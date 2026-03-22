Joia brilha, Manchester City vence o Arsenal e conquista Copa da Liga Inglesa
Equipe de Pep Guardiola conquista primeiro troféu na temporada
O Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1 e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, neste domingo (22). A equipe de Pep Guardiola contou com o brilho do jovem O'Reilly, que balançou as redes duas vezes, para conquistar o 9º troféu da competição na história do clube.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi o jogo entre Arsenal e Manchester City?
Em um primeiro tempo movimentado, mas com poucas oportunidades, Arsenal e Manchester City não tiraram o zero do placar. Aos seis minutos, os Gunners quase abriram o placar com Kai Havertz recebendo um passe livre de marcação dentro da área, mas batendo para defesa de Trafford. No rebote, Saka chutou duas vezes, mas ambas pararam em grandes intervenções do goleiro adversário. E pouco antes dos times irem para os vestiários, Haaland recebeu um cruzamento de Semenyo, mas cabeceou por cima da meta de Kepa.
No segundo tempo, o Manchester City voltou pressionando o Arsenal, mas com dificuldades para criar uma chance clara. Mas após um grande volume, Cherki recebeu uma bola pelo lado direito da área, cruzou, Kepa deixou a bola passar entre as suas mãos e O'Reilly aproveitou a falha e tocou de cabeça para o fundo das redes aos 15 minutos. E três minutos depois, O'Reilly recebeu um novo cruzamento, mas desta vez de Matheus Nunes e cabeceou para ampliar o marcador. Na reta final, os Gunners tentaram reagir e quase descontaram com uma batida cruzada de Calafiori, mas que saiu tirando tinta da trave. Aos 44 minutos, Gabriel Jesus recebeu um cruzamento na área, mas acertou o travessão e não conseguiu diminuir a desvantagem.
Manchester City se aproxima do Liverpool
Com a vitória sobre o Arsenal, o Manchester City chegou a nove títulos da Copa da Liga Inglesa, sendo cinco sob comando de Pep Guardiola. Com isso, o clube se aproxima do Liverpool, que é o maior campeão do torneio com 10 troféus.
O clube também eleva seu grande aproveitamento em decisões, tendo vencido 90% das finais de Copa de Liga Inglesa disputadas. Enquanto isso, o Arsenal segue com apenas dois títulos e não ameaça os números dos Sky Blues.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
