Brasil constrói 3 a 0 em meia hora, reduz o ritmo na etapa final, mas confirma vitória sobre a Costa Rica
Seleção Feminina estreia no ano com vitória por 4 a 2 em amistoso
O Brasil teve um início intenso, levou susto, mas não deixou o resultado escapar: venceu por 5 a 2 a Costa Rica, nesta sexta-feira (27), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, no primeiro amistoso do ano. A Seleção marcou com Kerolin, Adriana, Jheniffer (2x) e Tainá Maranhão, e Chinchilla balançou as redes para as costarriquenhas.
O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de março, às 18h, quando enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.
Seleção faz bom primeiro tempo e vence a Costa Rica
A equipe comandada para a Data Fifa começou pressionando alto e quase abriu o placar no primeiro minuto, quando Tainá cruzou da esquerda e Jheniffer desviou para defesa de Solera. A resposta veio em forma de pressão constante: Kerolin assustou em cobrança de falta rasteira, e o Brasil empilhou chances até transformar o volume em vantagem.
Aos 10 minutos, saiu o primeiro gol brasileiro em 2026. Duda Sampaio encontrou passe preciso para Kerolin, que mostrou categoria ao tocar por cobertura na saída da goleira: 1 a 0. O gol deu ainda mais confiança à equipe verde e amarela, que seguiu em cima. Três minutos depois, Tainá fez grande jogada individual pela esquerda, invadiu a área e rolou para trás. Jheniffer apareceu como elemento surpresa e finalizou de primeira para ampliar.
Com 2 a 0 no placar, o Brasil manteve o ritmo. Tainá, muito participativa, quase marcou o terceiro aos 17, em chute forte que passou rente à trave. Bia Zaneratto também teve boa oportunidade ao girar para a perna esquerda e finalizar com perigo. A pressão era constante, com roubadas de bola no campo ofensivo e circulação rápida pelos lados.
Aos 27 minutos, Tainá Maranhão coroou a grande atuação. A atacante recebeu aberta pela esquerda, deixou a marcadora para trás com um drible curto e bateu cruzado, no contrapé de Solera, para marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção principal. O Brasil ainda chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.
Do outro lado, a Costa Rica tentou responder em investidas pontuais, principalmente em transições rápidas, mas parou na marcação brasileira e na segurança da goleira Thaís Lima, estreante da noite, que trabalhou pouco. Quando exigida, como na saída para abafar Chinchilla, mostrou atenção.
Aos seis minutos da segunda etapa, Chinchilla aproveitou a saída da goleira brasileira, driblou e finalizou com estilo. 3 a 1. Aos 21, Chinchilla, de novo ela, pressionou Thaís Lima e levou a melhor, fazendo 3 a 2 e colocando pressão nos minutos finais.
Também na segunda etapa, a lateral Bruninha deixou o campo após sentir lesão e virou preocupação. Tainá Maranhão rabiscou na área e sofreu pênalti aos 34. Adriana foi para a bola e converteu, garantindo o 4 a 2 para o Brasil. A arbitragem deu seis minutos de acréscimo, e Jheniffer ampliou com assistência de Adriana.
BRASIL 5 X 2 COSTA RICA - FICHA TÉCNICA
- Amistoso internacional
- Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Gols: Kerolin (10' 1T), Jheniffer (13' 1T e 46´2T), Tainá Maranhão (27' 1T), Chinchilla (6' 2T e 20' 2T) e Adriana (35' 2T)
BRASIL: Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo (Bruninha/Luany); Duda Sampaio (Brena), Kerolin (Ana Vitória) e Bia Zaneratto (Adriana); Tainá Maranhão, Jaque (Ana Vitória) e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.
COSTA RICA: Soleira, Villalobos, Guillén, Coto (Del Campo), Benavides, Alvarado (Emily Flores), Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas. Técnica: Lindsay Camilla.
