Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Felipão voltou à Granja Comary nesta quinta-feira (28) para um encontro especial com Ancelotti e os jogadores da Seleção. O ex-treinador da Amarelinha foi homenageado pela CBF antes do treino em Teresópolis. Ele aproveitou a visita para deixar uma mensagem de incentivo aos jogadores que disputarão a Copa do Mundo.

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Felipão recebeu uma placa comemorativa em reconhecimento à sua trajetória no futebol brasileiro, além de uma camisa da campanha "Bate no Peito". Durante o encontro com os atletas, o treinador destacou a importância da união dentro do grupo e pediu comprometimento coletivo em busca do hexacampeonato.

— Uma equipe não começa só pelo Carlo, começa por toda a comissão. Esta é a equipe do Brasil. Um tem que fazer pelo outro, cobrar e também aceitar do outro. Vocês têm um treinador que conhece muito de futebol. Dialoguem, conversem e se doem pelo Brasil — disse Felipão.

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O técnico campeão do mundo também falou sobre o peso de disputar um Mundial e reforçou a confiança no potencial dessa Seleção.

— Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm essa possibilidade. É difícil, então se fechem entre vocês. Vocês fazem parte de uma elite, e essa elite precisa entender que joga pelo companheiro — detalhou.

Felipão ao lado dos atuais jogadores da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Entre os jogadores convocados pelo técnico italiano, Felipão reviu alguns conhecidos. O treinador trabalhou com Igor Thiago nas categorias de base do Cruzeiro e com Danilo Santos na base do Palmeiras. Além deles, comandou Weverton na conquista do Brasileirão de 2018 pelo time paulista e esteve ao lado de Neymar durante a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014.

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Felipão recepcionou Ancelotti em 2025

A presença de Felipão na Granja Comary nesta quinta-feira pode ser considerada uma retribuição de Ancelotti ao treinador brasileiro. Afinal, foi o comandante pentacampeão mundial quem recepcionou o italiano em sua chegada ao Brasil, em 2025, durante evento realizado em um hotel na Zona Sudoeste do Rio.

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