganha. Além disso, todos os jogos possuem estatísticas, o que ajuda a montar os palpites para quem é iniciante nas apostas.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 251/2024 com registro SIGAP n° 0022/2024.

9. Multibet: mais de 13 mercados de apostas por partida

Na Multibet encontramos a maior variedade de mercados de apostas em Valorant, com cerca de 13 por partida. As opções de destaque são Placar Correto da Partida, Corrida para Rodadas, Haverá Prorrogação e outros disponíveis para as 7 ligas cobertas.

Se você busca variedade de mercados, a opção mais indicada é a Multibet. A casa também tem streaming gratuito e depósitos e saques de R$5 via Pix. Em nossos testes, as transações chegaram instantaneamente e o streaming não apresentou travamentos.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 525/2025 com registro SIGAP n° 0077/2024.

10. Esportiva Bet: app disponível para apostas em Valorant

Conseguimos apostar em Valorant na Esportiva Bet pelo aplicativo disponível para Android. O app possui carregamento rápido e possui suporte para acompanhar o streaming das partidas e palpitar no pré-jogo ou ao vivo, dando melhor usabilidade à casa.

Indicamos a Esportiva Bet para quem busca uma experiência mobile mais completa no celular para apostar em Valorant em qualquer lugar. O aplicativo permite ativar notificações e possui carregamento mais rápido que o site, o que torna as apostas mais acessíveis.

📄Licença: Portaria SPA/MF n° 1.055/2025 com registro SIGAP n° 0065/2024.

Como analisamos os sites escolhidos?

Para selecionarmos os 10 melhores sites de apostas, buscamos bets com mais de 9 campeonatos de Valorant, com mercados de Mapas, Kills e Vencedor, além de condições especiais como aumento nas múltiplas, aposta grátis e semelhantes.

Abaixo, mostramos a lista completa de cada critério avaliado para a criação do ranking:

Licença : todos os sites avaliados estão na lista oficial do SIGAP;

: todos os sites avaliados estão na lista oficial do SIGAP; Catálogo : verificamos quais sites possuem Valorant entre os e-sports;

: verificamos quais sites possuem Valorant entre os e-sports; Cobertura : priorizamos as bets que cobrem os principais campeonatos de Valorant;

: priorizamos as bets que cobrem os principais campeonatos de Valorant; Mercados : consultamos a quantidade de mercados disponíveis;

: consultamos a quantidade de mercados disponíveis; Pagamentos : testamos a velocidade dos depósitos e saques e priorizamos valores mínimos acessíveis;

: testamos a velocidade dos depósitos e saques e priorizamos valores mínimos acessíveis; Ofertas: demos preferência para as bets com ofertas válidas para apostar em Valorant.

Como funcionam as apostas em Valorant?

As apostas em Valorant funcionam com palpites nos jogos em disputa tentando prever o resultado da partida. De modo geral, é semelhante às apostas em outras modalidades, visto que inclui odds, mercados e valores de aposta.

O que muda em relação ao futebol?

A principal diferença entre apostar em Valorant e em futebol é que nesse e-sport os mercados são mais técnicos e voláteis com partidas disputadas em mapas e séries. Já o futebol tem formato único de 90 minutos. Por isso, saiba que:

Os mapas possuem influência sobre o resultado;

Odds mudam rapidamente;

Há mais jogos por dia;

Um único jogador pode mudar o rumo da partida.

Como ler as odds de uma partida?

Para ler as odds de uma partida de Valorant, você precisa saber que elas funcionam como cotação paga por um palpite correto e probabilidade. Há duas maneiras de lê-las, sendo ambas complementares entre si:

Cotação : a odd representa o valor pago se o palpite estiver correto. Se a odd é de 2.00, significa que o potencial retorno é igual ao Valor da Aposta x Odd;

: a odd representa o valor pago se o palpite estiver correto. Se a odd é de 2.00, significa que o potencial retorno é igual ao Probabilidade: a odd indica a probabilidade do evento acontecer. Com 2.00, isso representa 50% de chance, seguindo a fórmula 1 ÷ Odd x 100.

Dito isto, é essencial entender como funcionam as odds na prática. Se em um jogo hipotético entre BBL Esports e GIANTEX o primeiro time tem odd de 1.44 para Vencedor da Partida, isso significa que a probabilidade estimada do evento acontecer é alta (69,44%).

Contudo, o potencial retorno é baixo (R$72 para uma aposta de R$50), pois o time é favorito. Já 2,65 para GIANTEX indique que ele é o azarão, com probabilidade baixa (37,73%) e potencial retorno mais alto (R$132,50 para uma aposta de R$50).

Desse modo, cabe ao jogador decidir entre probabilidade estimada do evento acontecer e risco.

Como escolher uma partida para apostar?

Para escolher uma partida para apostar, busque times que você conhece o desempenho nos mapas, a forma recente, o formato da série e o histórico dos confrontos diretos.

Como funciona o pagamento de uma aposta vencedora?

O pagamento de uma aposta vencedora funciona de maneira automática e instantânea. O potencial retorno é definido seguindo a fórmula: Valor da Aposta x Odd.

É seguro apostar em Valorant no Brasil?

Sim, é seguro apostar em Valorant no Brasil se você estiver utilizando uma das casas de apostas legalizadas no Brasil pelo Governo Federal.

Quais são os mercados de apostas para esse e-sport?

Os principais mercados de apostas para Valorant são Vencedor da Partida, Mapas, Rounds, Kills e Handicap. Essas opções são as mais prováveis de encontrar nos principais sites de apostas, como Superbet, Betano, Multibet e BetMGM.

Vencedor da Partida

O Vencedor da Partida é o tradicional "Resultado Final" ou "Moneyline", mas sem incluir empate e contando a prorrogação. No mercado, você palpite para tentar prever qual time vencerá o confronto.

Para apostar em Valorant em Vencedor da Partida você encontra:

1 : vitória do primeiro time;

: vitória do primeiro time; 2: vitória do segundo time.

Apostas em Mapas

No mercado de Mapas você aposta indicando quem será o vencedor de determinado mapa. Abaixo, mostramos as opções comuns:

Mapa 1, 2 ou 3 - Vencedor : palpite no time da casa ou visitante;

: palpite no time da casa ou visitante; Mapa 1, 2 ou 3 - Resultado (1x2): aposta na casa, visitante ou empate.

Total de Rounds

Total de Rounds é outro mercado de apostas para Valorant. Com ele, você palpita sobre a quantidade aproximada de rodadas em um mapa, indicando se será menor ou maior que determinado número.

Lembramos que em cada mapa é possível ter até 24 rounds, sendo que o time que vencer 13 vence. Abaixo, mostramos as opções de apostas em Valorant para Rounds:

Rounds 21,5: palpite em Mais ou Menos.

O total de Rounds inclui a prorrogação (overtime) e as bets com Valorant também disponibilizam outras linhas como 20,5; 21,5; 22,5; 23,5 e 24,5.

Se você apostar em Menos de 21,5, é preciso que o jogo encerre com placar como 13 x 8. Porém, se o placar saísse com 13x9 ou outros, a aposta já estaria incorreta, pois passa das 21,5 rodadas.

Kills e estatísticas individuais

Os mercados de apostas do Valorant incluem as kills obtidas pelos jogadores. Semelhante a outros e-sports, o Valorant usa o termo "Kills" para falar dos abates conquistados no jogo por cada jogador. Veja as opções mais comuns para apostar:

Mapa X (1, 2 ou 3) - Total de Kills: palpite indicando Mais ou Menos de determinado número estabelecido pela casa; Mapa X (1, 2 ou 3) Duelo de Kills: escolha, entre dois jogadores, qual terá maior número de kills nas rodadas do mapa.

Handicap e apostas especiais

Handicap é um mercado de apostas que funciona atribuindo vantagem ou desvantagem artificial a uma das equipes. Para apostar em Valorant, encontramos Handicap de Mapas e Rounds (Rodadas).

No Handicap de Mapa, você pode apostar, por exemplo, com +1,5 ou +2,5 ou -1,5 e -2,5 para uma das equipes. Entenda um exemplo com aposta +1,5 para o time 1, considerando uma melhor de 3 (MD3):

Começa com uma vantagem artificial de 1,5 Mapas;

Aposta correta se a equipe perder por 2 x 1 ou vencer por 2 x 1.

O Handicap negativo tem funcionamento semelhante, a diferença é que a equipe que você escolhe, por exemplo, com -1,5, precisa ganhar por 2x0. A mesma lógica se aplica ao Handicap de Rounds.

Alguns sites de apostas em Valorant possuem mercados especiais, tais como:

Resultado Correto Mapas: aposta no placar; Haverá Prorrogação: palpite com "Sim" ou "Não"; Vencedor do Pistol Round: aposta em uma das equipes.

Como apostar em Valorant ao vivo?

Para apostar em Valorant ao vivo, você precisa ter saldo na conta e acessá-la enquanto uma partida está em andamento. Enquanto o evento está em andamento, as odds mudam frequentemente devido aos acontecimentos que impactam o resultado do jogo.

Sabendo disso, é só seguir o passo a passo abaixo:

1 . Entre na sua conta; 2 . Vá nos e-sports e selecione o Valorant; 3 . Escolha um dos eventos com a marca "Ao Vivo"; 4 . Toque no mercado de aposta que vai palpitar; 5 . Insira a quantia da aposta no bilhete e confirme.

Para apostar com responsabilidade, sempre faça gestão de banca, com limites claros sobre o valor que vai usar para apostar em cada sessão. E claro, sempre respeite o seu orçamento principal para custear as despesas essenciais da vida.

Quais são as principais ligas de Valorant?

As principais ligas de Valorant são VCT Américas, VCT Champions e o Challengers Brasil, todas organizadas pela Riot Games, desenvolvedora oficial do e-sport.

Liga Região Formato Quando acontece VCT Américas América do Norte, América Latina Fase de grupos e playoffs Ao longo do ano VCT Champions Mundial Fase de grupos e playoffs Fim da temporada Challengers Brasil (Tier 2) Brasil Fase regular e playoffs Ao longo do ano

VCT Américas

O Valorant Champions Tour (VCT) Américas é uma liga internacional e regional do jogo da Riot Games que reúne equipes da América do Norte, Latina e Brasil. Normalmente as disputas ocorrem em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na disputa, é comum encontrar equipes de alto nível de diversos países, sendo as brasileiras:

FURIA;

LOUD,

MiBR.

Os jogos possuem fase regular e playoffs, sendo disputados em MD3 e as finais em MD5. Os times com bom desempenho se classificam para torneios internacionais, como Master e Champions.

VCT Champions

O VCT Champions é o campeonato mundial de Valorant, cotado como mais importante e competitivo. Isto porque ele é disputado somente com as melhores equipes das ligas regionais.

As disputas também ocorrem em fase de grupo e playoffs com partidas do tipo MD3, sendo as MD5 reservadas para as decisivas do tipo eliminatório.

Normalmente ocorre somente no fim do ano, quando encerra as competições regionais (VCT Américas, EMEA, Pacific, China e outras).

Challengers Brasil

O Challengers Brasil é a principal competição nacional de Valorant, sendo classificada como Tier 2. Isto porque o Tier 1 é o mais importante, como a VCT Américas. Por isso, a Challengers Brasil funciona como uma "liga de acesso".

No total, 14 equipes participam da fase regular, entrada (play-in) e eliminatória (playoffs), além da repescagem e da série de acesso. Os times integram 2 grupos que disputam em MD3 todos contra todos e em MD5 para jogos decisivos.

Quais são as equipes brasileiras?

As principais equipes brasileiras jogam no VCT Américas, sendo elas: LOUD, FURIA e MiBR. Todas são de Tier 1 e possuem disputas pelo VCT Champions.

LOUD

A Loud é uma equipe tradicional dos e-sports e no Valorant é a mais vitoriosa do Brasil. Campeã do VCT Champions 2022 com vitória em cima da OpTic Gaming de 3 a 1, chegou na maior conquista entre os times brasileiros.

Recentemente a LOUD passou por oito meses sem vencer e desfez seu jejum de vitórias em abril de 2026 na estreia pelo VCT Champions 2026 em cima de ENVY. Abaixo, mostramos o atual time:

Darker;

lux xo;

Bati;

Virtyy;

cauanzin.

Imagem de divulgação LOUD - Instagram

FURIA

A FURIA é outra organização tradicional brasileira de Valorant, presença contínua na VCT Américas devido a seu Tier 1. No entanto, é uma das mais inconsistentes e chegou a 8 derrotas consecutivas em 2025.

No entanto, o cenário tem mudado e venceu 3 das últimas 5 partidas no VCT Américas, incluindo a recente em abril de 2026 por 2 x 0 contra NRG. A equipe atual é formada pelos seguintes pro players:

Kamino,

shaW;

lukzera;

zaz;

Cris.

Imagem de divulgação LOUD - Instagram

MiBR

A marca MiBR (Made in Brazil) é responsável por outro time brasileiro de Tier 1 de Valorant e destaque nos mais variados e-sports. A equipe é composta pelos seguintes pro players:

aspas;

Verno;

Zekken;

Mazino;

tex.

Recentemente a equipe triunfou na volta do VCT Américas contra a G2 Esports em uma prorrogação na Split por 16x4. Contudo, a equipe vinha em um jejum de 3 partidas sem vencer.

Imagem de divulgação MiBR - Instagram

Dicas e estratégias para apostar em Valorant

Fique atento a algumas dicas e estratégias que reunimos para apostar em Valorant. Nenhuma delas significa garantia de acerto, apenas pontos essenciais para analisar antes de palpitar. Sempre jogue com responsabilidade!

Estude o map pool antes de apostar

No início do confronto, as equipes de Valorant alternam no banimento de mapas, seja eliminando mapas que possuem desempenho fraco ou onde o adversário é dominante.

Esses vetos alteram as odds e o resultado dos rounds. Por isso, fique atento a alguns pontos antes de apostar, tais como:

Analise o histórico recente e veja em qual mapa a equipe leva a melhor;

Avalie qual equipe jogará mais confortavelmente em mapas favoráveis para o estilo de jogo;

Veja os banimentos recentes e evite apostar em times que estão em situações desfavoráveis.

Entenda o lado (ataque x defesa) de cada equipe

No Valorant, as equipes jogam, obrigatoriamente, em duas posições: ataque e defesa em um mesmo mapa. Na posição de ataque, jogam plantando a spike, "bomba", e o objetivo é defendê-la até explodir ou eliminar todos os adversários.

Na defesa, o objetivo é impedir o plant da spike, desarmá-la ou eliminar o time atacante com kills. O ponto central é que algumas equipes possuem melhor desempenho no ataque ou na defesa, e avaliar isso é crucial para mercados como Handicap e Rounds em apostas ao vivo.

Fique atento a um exemplo:

Time A começa atacando (lado fraco) e fica perdendo por 3 x 9. Ao mudar os lados, ele pode se recuperar, mudança que pode gerar valor no mercado Over de Rounds

Acompanhe as trocas de jogadores e line-ups

No Valorant a troca de jogadores é mais frequente do que nos esportes tradicionais e a mudança de um único pro player pode mudar toda a composição do time e estilo tático.

Desse modo, fique atento:

Consulte se houve mudanças recentes na equipe;

Acompanhe as notícias sobre a equipe;

Confira se estão ocorrendo testes de line-up.

Use o pistol round como sinal, não como aposta

Ao apostar em Valorant ao vivo, não se precipite pensando que o Pistol Round é determinante para o resultado da partida. Embora o time vencedor receba mais economia para itens, enxergue-o apenas como um sinal para o ritmo do jogo.

Evitando isso, passe a avaliar o ritmo do jogo, estilo das equipes, mapas dominantes e outros aspectos.

Atenção ao formato da série (MD1, MD3 OU MD5)

Fique atento ao formato da série, pois MD1, MD3 e MD5 possuem características totalmente distintas que alteram a lógica das apostas. Abaixo, mostramos um resumo:

MD1 : zebras mais comuns devido a banimentos inesperados

: zebras mais comuns devido a banimentos inesperados MD3 : mais apropriado para apostar em favoritos consistentes;

: mais apropriado para apostar em favoritos consistentes; MD5: grande vantagem para equipes experientes e fortes que podem manter consistência ao longo de 5 jogos.

Valorant ou CS2: qual é melhor para apostar?

Entre Valorant e CS2, o melhor para apostar depende da sua familiaridade com o jogo. Valorant inova no FPS com campeões com habilidades que influenciam nos resultados e possui menos campeonatos, sendo que o circuito é centralizado no VCT.

Já o CS2 segue um estilo de jogo mais tradicional e com diversos torneios fragmentados, o que dificulta os iniciantes entenderem o contexto de cada competição na hora de palpitar. Abaixo, confira uma tabela com as principais diferenças.

Critério Valorant CS2 Mercados nas casas brasileiras Aproximadamente 15 Mais de 70 Eventos por mês 15 a 25 30 a 50 Principal liga Valorant Champions Tour ESL Pro Tour / BLAST Premier Para iniciantes Médio Médio Odds Média liquidez Alta liquidez Transmissão ao vivo Sim Sim

Perguntas frequentes sobre apostas em Valorant

Se ficaram outras dúvidas sobre onde e como apostar em Valorant, confira a nossa seção de perguntas e respostas a seguir!

É legal apostar em Valorant no Brasil?

Sim, é legal apostar em Valorant no Brasil, caso você esteja acessando um site de apostas legalizado pelo SIGAP.

Como funcionam as odds nas apostas de Valorant?

As odds nas apostas de Valorant funcionam como uma cotação paga por um palpite correto. Assim, se você acerta um prognóstico, o seu potencial retorno será igual ao valor da aposta multiplicado pelas odds.

Quais são os melhores mercados para apostar em Valorant?

Os melhores mercados para apostar em Valorant são Vencedor da Partida, Mapas, Rounds e Kills. Handicap também é uma opção interessante se você entender o funcionamento do mercado.

Posso apostar em Valorant ao vivo?

Sim, você pode apostar em Valorant ao vivo em qualquer site de apostas legalizado que faça a cobertura do e-sport. Para isso, é só acessar a bet na hora do jogo, montar seu bilhete e confirmar o palpite.

Qual a diferença entre apostar em Valorant e em futebol?

A diferença entre apostar em Valorant e em futebol só muda o funcionamento dos mercados e da competição. O funcionamento das apostas é o mesmo, basta palpitar em determinado evento, inserir a aposta e confirmar.

Onde apostar em Valorant no Brasil?

Os sites onde você pode apostar em Valorant no Brasil são Superbet, Betano, BetMGM, Betsson e BetBoom. As casas destacadas acima são legalizadas pelo SIGAP, cobrem os principais torneios do e-sport, streaming e ofertas.