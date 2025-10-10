Estreia de Paulo Henrique na Seleção Brasileira divide opiniões: ‘Esquece’

Vivendo grande fase com a camisa do Vasco, o lateral Paulo Henrique fez sua estreia pela Seleção Brasileira no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, contra a Coreia do Sul. Estêvão e Rodrygo, com dois gols cada, lideraram a equipe na goleada por 5 a 0, que também contou um gol de Vinícius Júnior.

Ancelotti vira assunto na Europa em Brasil x Coreia do Sul: 'Desrespeito surreal'

As primeiras impressões sobre o lateral foram positivas. De acordo com os internautas, Paulo Henrique correspondeu às expectativas e soube aproveitar as oportunidades que apareceram durante o confronto. Na visão de um dos torcedores, o lateral do Vasco merece ser convocado para a Copa do Mundo.

No entanto, há quem discorde da convocação do lateral vascaíno. Segundo outro internauta, outros nomes como Matheus Bidu, do Corinthians, também podem ser testados na Seleção Brasileira. Confira abaixo.

De olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026, os comandados de Carlo Ancelotti têm mais um teste pela frente e voltam a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Estevão comemora seu gol pela Seleção Brasileira

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada do Brasil. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol.