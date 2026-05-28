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Jogadores da Seleção Brasileira soltam pipa na Granja Comary; veja vídeo

Trio enfrentou a baixa temperatura da Região Serrana do Rio para aproveitar o momento de descontração

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Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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TERESÓPOLIS - O fim da tarde na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), contou com um momento de descontração entre alguns jogadores da Seleção Brasileira. Em frente ao hotel onde a delegação está concentrada, Wesley, Rayan e Bruno Guimarães aproveitaram o tempo livre para soltar pipa. O trio estava acompanhado por alguns funcionários da CBF.

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No momento em que a reportagem do Lance! registrou a brincadeira, Wesley e Rayan estavam mais próximos. O lateral-direito da Roma, ex-jogador do Flamengo, ajudava o cria do Vasco, atualmente no Bournemouth, da Inglaterra. Os jovens mantêm amizade desde a época em que eram rivais nos clássicos do futebol carioca. Bruno Guimarães, por sua vez, aparecia um pouco mais afastado.

Para aproveitar a diversão, o trio encarou a temperatura amena de Teresópolis, que marcava 15°C no momento. Além do frio, os jogadores também tiveram de lidar com o tradicional "russo", nevoeiro característico da cidade serrana, que começou a encobrir as montanhas com a chegada da noite.

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Além da pipa: como foi o dia da Seleção na Granja Comary

O dia na Granja Comary começou cedo. Logo pela manhã, o médico Rodrigo Lasmar atualizou a situação de Neymar, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Com isso, o atacante pode ficar até três semanas fora dos gramados, o que coloca em risco sua participação na Copa do Mundo. Além disso, o meia Casemiro e o goleiro Weverton participaram de coletiva de imprensa.

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Na sequência, os jogadores foram ao gramado para realizar a segunda atividade desta preparação no centro de treinamento. O trabalho contou com a presença de Felipão, que acompanhou o início do treino ao lado de Carlo Ancelotti.

Veja imagens dos jogadores da Seleção Brasileira soltando pipa

Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Wesley e Rayan, da Seleção Brasileira, soltando pipa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

*Matéria em atualização

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