Ex-esposa de Kaká revela a verdade sobre separação com craque campeão do mundo

A história de que Carol Celico, ex-esposa de Kaká, teria afirmado que decidiu se separar do craque ex-São Paulo por ele ser 'perfeito demais' rodou o mundo e gerou muitas críticas. O meia, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, separou da empresária em 2015.

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Por meio de um post nas redes sociais, Celico explicou que a fala atribuída a ela nunca foi falada por ela de verdade, e que precisou lidar com uma onda de ataques por causa da associação.

Carol Celico e Kaká antes da separação (Imagem: Reprodução / Instagram).

Carol explicou que a fala não aconteceu do jeito que foi divulgada. A empresária explicou que a versão de que ela teria se separado de Kaká por esse motivo parte da interpretação equivocada de uma entrevista antiga, de 2022.

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— Por muito tempo, eu fiquei em silêncio. Mas agora eu vi que eu não deveria ficar mais. Eu nunca falei que eu me separei do Kaká porque ele era 'perfeito demais'. [...] Isso surgiu em tabloides estrangeiros como uma intepretação de uma jornalista a partir de uma entrevista que eu dei em 2022, mas essas não são palavras minhas e nunca foram — disse Carol por meio do post no Instagram.

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A história começou a circular quando a empresária estava grávida de nove meses do filho mais novo. Ela relata que recebeu ataques 'misóginos e violentos'. Mais de uma década depois da separação, ela conta que recebe ataques até hoje.

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Vários veículos atribuíram a fala a ela na época, e as imagens de Carol foram usadas para venda de cursos e de marketing, e ela diz que a suposta fala virou até mesmo 'produto'.

Kaká já falou da separação com Carol em um podcast, e disse que fez de tudo para manter o relacionamento, mas a esposa estava infeliz, queria buscar outros sonhos e não queria continuar o casamento. Nenhum dos dois falou abertamente sobre qualquer outro tipo de problema durante o período em que estiveram juntos.

A modelo e Kaká ficaram casados por 13 anos e têm dois filhos, Luca, de 10 anos, e Isabella, de 7 anos.

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