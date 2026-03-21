Qual o impacto da ausência de Alisson na Seleção Brasileira e no Liverpool?

Sem contar com Alisson por lesão, o Liverpool foi derrotado por 2 a 1 pelo Brighton, em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. O atleta também desfalcará a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos dias 26 e 31 de março.

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Aos 33 anos, Alisson ainda é tratado como um dos melhores jogadores de sua posição e sua ausência é sentida tanto no Liverpool, quanto na Seleção Brasileira de Ancelotti. O Lance! apresenta um panorama com o aproveitamento de ambas as equipes com e sem o goleiro.

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Liverpool sofre sem Alisson em campo na temporada

Titular do Liverpool, Alisson entrou em campo 34 vezes com a camisa dos Reds na atual temporada. Nesse período, o clube inglês conquistou 20 vitórias, teve oito empates e apenas seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 66,6%.

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Sem Alisson por conta de lesão, o Liverpool fez 12 jogos na temporada, tendo conquistado apenas quatro vitórias, mas oito derrotas. Sem o brasileiro, os Reds tem um aproveitamento de 33,3%, o que representa uma queda pela metade quando o goleiro principal não está em campo.

Com Alisson, o Liverpool sofreu 36 gols em 34 jogos, mas a equipe de Arne Slot não foi vazada em 13 partidas. Sem o brasileiro, os Reds levaram 22 gols em 12 confrontos, o que representa uma média de quase dois gols sofridos por duelo, e o clube ficou sem sofrer gols em apenas duas ocasiões.

Números do Liverpool com e sem Alisson em campo (Foto: NotebookLM)

Brasil rotaciona opções, mas sofre com instabilidade

No início da Era Ancelotti, Alisson se tornou um dos homens de confiança do treinador italiano e foi titular nos quatro primeiros jogos do comandante à frente da Seleção Brasileira. No entanto, o goleiro do Liverpool perdeu os últimos quatro amistosos por conta de lesões musculares.

Nos quatro jogos em que a Seleção Brasileira contou com Alisson, a equipe de Carlo Ancelotti conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 58,3%. No entanto, a equipe sofreu apenas um gol para a Bolívia atuando na altitude de La Paz.

Naquela partida, o Brasil entrou em campo com um time modificado, uma vez que já estava classificada para a Copa do Mundo. Vini Jr e Casemiro desfalcaram a equipe por suspensão, enquanto Raphinha, Estêvão e João Pedro iniciaram o duelo no banco de reservas.

Sem Alisson nos últimos quatro amistosos, a Seleção Brasileira também conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, a equipe de Ancelotti sofreu quatro gols e sofreu com uma certa instabilidade na posição. Bento atuou duas vezes, enquanto Ederson e Hugo Souza receberam uma oportunidade cada.

Alisson em ação pela Seleção Brasileira de Ancelotti contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Volta de Alisson é incerta

Em comunicado oficial, o Liverpool não revelou qual a lesão de Alisson, mas destacou uma declaração do técnico Arne Slot sobre o goleiro após a derrota para o Brighton. O atleta foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira.

- Alisson definitivamente ficará de fora durante a pausa para os jogos das seleções e veremos como ele estará depois disso.

No dia 4 de abril, o Liverpool enfrenta o Manchester City, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Etihad Stadium. No entanto, Alisson não tem presença garantida em um mês com várias decisões para os Reds.

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