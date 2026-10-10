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Veja os gols no amistoso entre Brasil e Argentina

 Brasil vence a Argentina por 3 a 1 no Beira-Rio

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 18:19
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10).
Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10).(Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 3 a 1 neste sábado (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo primeiro amistoso da Data Fifa. Com gols de Luany, Geyse e Angelina, a Seleção Brasileira saiu vitoriosa do primeiro confronto contra a Albiceleste.

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Aos 26 minutos da primeira etapa, a camisa 22 recebe dentro da área, pelo lado direito. A meia-atacante brasileira domina, ajeita e manda com muita categoria no ângulo direito da goleira Esponda, que nada pode fazer.

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Veja o primeiro gol:

Aos 38 minutos da primeira etapa, Duda Sampaio cobra o escanteio na segunda trave achando a Maiara, que escora para o meio da área, e a atacante do Brasil usa seus recursos e puxa uma bicicleta no canto esquerdo de Esponda.

Veja o segundo gol:

3-0. Aos 45 minutos da primeira etapa, lindo lançamento de Duda Sampaio para a Luany dentro da área pelo lado direito. A camisa 22 escora com muita qualidade para a capitã brasileira, que finaliza com muita qualidade, no ângulo da goleira argentina. 

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Veja o terceiro gol:

Diminuiu! Aos 5 minutos da segunda etapa, Maricel Pereyra diminui para as argentinas. Na cobrança de lateral pelo lado esquerdo de ataque. A Ippólito protege, gira e aciona a Maricel Pereyra, que chuta com força para o fundo do gol.

Veja o gol:

Como foi a partida entre Brasil e Argentina?

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Brasil abre vantagem com três gols no primeiro tempo

A Seleção Brasileira começou a partida pressionando e criou uma boa oportunidade logo aos três minutos. Duda Sampaio cobrou falta com perigo, mas a goleira argentina fez a defesa. Depois dos primeiros dez minutos, o confronto ficou mais truncado, com poucas chances claras de gol.

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Com maior controle da posse de bola, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades, enquanto a Argentina tentava explorar os erros da equipe da casa. O cenário mudou aos 26 minutos, quando Luany acertou um belo chute e abriu o placar para a Seleção.

O gol deu mais confiança às brasileiras, que passaram a encontrar espaços no ataque. Aos 38 minutos, Geyse ampliou com um gol de bicicleta após uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio.

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Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil chegou ao terceiro gol. Duda Sampaio lançou Luany dentro da área, a atacante ajeitou a bola para trás e Angelina finalizou com precisão para fechar o primeiro tempo em 3 a 0.

Luany Rosa, do Brasil, comemora o seu gol com Isabela Chagas durante o amistoso entre Brasil e Argentina, no Estadio Beira-Rio
Luany Rosa, do Brasil, comemora o seu gol com Isabela Chagas durante o amistoso entre Brasil e Argentina, no Estadio Beira-Rio. (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

Argentina diminui no início do segundo tempo

A Argentina voltou do intervalo com outra postura e conseguiu diminuir a desvantagem logo no início da segunda etapa. Maricel Pereyra marcou para a equipe visitante, aproveitando um momento de desatenção da Seleção Brasileira.

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Depois do gol argentino, a partida ficou mais equilibrada, mas sem grandes oportunidades para os dois lados. Com a vantagem construída antes do intervalo, o Brasil também aproveitou o segundo tempo para testar alternativas e observar jogadoras.

As duas equipes fizeram diversas alterações ao longo da etapa final, em um cenário de avaliação de opções para a sequência da preparação. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, a Argentina teve a jogadora Vargas expulsa após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

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