Cruzeiro: Kaio Jorge detalha momento em que soube que estava na pré-lista de Ancelotti

Kaio Jorge segue vivo na busca de uma das vagas na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Contra o Goiás, o atacante voltou a balançar as redes na vitória por 1 a 0 pela Copa do Brasil. Após a partida, o jogador detalhou o momento em que foi informado que estava na pré-lista de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

– Fiquei muito feliz com a notícia. Quem me avisou foi o Bruno Spindel. Estava no clube, ele não me achou, mas mandou mensagem. Fiquei feliz, é um trabalho que tem acontecido desde que cheguei ao Cruzeiro. Espero continuar dando meu melhor, sei que se for da vontade de Deus, estarei lá – disse o camisa 19 na zona mista.

Kaio Jorge em 2026 pelo Cruzeiro

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o camisa 19 ainda não engrenou em 2026, muito por conta das leões. Ainda assim, já foi decisivo no Campeonato Mineiro, marcando o gol do título.

continua após a publicidade

Mesmo com um início de ano conturbado, ele tem média de uma participação em gol a cada duas partidas, com 142 minutos para marcar um gol e 45% de aproveitamento na conversão de chances claras.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira estatísticas de Kaio Jorge

1 . 21 jogos (19 titular) 2 . 10 gols 3 . 1 assistência 4 . 142 mins p/ participar de gol 5 . 54 finalizações (22 no gol) no total 6 . 5.4 finalizações p/ marcar gol 7 . 45% conversão de chances claras 8 . 1 grande chance criada 9 . 0.7 passes decisivos por jogo 10 . 37% eficiência nos duelos 11 . 43% eficiência nos duelos aéreos 12 . 0.8 faltas sofridas por jogo 13 . 1 pênalti sofrido 14 . 5.13 gols esperados (xG) no total

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

continua após a publicidade

Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.