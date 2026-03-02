Lateral da Seleção Brasileira tem lesão muscular confirmada

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Costa Rica por 5 a 2, na última sexta-feira (27), trouxe uma preocupação para o técnico Arthur Elias. A lateral-direita Bruninha deixou o campo com dores e teve lesão confirmada após exames realizados pelo Departamento Médico da equipe.

De acordo com a CBF, a jogadora sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O problema foi detectado após avaliação clínica e exames de imagem feitos ainda durante a Data Fifa. A defensora seguirá em tratamento com a Seleção até o fim do período internacional.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de março, às 18h, quando enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

Bruninha na Copa do Mundo Sub-20 na Costa Rica em 2022 (Foto: Thaís Magalhães/ CBF)

Bruninha vive bom momento no clube e na Seleção

Titular na partida contra as costarriquenhas, Bruninha atuou por 16 minutos antes de ser substituída. Aos 23 anos, a lateral vive sequência de convocações e foi chamada após a lesão de Gi Fernandes, do Corinthians.

Atualmente no Gotham FC, dos Estados Unidos, Bruninha iniciou a temporada 2026 com três jogos disputados, sendo dois pela FIFA Women's Champions Cup e um em amistoso pela Seleção. Em 2025, fez 31 partidas pelo clube norte-americano, com dois gols e duas assistências.

Revelada no Sul do país, a lateral também tem passagens por Santos, Internacional e Chapecoense, além de títulos importantes, como a NWSL e a Concacaf W Champions Cup.

