Vini Jr revela para quem dedicou o gol marcado pela Seleção Brasileira; confira

Diante de 65 mil torcedores, a Seleção Brasileira não tomou conhecimento e atropelou a Coreia do Sul no primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Liderados pelo "Tridente mágico", segundo escreveu o jornal "As", Estêvão, Rodrygo e Vinícius Júnior foram os responsáveis pela vitória por 5 a 0. Após a partida, o camisa 7 do Real Madrid revelou para quem dedicou o gol que selou a goleada brasileira.

Durante uma entrevista após o amistoso, Vinícius Júnior dedicou o gol marcado para todo o povo brasileiro. O atacante falou sobre a importância da vitória no primeiro jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

- Dedico para o povo brasileiro. A gente está na preparação para a Copa do Mundo, cada jogo é importante. Vir aqui na Coreia, com o fuso horário, o campo também dificulta, mas conseguimos fazer uma excelente partida - disse Vinícius Júnior.

De olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026, os comandados de Carlo Ancelotti têm mais um teste pela frente e voltam a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil de Ancelotti foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Rodrygo marcou dois gols na vitória brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada em Brasil x Coreia do Sul, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.