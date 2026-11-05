Raphinha não está totalmente recuperado de uma lesão na coxa direita e poderá ter seus minutos controlados nos próximos compromissos da Seleção Brasileira. O próprio atacante confirmou a situação nesta quinta-feira (5), durante entrevista coletiva em que também celebrou a renovação de contrato com o Barcelona até junho de 2030. Segundo o jogador, o assunto já foi conversado com Carlo Ancelotti.

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— Ele (Ancelotti) sabe que precisa administrar o tempo de jogo. Uma lesão também seria difícil para a Seleção. Já conversamos, ele sabe que estou me recuperando da minha última lesão. Estou bem, mas não 100% — afirmou o brasileiro.

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O atacante também tranquilizou os torcedores do Barcelona sobre sua condição física e garantiu que está seguindo os cuidados necessários para voltar à melhor forma.

— Os torcedores do Barcelona não precisam se preocupar porque estou me cuidando bem. Conversei com Ancelotti, ele sabe que estou me recuperando da minha última lesão — completou.

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Hansi Flick demonstra preocupação com Raphinha

A condição física do brasileiro também preocupa o Barcelona. Na última quarta-feira, o técnico Hansi Flick falou sobre a convocação e afirmou que espera que o tempo de jogo do atacante seja administrado durante os amistosos.

— Ele é um jogador muito importante. Antes da última Data Fifa, ele chegou lesionado. Não foi a melhor situação. Mas, no fim das contas, é assim que as coisas são. Não podemos fazer nada. O Raphinha é o capitão aqui, mas ele também é brasileiro, e quando a Seleção o convoca, ele está lá — declarou o treinador.

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Flick também mencionou o desgaste da viagem para Singapura e reforçou o desejo de que o jogador seja preservado.

— Todos querem estar lá para ajudar. Para mim, se pudermos administrar um pouco o tempo de jogo dele, ficarei feliz. Ficar indo e vindo de Singapura não é o ideal. Não é algo que está nas minhas mãos e eu possa mudar — acrescentou.

Lesão de Raphinha aconteceu em compromisso pela Seleção

Raphinha sofreu um edema muscular na região posterior da coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso disputado na Data Fifa de setembro. Por causa do problema, foi cortado do confronto seguinte, contra a Índia, e ficou afastado dos gramados entre 29 de setembro e 17 de outubro.

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Desde o retorno, o atacante participou de cinco partidas pelo Barcelona, mas não permaneceu em campo até o apito final em nenhuma delas. Apesar da recuperação ainda em andamento, mantém números expressivos na temporada: são 19 gols e três assistências em 13 jogos.

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

Convocado por Ancelotti, Raphinha está entre os jogadores chamados para os dois amistosos da Seleção em novembro, ambos em Singapura. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e encara a seleção anfitriã no dia 17, às 7h. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da equipe brasileira em 2026.