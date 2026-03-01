A CBF anunciou neste domingo que o pentacampeão mundial Edmilson, que esteve presente na conquista da Copa do Mundo de 2022, é o novo integrante da equipe da entidade. O ex-volante atuará em eventos e projetos especiais, contribuindo com sua experiência dentro e fora dos gramados.

Reconhecido internacionalmente por sua trajetória no futebol brasileiro e europeu, Edmilson terá participação no desenvolvimento de iniciativas estratégicas da CBF, mantendo interlocução com clubes, federações, confederações e demais stakeholders do futebol. A vivência como gestor de projetos sociais, especialmente à frente da 'Fundação Edmilson', em sua cidade natal, Taquaritinga, também é vista pela entidade como um diferencial para ampliar parcerias institucionais.

O anúncio da chegada do ex-jogador foi feito pelo presidente da CBF, Samir Xaud, que destacou a importância de aproximar a gestão da entidade dos campeões mundiais.

Segundo o dirigente, a experiência e o conhecimento de Edmilson fortalecem o grupo responsável pela administração do futebol brasileiro e reforçam o vínculo com atletas que ajudaram a construir a história da Seleção Brasileira.

— Quero dar as boas-vindas ao pentacampeão Edmilson, que vem compor o nosso grupo de gestão da CBF. Sua experiência será de grande importância. Desde o início da nossa gestão, estamos tentando nos aproximar dos campeões mundiais. Este vínculo é importante pelo trabalho e a construção de quem fez o futebol brasileiro ser o que é hoje. E é com grande honra que recebemos aqui o Edmilson — celebrou Xaud.

Diretor executivo da CBF, Helder Melillo, pentacampeão mundial em 2002 Edmilson e o presidente da CBF, Samir Xaud (Foto: Créditos: Samara Moumei/CBF)

Em sua primeira manifestação após o anúncio, Edmilson agradeceu o convite e afirmou encarar o novo desafio como uma continuidade de sua relação com a Seleção.

O ex-jogador ressaltou que representou o Brasil durante anos dentro de campo e que agora pretende contribuir fora dele, ajudando no desenvolvimento de projetos e na valorização de atletas que marcaram época com a camisa amarelinha.

— Quero agradecer, em nome do Samir, a toda a diretoria da CBF por me convocar para esta nova etapa da minha vida. Representei durante anos a Seleção dentro de campo e agora será fora do campo. É um momento especial para se aproximar dos jogadores que fizeram história pela Seleção Brasileira. Estou muito feliz de chegar aqui e ajudar a construir algo grande e gigante na CBF e na Seleção Brasileira — completou Edmilson.

O diretor executivo da CBF, Helder Melillo, também celebrou a chegada do pentacampeão, destacando que sua experiência no futebol de alto rendimento poderá colaborar especialmente com o trabalho voltado às categorias de base.

— Edmilson representa um novo avanço na nossa gestão, que passa a contar com o conhecimento de quem viveu o esporte em seu nível mais alto para trazer modernidade e desenvolvimento ao futebol brasileiro — reforçou Melillo.

A contratação faz parte de uma estratégia da entidade para se reaproximar dos campeões mundiais, considerados fundamentais na construção da história do futebol brasileiro. Em setembro de 2025, a CBF promoveu uma homenagem aos campeões mundiais durante o intervalo da partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Trajetória de Edmilson

Pela Seleção Brasileira, Edmilson disputou 36 partidas, com 20 vitórias, nove empates e sete derrotas. O principal momento de sua carreira foi a conquista da Copa do Mundo de 2002, torneio no qual atuou em seis dos sete jogos do Brasil e marcou um dos gols mais lembrados daquela edição, um voleio na vitória por 5 a 2 sobre a Costa Rica, ainda na fase de grupos.

Em clubes, o ex-volante teve passagens marcantes por São Paulo, onde conquistou dois títulos estaduais, além de destaque no futebol europeu defendendo Lyon, onde foi tricampeão francês, e Barcelona, clube pelo qual venceu dois Campeonatos Espanhóis e a Liga dos Campeões da Europa de 2006. Também atuou por XV de Jaú, Villarreal, Palmeiras, Real Zaragoza e Ceará ao longo da carreira.

