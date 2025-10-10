Coreanos reagem a goleada sofrida para a Seleção Brasileira: ‘Precisamos punir’

A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, na manhã desta sexta-feira (10), em amistoso para a preparação da Copa do Mundo. Nas redes sociais, os coreanos reagiram demais ao jogo disputado no estádio Copa do Mundo de Seul.

Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Estevão (2x), Rodrygo (2x), e Vini Jr. O time comandado por Carlo Ancelotti entrou com Matheus Cunha, centroavante de origem, jogando de maneira mais recuada e dando mobilidade dentro de campo.

Nas redes sociais, cada gol da Seleção Brasileira virava assunto nas redes sociais da Coreia do Sul. A derrota era esperada e foi levada com bom humor pela maioria dos internautas. Veja abaixo.

Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, é o treinador mais bem pago do mundo no futebol de seleções (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Veja a reação dos coreanos durante amistoso contra a Seleção Brasileira

Tradução: Brasil pare de marcar gols

Tradução: Para ser justo, se quisermos tirar algum proveito de um amistoso contra o Brasil, precisamos punir nossos adversários e lembrá-los do medo de se machucar. No entanto, Hong Myung-bo enfrentou o Brasil dessa maneira em 2013, perdendo por 2 a 0, e foi duramente criticado pelos internautas coreanos por seu comportamento violento. Então, não é fácil fazer isso hoje em dia.

Tradução: O Brasil é tão bom

Tradução: Mesmo sendo a Seleção Brasileira e sendo um jogo amistoso, Por que o nosso futebol é assim?

Tradução: Hoje é o show de gala da Seleção Brasileira

Como foi o jogo

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.