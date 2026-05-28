Galvão é sincero ao falar sobre lesão de Neymar na Seleção: 'Está claro'

O narrador Galvão Bueno foi sincero sobre o atual cenário físico do atacante Neymar, na Seleção Brasileira. O camisa 10 convive com uma lesão de grau dois na panturrilha e, apesar de estar na lista de convocados do Carlo Ancelotti, ainda é dúvida para a Copa do Mundo de 2026.

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Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Galvão analisou que, diante do cenário, Neymar poderia ficar de fora até o segundo jogo da Seleção, contra o Haiti, pelo Mundial. Para o narrador, a decisão de manter o atacante na lista deve-se apenas a Carlo Ancelotti.

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— O primeiro laudo, do Santos, dizia que era uma lesão mais simples. Mas ontem, em uma clínica particular, ficou constatado que era uma lesão de grau dois... Muito bem. Duas semanas, a partir de hoje, o Neymar teria condições de trabalhar no dia 11, sendo que o Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13. Se for três semanas de recuperação, ele voltaria só no dia 18 e, assim, estaria de fora do jogo contra o Haiti — iniciou o narrador, antes de completar.

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— Uma outra coisinha, antes dos últimos jogos da Seleção, Carlo Ancelotti falou sobre os jogadores estarem 100%. A partir deste momento, fica claro que o departamento médico da Seleção vai trabalhar com o Neymar para antecipar essa recuperação. Mas cabe ao Ancelotti decidir. Neste momento, ele aponta para a permanência do jogador. Vamos torcer para que tudo acabe dando certo — concluiu.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Lesão de Neymar

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo.

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— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary. O médico da Seleção saiu sem responder perguntas.

Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Ele sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

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Neymar chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou a sala do exame mancando. Em seguida, ele caminhou de um lado para o outro na clínica, demonstrando ansiedade, enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia.

Na sequência, Neymar deixou a clínica cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.