Por outro lado, se o Botafogo estiver com a vantagem e você perceber que não há boas chances do Corinthians virar o jogo, poderá usar o cash out para reduzir a sua perda em relação ao valor inicial investido. No cash out total, a sua aposta é encerrada por completo, portanto, caso você acabe por acertar o resultado que havia previsto no início, já não fará diferença no seu jogo.