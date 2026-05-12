CBF tem renovação de Carlo Ancelotti encaminhada, diz presidente

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está próxima de renovar o contrato de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, até 2030. A informação foi revelada pelo presidente da entidade, Samir Xaud, durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (12), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Segundo o dirigente, o acordo depende apenas de ajustes jurídicos para ser oficializado.

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Xaud afirmou que a intenção da CBF é manter o treinador italiano à frente da Seleção Brasileira por mais um ciclo de Copa do Mundo.

— Já deixei bem claro que a intenção da CBF é renovar até 2030. Acho que o que falta são ajustes finos, ajustes jurídicos somente. Estamos aí em reta final dos últimos ajustes, mas já deixei claro que a intenção nossa é dar sequência a um trabalho, dar tempo para que toda a comissão e o Ancelotti consigam deixar um trabalho, um legado positivo para a nossa seleção — afirmou.

O dirigente também destacou o currículo do treinador e disse que a entidade pretende aproveitar o período de Ancelotti no comando da equipe nacional.

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— Temos o técnico mais vencedor do mundo, que se dispôs a vir treinar uma seleção, a primeira seleção que ele treina, e fez questão de falar que viria porque era a seleção brasileira, a mais campeã de todas. Temos que aproveitar o máximo possível enquanto ele está aqui, para deixarmos um legado positivo para o futebol brasileiro, que já merece há muitos anos — acrescentou.

Além da situação de Ancelotti, a CBF também precisa definir os futuros de Rodrigo Caetano, Cícero Souza e Juan, integrantes da comissão da seleção cujos contratos terminam no fim deste ano.

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Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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