Fala de Luis Roberto em Brasil x Coreia do Sul repercute: ‘Inacreditável’

Uma fala do narrador da Globo Luis Roberto durante a partida entre Brasil x Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira (10), repercutiu muito nas redes sociais. A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti goleou em Seul por 5 a 0, com gols de Rodrygo (2x), Estevão (2x) e Vini Jr.

Aos 34 minutos do segundo tempo de Brasil x Coreia do Sul, quando Ancelotti fez três substituições, Luis Roberto destacou o elenco da Seleção. Ele afirmou que, em tese, Raphinha e Neymar são titulares da equipe do italiano.

- Bom, e a gente tem dois nomes que provavelmente, em condições físicas normais, serão titulares da Seleção Brasileira: Raphinha e Neymar - comentou o narrador da Globo em Brasil x Coreia do Sul.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram sobre a fala de Luís Roberto, principalmente por ter colocado Neymar como titular. Veja abaixo.

Como foi o jogo

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil de Ancelotti foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada em Brasil x Coreia do Sul, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.