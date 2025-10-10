A atuação de gala da Seleção Brasileira ganhou o mundo. Após a goleada por 5 a 0 em cima da Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira, a equipe de Carlo Ancelotti foi destaque nos principais veículos do mundo, incluindo europeus, principalmente por conta das peças que deram um show lá do outro lado do mundo: Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

"Tridente mágico do Brasil", escreveu o jornal "As", da Espanha, em referência ao trio em sua manchete, afirmando que os jogadores foram o presente e o futuro do Brasil. Ainda completou afirmando que o "jogo bonito" retornou às raízes.

— O Brasil venceu, e o jogo bonito retorna às suas raízes. Na Coreia-Japão 2002, eles estabeleceram o padrão do que o futebol para o Penta deveria ser: elétrico, contundente e, acima de tudo, divertido. Mais de duas décadas depois, e uma crise no meio, a Canarinha se redime. Rodrygo e Estêvão, Estêvão e Rodrygo. O presente e o futuro do Brasil. Vini selou a vitória com um contra-ataque ao estilo Ancelotti. O Brasil se destaca. Se os grandes times falharem, a Canarinha estará lá — escreveu o jornal.

Também da Espanha, o "Marca" citou a homenagem a Pelé e a bela atuação com um 'sotaque tipicamente do Real Madrid', abordando a formação diferente usada por Carlo Ancelotti: 1-4-2-4. "Ancelotti, Vinicius e o Real Brasil de Rodrygo revivem o "jogo bonito" na homenagem a Pelé", escreveu o jornal em sua manchete.

— A Canarinha não tem nada a invejar da Espanha com Lamine Yamal ou da Argentina com Franco Mastantuono. O futuro está garantido. (...) A influência de Ancelotti está mais clara do que nunca. O Brasil está diferente, mais direto e fluido, seu jogo parece mais claro e seus automatismos estão quase consolidados. Carletto eleva o nível.

O jornal "Olé", da Argentina, destacou a derrota amarga do time de Son, estrela da MLS, que não teve espaço para demonstrar o bom futebol frente à Seleção Canarinha. "O Brasil derrotou a Coreia de Son Heung-min com uma goleada em Seul", destacou na manchete.

A "Gazzetta", principal veículo da Itália, também deu destaque ao baile do Brasil comandado por Ancelotti. Na manchete, o jornal aborda a 'felicidade' do treinador, que tem conseguido recuperar a confiança dos torcedores brasileiros após inúmeras polêmicas envolvendo a Seleção Brasileira.

— Carlo Ancelotti deve ter se divertido bastante. O Brasil goleou facilmente a Coreia do Sul por 5 a 0 no primeiro de dois amistosos asiáticos. Son e seus companheiros, já classificados para a próxima Copa do Mundo, conseguiram apenas um chute a gol. O resto foi uma rendição completa — escreveu na publicação

Próximo compromisso do Brasil

Depois de golear a Coreia do Sul, o Brasil agora inicia a preparação para o segundo amistoso do giro pela Ásia. Na próxima terça-feira (14), o time de Carlo Ancelotti joga em Tóquio diante do Japão, a partir das 7h30 (de Brasília).

