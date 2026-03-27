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Cicinho manda recado a Carlo Ancelotti após derrota do Brasil: 'Não pode'

Seleção Brasileira perdeu para a França na última quinta-feira (26)

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
12:57
Cicinho palpitou sobre a final da Libertadores (Foto: Reprodução)
imagem cameraCicinho mandou recado para Carlo Ancelotti após derrota do Brasil par a França (Foto: Reprodução)
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O ex-jogador Cicinho mandou um recado para o treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, após a derrota diante da França. Mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, o Brasil perdeu para a equipe francesa por 2 a 1, na última quinta-feira (26), nos Estados Unidos.

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➡️ Ex-jogador avalia a Seleção Brasileira Brasil antes Copa do Mundo: 'Nenhum lugar'

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, Cicinho aproveitou o momento para destacar que o Brasil está atrás das principais seleções da atualidade. Ele ainda chamou atenção para a necessidade de Carlo Ancelotti reconhecer determinado cenário.

É momento do Carlo Ancelotti colocar os pés no chão. E parar de vender uma realidade que ninguém está vendo. A Seleção Brasileira vai competir? Ok. Mas não vai ganhar. O mundo está vendo. A França, com um a menos, fez um gol colocando o Brasil na roda.

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Precisamos passar isso para os torcedores. Não podemos iludir. O Brasil vai competir, mas isso não quer dizer que vai vencer a França, a Espanha ou a Alemanha. Porque essas equipes estão muito a frente. Vamos ter muitos problemas.

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Como foi Seleção Brasileira x França?

Texto por: Márcio Dolzan

Carlo Ancelotti cumpriu o que dissera na véspera e escalou o Brasil com quatro jogadores de frente diante da França. Mas, ao longo do primeiro tempo, o quarteto formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiu acertar um único chute na meta de Maignan, ainda que as oportunidades tenham surgido.

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E não foram poucas: Martinelli, Matheus Cunha e até o volante Casemiro conseguiram finalizar, sempre em chutes de fora da área, sempre para o lado ou para cima do gol. No primeiro tempo, o Brasil chutou cinco vezes, todas para fora.

Do outro lado, a França tinha mais volume de jogo, mas não necessariamente domínio. Wesley foi incansável na marcação e ofereceu pouco espaço para o avanço francês pela esquerda. Na outra ala, Léo Pereira e Douglas Santos faziam o que podiam para tentar parar Mbappé. E a dupla teve relativo sucesso até os 31 minutos, quando o craque francês recebeu lançamento de Dembélé, deixou o dois brasileiros para trás na velocidade e tocou por cobertura na saída de Ederson, abrindo o marcador.

Ancelotti voltou com uma mudança para o segundo tempo. Raphinha sentiu a coxa direita e deu lugar para Luiz Henrique. E o ex-atacante do Botafogo deu novo ritmo na ponta. O Brasil começou pressionando a França pela direita, e foi naquele setor que Wesley ia invadindo a área quando foi derrubado por Upamecano, que acabou expulso logo aos 9 minutos.

Mas, nos 20 minutos que se seguiram, o Brasil não conseguiu se valer da superioridade numérica —porque faltou à Seleção eficiência ofensiva, algo que sobrou na França. Aos 19, o time de Deschamps arrancou em contragolpe e Ekitiké, também por cobertura, ampliou para 2 a 0.

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças. Danilo, Ibãnez, Igor Thiago e João Pedro foram chamados, e o Brasil passou a ocupar o campo de ataque. A Seleção conseguiu chegar ao seu gol aos 33, com Bremer, e nos acréscimos quase chegou ao empate com Vini Jr. Mas ficou nisso.

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França comemora segundo gol diante do Brasil
França comemora segundo gol diante do Brasil (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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