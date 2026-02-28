menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil constrói 3 a 0 em meia hora, reduz o ritmo na etapa final, mas confirma vitória sobre a Costa Rica

Seleção Feminina estreia no ano com vitória por 4 a 2 em amistoso

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/02/2026
00:04
Tainá Maranhão comemora seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
imagem cameraTainá Maranhão comemora seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil teve um início intenso, levou susto, mas não deixou o resultado escapar: venceu por 5 a 2 a Costa Rica, nesta sexta-feira (27), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, no primeiro amistoso do ano. A Seleção marcou com Kerolin, Adriana, Jheniffer (2x) e Tainá Maranhão, e Chinchilla balançou as redes para as costarriquenhas.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de março, às 18h, quando enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Seleção faz bom primeiro tempo e vence a Costa Rica

A equipe comandada para a Data Fifa começou pressionando alto e quase abriu o placar no primeiro minuto, quando Tainá cruzou da esquerda e Jheniffer desviou para defesa de Solera. A resposta veio em forma de pressão constante: Kerolin assustou em cobrança de falta rasteira, e o Brasil empilhou chances até transformar o volume em vantagem.

continua após a publicidade

Aos 10 minutos, saiu o primeiro gol brasileiro em 2026. Duda Sampaio encontrou passe preciso para Kerolin, que mostrou categoria ao tocar por cobertura na saída da goleira: 1 a 0. O gol deu ainda mais confiança à equipe verde e amarela, que seguiu em cima. Três minutos depois, Tainá fez grande jogada individual pela esquerda, invadiu a área e rolou para trás. Jheniffer apareceu como elemento surpresa e finalizou de primeira para ampliar.

+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade
Jheniffer comemora segundo gol do Brasil contra a Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Jheniffer comemora segundo gol do Brasil contra a Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Com 2 a 0 no placar, o Brasil manteve o ritmo. Tainá, muito participativa, quase marcou o terceiro aos 17, em chute forte que passou rente à trave. Bia Zaneratto também teve boa oportunidade ao girar para a perna esquerda e finalizar com perigo. A pressão era constante, com roubadas de bola no campo ofensivo e circulação rápida pelos lados.

Aos 27 minutos, Tainá Maranhão coroou a grande atuação. A atacante recebeu aberta pela esquerda, deixou a marcadora para trás com um drible curto e bateu cruzado, no contrapé de Solera, para marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção principal. O Brasil ainda chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Do outro lado, a Costa Rica tentou responder em investidas pontuais, principalmente em transições rápidas, mas parou na marcação brasileira e na segurança da goleira Thaís Lima, estreante da noite, que trabalhou pouco. Quando exigida, como na saída para abafar Chinchilla, mostrou atenção.

Aos seis minutos da segunda etapa, Chinchilla aproveitou a saída da goleira brasileira, driblou e finalizou com estilo. 3 a 1. Aos 21, Chinchilla, de novo ela, pressionou Thaís Lima e levou a melhor, fazendo 3 a 2 e colocando pressão nos minutos finais.

Também na segunda etapa, a lateral Bruninha deixou o campo após sentir lesão e virou preocupação. Tainá Maranhão rabiscou na área e sofreu pênalti aos 34. Adriana foi para a bola e converteu, garantindo o 4 a 2 para o Brasil. A arbitragem deu seis minutos de acréscimo, e Jheniffer ampliou com assistência de Adriana.

BRASIL 5 X 2 COSTA RICA - FICHA TÉCNICA

  1. Amistoso internacional
  2. Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
  3. Horário: 22h (horário de Brasília)
  4. Gols: Kerolin (10' 1T), Jheniffer (13' 1T e 46´2T), Tainá Maranhão (27' 1T), Chinchilla (6' 2T e 20' 2T) e Adriana (35' 2T)

BRASIL: Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo (Bruninha/Luany); Duda Sampaio (Brena), Kerolin (Ana Vitória) e Bia Zaneratto (Adriana); Tainá Maranhão, Jaque (Ana Vitória) e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

COSTA RICA: Soleira, Villalobos, Guillén, Coto (Del Campo), Benavides, Alvarado (Emily Flores), Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas. Técnica: Lindsay Camilla.

Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias