Futebol Feminino

Brasil e Costa Rica escalados para amistoso feminino; veja titulares

Time titular da Seleção Brasileira tem Thaís Lima no gol e Kerolin no meio campo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
21:06
Atualizado há 1 minutos
Arthur Elias, treinador do Brasil, em preparativo para amistoso contra a Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Arthur Elias, treinador do Brasil, em preparativo para amistoso contra a Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), com transmissão do Sportv (canal fechado), no tradicional Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

O técnico Arthur Elias definiu a equipe com Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer.

Será a estreia de Thaís Lima na seleção principal, e a volta de Kerolin pós lesão, que vestirá a camisa 10. Tamires também reassume a titularidade da Amarelinha, assim como Jaque e Jheniffer. Em relação aos amistosos de dezembro, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto seguem em alta.

➡️ Kerolin com a 10 e Gabi Zanotti com a 9: veja numeração da Seleção Feminina para amistosos

Thaís Lima durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Thaís Lima durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Já Lindsay Camila, brasileira à frente da Costa Rica, escalou com Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas.

Brasil joga em Alajuela

O Estádio Alejandro Morera Soto, conhecido como "La Catedral del Fútbol", foi inaugurado em 1942 e tem capacidade para 17.895 torcedores. Casa da Liga Deportiva Alajuelense, o estádio já recebeu competições internacionais, incluindo partidas da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2014.

Com gramado híbrido e sistema de energia sustentável por meio de painéis solares, é considerado uma das principais arenas da Costa Rica.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

BRASIL X COSTA RICA FEMININO: ONDE ASSISTIR

  • Amistoso internacional
  • Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
  • Horário: 22h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: Sportv

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

COSTA RICA: Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas. Técnica: Lindsay Camilla.

