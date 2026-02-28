Fala de astro do Real Madrid sobre Neymar causa revolta na web: 'Inacreditável'

menu hamburguer
Neymar provoca torcida do Vasco ao marcar gol pelo Santos. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraRodrygo afirma que Copa de 2026 não terá graça sem Neymar na Seleção (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)
Em entrevista à Cazé TV, Rodrygo foi questionado se levaria ou não Neymar para a Copa do Mundo. Para o atacante do Real Madrid, desde que esteja bem fisicamente, o camisa 10 do Santos tem vaga garantida na Seleção Brasileira para a disputa da competição. Rodrygo ainda reforçou que ganhar o Mundial sem Neymar "não teria a mesma graça".

A declaração repercutiu de forma muito negativa nas redes sociais, onde torcedores da Seleção Brasileira protestaram contra a fala de Rodrygo.

Neymar ressurge decisivo e volta a sonhar com Copa do Mundo

Neymar deu um passo importante na corrida contra o tempo rumo à convocação da Seleção Brasileira. No primeiro dos três testes previstos antes da lista do dia 16 de março, o camisa 10 do Santos passou com louvor.

A data marcará a convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra a França, no dia 26, em Boston, e diante da Croácia, no dia 31, em Orlando — os últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Diferentemente de outras passagens pelo clube, Neymar não acelerou o retorno. Houve a possibilidade de reaparecer no clássico contra o São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 4 de fevereiro. Optou por seguir o planejamento. Voltou apenas 11 dias depois, respeitando cada etapa do cronograma físico. A cautela revela maturidade e um objetivo claro: chegar inteiro à Copa.

Neymar em Santos x Vasco
Rodrygo defende convocação de Neymar para Copa de 2026 (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

