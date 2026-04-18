Apostas Dota 2: Melhores sites em 2026 e como apostar

Apostas em Dota 2 estão cada vez mais populares, impulsionadas pelo crescimento do mercado de Esports no Brasil e pela realização de eventos com audiência global e premiação milionária, como o The International.

Mas será que as casas brasileiras cobrem mercados importantes? Neste guia, você confere passo a passo de apostas para iniciantes, principais torneios e mercados, além de sites confiáveis, incluindo marcas que fazem parte da nossa lista de plataformas que mais pagam.

1 . Superbet: melhor site de apostas em Dota 2 2 . bet365: mercados de longo prazo no BLAST, ESL e PGL 3 . BetBoom: streaming ao vivo de diversos eventos de Dota 2 4 . Betsul: boost de 30% com a promoção GG Premiado 5 . Estrela Bet: Aposta Aumentada em Esports

Melhores sites de apostas em Dota 2 no Brasil

Odds melhoradas, ganhos extras e streaming ao vivo são algumas das atrações dos principais sites de apostas com promoções para apostas em Dota 2 e outras modalidades de Esports.

Confira os detalhes sobre cada oferta, lembrando que o Lance! recomenda apenas plataformas regulamentadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), que garantem pagamento via Pix e proteção de dados do usuário.

1. Superbet: melhor site de apostas em Dota 2

O melhor site de apostas em Dota 2 é a Superbet porque ela oferece streaming ao vivo de torneios importantes como a Premier Series e mais de 50 linhas de apostas, sendo uma das poucas a disponibilizar mercados de Torres e Quartéis.

Durante nossos testes com o código de bônus Superbet ativado no cadastro, verificamos que a casa dispõe ainda de linhas especiais como "Terá um Mega Creep", ou seja, se uma equipe vai conseguir destruir todos os quartéis inimigos.

2. bet365: mercados de longo prazo no BLAST, ESL e PGL

Se você gosta de apostar em mercados de longo prazo, saiba que na bet365 é possível apostar no vencedor de torneios badalados, como BLAST Slam, ESL e PGL Wallachia. Outro mercado futuro disponível prevê qual time chegará à final das competições.

Captura de tela feita no dia 09/04/2026, com odds referentes ao momento do print.

Outras vantagens da plataforma são a transmissão ao vivo em alta definição de vários eventos, assim como a oferta de Aposta Aumentada em Esports, que são válidas para todos os usuários cadastrados, incluindo quem usa o código de indicação bet365.

3. BetBoom: streaming ao vivo de diversos eventos de Dota 2

Uma transmissão de qualidade e sem travamentos é essencial para quem faz apostas ao vivo em Dota 2 e esse recurso é garantido pela BetBoom, uma casa especializada em Esports, que inclusive mantém um time em Dota, CS e PUBG.

No momento em que analisamos o site com o código promocional BetBoom ativado, constatamos que mais de 20 partidas estavam sendo transmitidas, de torneios como CCT, DreamLeague, EPL, Media Eleague e Bersek.

4. Betsul: boost de 30% com a promoção GG Premiado

A Betsul é uma das poucas casas de apostas que promovem ofertas específicas para Esports. Durante nossa análise da plataforma, nos deparamos com a promoção GG Premiado, que concede 30% de ganhos extras sobre uma aposta vencedora.

É preciso selecionar o botão "Participar" na página da oferta para ativá-la. Outro requisito é fazer uma aposta simples com odd mínima de 2.00 ou um bilhete combinado com odds de pelo menos 1.30 por seleção. Já o uso do código promocional Betsul é opcional.

5. Estrela Bet: Aposta Aumentada em Esports

Aposta Aumentada em jogos de futebol são comuns, mas a Estrela Bet também oferece o benefício em eventos de Esports. É possível até usar um filtro para encontrar somente partidas com odds melhoradas.

Verificamos que o uso do código promocional Estrela Bet 2026 é opcional para acessar a oferta. Também nos chamou atenção o fato de a casa ter no catálogo mercados para Overwatch, Rainbow Six e Apex Legends, algo que não é comum.

Apostas em Dota 2 são seguras no Brasil?

Sim, desde que sejam feitas em plataformas autorizadas pela SPA/MF. O setor de apostas de quota fixa foi regulamentado no Brasil a partir da Lei das Bets (14.790/2023), e inclui apostas em League of Legends, CS2, Dota 2, entre outras modalidades de Esports.

Empresas com licença ativa seguem regras rígidas de proteção de dados e adotam políticas de jogo responsável. Apostar nesses sites significa proteger seus dados, seu dinheiro e ter a certeza de que sua experiência está dentro da legalidade.

Principais mercados de apostas em Dota 2

Os mercados de Dota 2 acompanham a dinâmica do jogo, com opções que vão muito além da vitória de uma equipe. É possível apostar no vencedor de um mapa, na quantidade de eliminações e fazer apostas ao vivo. Confira as principais alternativas:

Vencedor da partida

Esse é o mercado mais tradicional, no qual você aposta em qual das duas equipes vai vencer o confronto. Recomendamos a linha para quem está começando, porque ela exige apenas uma análise geral dos times e segue o modelo de moneyline de outros esportes.

Para ficar mais claro, suponha que a Team Spirit enfrente a Heroic. Se a odd para vitória da Spirit estiver em 1.85, uma aposta de R$50 retornaria R$92,50 caso eles confirmem o favoritismo na série.

Handicap

O handicap equilibra as odds aplicando uma vantagem ou desvantagem fictícia de kills ou mapas para uma das equipes. É uma forma de tornar disputas desequilibradas mais interessantes em termos de cotação.

Você pode apostar no handicap quando há um claro favorito, que costuma vencer sem dificuldades, como em fases iniciais de torneios. Já o handicap de mapas (-1.5) exige vitória por 2 a 0, o que é comum entre top 3 mundial contra times menores.

Vencedor do mapa

Aqui o foco é em um mapa específico dentro de uma série MD3 (melhor de 3 mapas) ou MD5 (melhor de 5), e não no resultado final. É ideal quando uma equipe é muito forte em um mapa específico, mas não tem favoritismo em toda a série.

Esse também é um dos mercados de apostas no CS2 e merece atenção quando notar um desequilíbrio de estratégia: uma equipe tem 80% de vitórias no mapa 1, enquanto o rival costuma perder a primeira partida. O mapa de abertura é o mais previsível nesse sentido.

Primeira torre ou first blood

Esses mercados são de resolução rápida, decididos nos primeiros 5 a 10 minutos de jogo. A "Primeira Torre" premia quem derrubar a primeira estrutura inimiga, enquanto o "First Blood" tem como foco a primeira eliminação.

Vale considerar quando você conhece o estilo agressivo de uma lane específica. Times com suporte rotativo e offlaner dominante (jogador da rota mais difícil, que atua sob pressão e inicia as brigas) costumam garantir a primeira torre ou kill em fases iniciais de torneio.

Total de kills

Este mercado opera com uma linha definida pela casa de apostas, como Mais de 45.5 ou Menos de 48.5. Sua missão é apostar se o número total de eliminações no mapa será superior ou inferior a esse número.

Esse mercado pode ser uma boa opção em jogos entre equipes de estilos opostos, sendo uma agressiva e outra passiva. Quando dois times de ritmo lento se enfrentam, o "Under" costuma ser mais seguro. Já em duelos de alto kill score, o "Over" pode entregar valor.

Apostas ao vivo

Neste cenário, as apostas em Dota 2 tem odds que mudam a cada torre caída ou herói abatido. Aqui, o desafio está em identificar quando a odd de uma equipe que está perdendo está alta demais pelo potencial de virada que o time possui.

É um mercado adequado para quem assiste à transmissão e percebe uma virada tática. Se o time que perdeu o early game tem uma composição forte no late game, a odd inflada pode representar uma oportunidade de valor.

Como apostar em Dota 2: passo a passo

Dota 2 tem menos simultâneos em comparação com CS2 e LoL, mas costuma ter mais eventos com transmissão, sendo uma ferramenta importante para quem faz apostas ao vivo ou para apostadores que estão dando os primeiros passos no jogo.

Outro diferencial do game desenvolvido pela Valve é que ele está na ativa desde 2013, de forma que sua dinâmica de jogo e seus mapas sejam mais conhecidos. Veja um tutorial completo de como apostar no game:

1 . Escolha uma casa de apostas licenciada no Brasil; 2 . Crie sua conta ou faça o login; 3 . Faça um depósito, lembrando que todas as marcas oferecem Pix; 4 . Acesse a aba de Esportes, procure por Esports e, em seguida, Dota 2; 5 . Selecione o torneio e a partida em que deseja apostar; 6 . Escolha um mercado, como Vencedor da Partida ou Handicap; 7 . Insira o valor desejado e finalize a aposta.

Principais torneios de Dota 2 para apostar

O principal torneio de Dota 2 é o The International, que concede o maior prêmio do cenário de Esports, com cifras que superam a casa dos US$40 milhões. Mas a temporada competitiva do game tem eventos grandes durante todo o ano, veja os principais:

Torneio Período Diferenciais The International Agosto Maior evento da temporada Esports World Cup Julho Mais equipes participantes BLAST Slam Fevereiro, maio, setembro-novembro Formato de mata-mata PGL Wallachia Abril e setembro Disputa presencial, dentro de um estúdio ESL One Março Tradicional, engloba outros Esports DreamLeague Fevereiro e maio Temporada regular da ESL Fissure Playground Janeiro Abre e fecha a temporada

A maior parte dos torneios reúne 16 equipes e também envolvem outros games de Esports. Alguns eventos ocorrem de forma simultânea, o que engaja a comunidade e oferece oportunidades para apostar a todo o momento.

Se o The International é a maior competição dedicada ao Dota 2, o Esports World Cup tem se notabilizado pela premiação expressiva, que soma US$75 milhões, levando em consideração todas as modalidades.

Estratégias para apostas em Dota 2

Para ter mais chances de retorno ao fazer apostas em Dota 2 é preciso ir além dos conhecimentos sobre o jogo. Estude o cenário competitivo, as equipes e os mapas para potencializar suas chances. Confira dicas para começar com o pé direito:

Estude o momento das equipes

Observe os últimos cinco a dez confrontos de cada time antes de apostar, sendo que a forma recente costuma pesar mais do que a reputação histórica.

Em 2025, a Team Falcons quebrou um jejum de 9 meses sem títulos ao vencer o Fissure Universe e, em seguida, conquistar o TI14. Quem acompanhou a campanha na chave inferior percebeu o embalo e pôde aproveitar odds mais altas antes da final.

Entenda o meta do jogo

O "meta" de Dota 2 muda frequentemente devido às atualizações do jogo, de forma que heróis que dominavam um mês podem desaparecer no seguinte. Drafts são decisivos, sendo que uma equipe que domina o meta atual naturalmente larga em vantagem.

Durante a DreamLeague Season 26, a Valve lançou o patch 7.39 no meio do torneio, alterando completamente as prioridades de draft. Equipes que se adaptaram rápido dominaram os primeiros eventos após a atualização.

Avalie o formato da série

Séries MD1 (melhor de um mapa) são as mais imprevisíveis, uma vez que qualquer deslize pode custar a eliminação, enquanto as MD3 e MD5 favorecem equipes mais consistentes.

Times com elenco repleto de bons jogadores como Tundra Esports e Team Liquid tendem a se sair melhor em séries mais longas.

Gestão de banca

Defina um valor máximo que você está disposto a utilizar por mês e jamais ultrapasse esse limite. Tenha sempre em mente que os resultados de um jogo dinâmico como Dota 2 são imprevisíveis e que a atividade de apostar é entretenimento, não fonte de renda.

Nossa equipe de especialistas recomenda apostar de 1% a 5% da sua banca em uma única aposta. Assim, mesmo uma sequência negativa não compromete todo o seu saldo e você mantém o controle emocional para seguir analisando com clareza.

Dota 2 vs outros eSports para apostar

Cada Esport tem sua própria dinâmica competitiva e de apostas. Dota 2 se destaca pela profundidade estratégica e mercados variados que exigem leitura constante do meta.

Já CS2, que também foi produzido pela Valve, é referência em liquidez e volume de palpites, com rounds rápidos e decisivos, enquanto LoL oferece um calendário mais previsível e partidas frequentes, ideal para quem busca constância ao longo do ano.

Jogo Características Frequência de torneios por dia Dota 2 🐲 Partidas longas e imprevisíveis

🐲 Meta muda com patches frequentes🐲 Alto volume de apostas ao vivo Média LoL 🛡️ Estrutura por objetivos (dragões, barões)🛡️Calendário anual previsível🛡️ Ligas regionais semanais Alta CS2 💣 Ritmo frenético e rounds curtos💣 Compra de armas💣 Maior volume global de apostas em Esports Alta

Caso queira explorar outros jogos de Esports, sugerimos a leitura do nosso artigo que mostra como apostar em CS2 na bet365.

Vale a pena apostar em Dota 2?

Sim, principalmente se você acompanha o cenário de Esports e curte fazer apostas ao vivo, uma vez que o game tem dinâmicas que mudam rapidamente o curso de uma partida e dispõe de diversos eventos com transmissão em casas de apostas.

Quanto mais você conhece as equipes e o meta, maiores são as chances de tomar decisões rápidas na hora certa. Mas lembre-se: mesmo uma análise apurada não anula a imprevisibilidade do jogo. Aposte com responsabilidade, mantendo sua banca saudável.

Perguntas Frequentes sobre Apostas Dota 2

Se você ainda tem dúvidas sobre como fazer apostas em Dota 2, confira as perguntas mais pesquisadas sobre o tema, com respostas que podem lhe ajudar:

Qual site é melhor para apostas em Dota 2?

O melhor site de apostas em Dota 2 é a Superbet porque ela oferece mais de 50 linhas para o jogo e disponibiliza transmissão de qualidade de diversos torneios.

Posso apostar em Dota 2 ao vivo?

Sim, apostas ao vivo estão disponíveis para o jogo e são ideais devido ao dinamismo do jogo, que costuma ter longa duração, com reviravoltas constantes.

Como funcionam as odds Dota 2?

As odds em Dota 2 refletem as chances de um evento ocorrer. Por exemplo, caso a Team Liquid vença o primeiro mapa, as cotações ficam menores porque ela está mais perto da vitória geral.

Existe bônus para apostas Dota 2?

Sim, casas de apostas com promoções em apostas grátis costumam liberar o bônus para ser usado em Dota 2 e outros Esports.

Quais são os principais eventos para apostar em Dota 2?

O The International é o maior evento dedicado ao jogo, mas eventos como Esports World Cup, ESL, PGL e BLAST também são relevantes.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.