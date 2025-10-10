Estêvão alcança nova marca importante pela Seleção Brasileira
Atacante foi um dos destaques na goleada sobre a Coreia do Sul
Autor de dois gols na goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Estêvão alcançou mais uma marca histórica. Ele entrou em uma prateleira especial da Amarelinha.
Com o feito, Estêvão tornou-se o mais novo a marcar duas vezes desde Coutinho, ex-Santos. O jovem revelado pelo Palmeiras conseguiu aos 18 e cinco meses, enquanto Coutinho, atacante campeão mundial em 1962, anotou com 17 anos e 10 meses. O levantamento é do perfil "DataFutebol", que também destacou a dupla formada com Rodrygo, sendo a primeira a marcar dois gols cada desde Rodrygo/Neymar, na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, na abertura das Eliminatórias, em setembro de 2023. .
Estêvão em alta
Em grande fase ainda nos primeiros passos na carreira, Estêvão é o artilheiro da Seleção na "Era Ancelotti", com três gols marcados — o primeiro foi anotado na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, no dia 4 se setembro.
O atacante entrou em destaque no último fim de semana ao marcar, já nos acréscimos, o gol da vitória do Chelsea sobre o rival Liverpool em Stamford Bridge. Õ camisa 20 do Brasil quer seguir no ritmo para evoluir ainda mais.
— É, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando, graças a Deus. Então, dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus, só agradeço mesmo — disse Estêvão, após o jogo contra a Coreia.
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), para o amistoso contra o Japão. Carlo Ancelotti, aos poucos, vai definindo o grupo que jogará a próxima Copa do Mundo.
