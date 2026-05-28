Entenda quadro clínico que ameaça a participação de Neymar na Copa do Mundo

O diagnóstico de Neymar se transformou no principal assunto da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Inicialmente tratado pelo Santos como um simples edema na panturrilha, o quadro do camisa 10 revelou-se mais grave após a realização de uma ressonância magnética sob os cuidados da CBF. O exame apontou uma lesão muscular de grau dois, com previsão de recuperação entre duas a três semanas.

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Para compreender o impacto dessa mudança de diagnóstico na carreira de um atleta de alto rendimento e os riscos de um tratamento inadequado, especialistas da área de fisioterapia e medicina esportiva detalham as diferenças estruturais entre as duas condições.

O que difere um edema de uma lesão estrutural?

De acordo com o fisioterapeuta esportivo Renato Valença, fisioterapeuta especialista em joelho com passagens pela Seleção Brasileira de base, a distinção entre os dois quadros possui impacto direto no prognóstico e no tempo de afastamento do jogador. O edema, por si só, não configura uma ruptura.

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— O edema é basicamente uma resposta inflamatória local desencadeada por qualquer agressão ao tecido, seja ela estrutural ou não. Fatores como trauma, sobrecarga ou ruptura de fibras ativam a cascata inflamatória. A presença ou ausência de ruptura estrutural, e mais ainda a localização dessa ruptura, é que vai determinar o tempo de retorno e o risco de recidiva — explica Valença.

No caso específico revelado pelos exames da Seleção Brasileira, o diagnóstico evoluiu para uma lesão muscular de grau dois. Valença esclarece que este cenário indica uma ruptura parcial real das fibras musculares. Nessas situações, o afastamento padrão varia de três a seis semanas, a depender da evolução clínica e dos resultados de exames complementares.

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O fisioterapeuta também alerta para as variáveis anatômicas. A exata localização do dano — se no ventre muscular, na transição músculo-tendínea ou diretamente na região do tendão — é fundamental para definir o prognóstico, dados que pertencem de forma exclusiva ao departamento médico da equipe.

Característica Edema Muscular Lesão de Grau 2 Definição Resposta inflamatória a uma agressão ao tecido (trauma ou sobrecarga). Ruptura parcial real das fibras do músculo. Dano anatômico Pode ocorrer sem qualquer ruptura estrutural das fibras. Há dano físico e separação parcial do tecido muscular. Tempo de retorno Costuma ser breve, com resolução rápida da inflamação. Afastamento estimado entre três e seis semanas. Risco de recidiva Baixo, se o excesso de carga for corrigido a tempo. Alto, caso o atleta retorne antes da cicatrização completa.

Neymar faz exercícios na academia do CT da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O perigo do diagnóstico impreciso e o papel da tecnologia

A interpretação equivocada entre os dois quadros clínicos representa um dos maiores riscos na medicina esportiva. Um edema mal interpretado como lesão acarreta afastamentos desnecessários e prejuízo técnico ao time. No entanto, o caminho inverso é ainda mais grave: tratar uma lesão de grau dois como um simples edema provoca o retorno precoce do atleta aos gramados. Esse erro atua como a principal causa de recidivas, e cada nova ruptura no mesmo local tende a ser mais extensa e de recuperação mais complexa.

Por esse motivo, o diagnóstico por imagem tornou-se o principal aliado dos departamentos médicos. O médico radiologista e especialista em medicina esportiva, Dr. Harley De Nicola, destaca que as lesões musculares em membros inferiores continuam como as mais frequentes no futebol profissional, em virtude da explosão física e das mudanças bruscas de direção.

— Hoje, a ressonância magnética, o ultrassom musculoesquelético e, em alguns casos, a tomografia computadorizada permitem avaliar a extensão da lesão, o grau de comprometimento das fibras musculares, o edema, a inflamação e a resposta ao tratamento com muito mais precisão — detalha o médico.

O especialista ressalta um ponto crucial que justifica a cautela da comissão técnica de Carlo Ancelotti com Neymar: a ausência de dor não significa cura. Exames seriados são necessários para atestar a cicatrização completa da estrutura lesionada, pois a melhora clínica engana o próprio atleta e eleva o risco de uma nova ruptura em meio ao intenso e exigente calendário do futebol europeu e de seleções.

Neymar no aquecimento para o jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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