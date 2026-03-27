A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (27), os cortes do atacante Raphinha e do lateral-direito Wesley da Seleção Brasileira. A decisão foi tomada um dia após a derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Ambos os jogadores apresentaram problemas físicos durante a partida e foram liberados para dar sequência ao tratamento em seus respectivos clubes.

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De acordo com a entidade, os dois jogadores sentiram dores na região posterior da coxa direita ainda durante o confronto. Submetidos a exames de imagem após o confronto, tiveram confirmadas lesões musculares, o que inviabiliza a permanência na delegação para a sequência da Data Fifa.

Raphinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Em nota oficial, a CBF informou que não convocará substitutos para as vagas abertas. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, optou por seguir com o elenco atual para o último compromisso do período, diante da Croácia, na próxima terça-feira (31), em Orlando.

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Na noite da última quinta-feira, antes mesmo da confirmação dos cortes, o treinador já havia chamado o zagueiro Vitor Reis, do Girona, ampliando as opções defensivas do grupo, que não tinha Gabriel Magalhães, cortado por lesão, e Marquinhos, poupado por desconforto.

Inicialmente, a ideia era não realizar novas convocações, mas a necessidade de reforçar o setor acabou motivando a inclusão do defensor.

Com as ausências confirmadas, a tendência é que Ancelotti promova mudanças na equipe titular para o duelo contra os croatas. Raphinha, que iniciou a partida contra a França, foi substituído no intervalo após relatar desconforto muscular.

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Sua vaga deve ser ocupada por Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, que teve boa atuação ao longo do segundo tempo e foi um dos destaques da melhora de desempenho da equipe.

A comissão técnica deve aproveitar os próximos dias de treinamentos em Orlando para ajustar a equipe e testar alternativas, especialmente no setor ofensivo, que perde uma de suas principais peças. O confronto contra a Croácia será o último antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, aumentando o peso das avaliações individuais e coletivas.

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Veja a nota oficial da CBF

Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los.

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