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Cruzeiro: Kaio Jorge detalha momento em que soube que estava na pré-lista de Ancelotti

O atacante segue na expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 13/05/2026
01:41
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Kaio Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
imagem cameraOtávio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
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Kaio Jorge segue vivo na busca de uma das vagas na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Contra o Goiás, o atacante voltou a balançar as redes na vitória por 1 a 0 pela Copa do Brasil. Após a partida, o jogador detalhou o momento em que foi informado que estava na pré-lista de Carlo Ancelotti.

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– Fiquei muito feliz com a notícia. Quem me avisou foi o Bruno Spindel. Estava no clube, ele não me achou, mas mandou mensagem. Fiquei feliz, é um trabalho que tem acontecido desde que cheguei ao Cruzeiro. Espero continuar dando meu melhor, sei que se for da vontade de Deus, estarei lá – disse o camisa 19 na zona mista.

Kaio Jorge em 2026 pelo Cruzeiro

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o camisa 19 ainda não engrenou em 2026, muito por conta das leões. Ainda assim, já foi decisivo no Campeonato Mineiro, marcando o gol do título.

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Mesmo com um início de ano conturbado, ele tem média de uma participação em gol a cada duas partidas, com 142 minutos para marcar um gol e 45% de aproveitamento na conversão de chances claras.

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Confira estatísticas de Kaio Jorge

    1.
  1. 21 jogos (19 titular)
    2. 2.
  2. 10 gols
    3. 3.
  3. 1 assistência
    4. 4.
  4. 142 mins p/ participar de gol
    5. 5.
  5. 54 finalizações (22 no gol) no total
    6. 6.
  6. 5.4 finalizações p/ marcar gol
    7. 7.
  7. 45% conversão de chances claras
    8. 8.
  8. 1 grande chance criada
    9. 9.
  9. 0.7 passes decisivos por jogo
    10. 10.
  10. 37% eficiência nos duelos
    11. 11.
  11. 43% eficiência nos duelos aéreos
    12. 12.
  12. 0.8 faltas sofridas por jogo
    13. 13.
  13. 1 pênalti sofrido
    14. 14.
  14. 5.13 gols esperados (xG) no total

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

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Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)&lt;br&gt;

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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