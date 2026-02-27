O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), com transmissão do Sportv (canal fechado), no tradicional Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

O técnico Arthur Elias definiu a equipe com Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer.

Será a estreia de Thaís Lima na seleção principal, e a volta de Kerolin pós lesão, que vestirá a camisa 10. Tamires também reassume a titularidade da Amarelinha, assim como Jaque e Jheniffer. Em relação aos amistosos de dezembro, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto seguem em alta.

Thaís Lima durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Já Lindsay Camila, brasileira à frente da Costa Rica, escalou com Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas.

Brasil joga em Alajuela

O Estádio Alejandro Morera Soto, conhecido como "La Catedral del Fútbol", foi inaugurado em 1942 e tem capacidade para 17.895 torcedores. Casa da Liga Deportiva Alajuelense, o estádio já recebeu competições internacionais, incluindo partidas da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2014.

Com gramado híbrido e sistema de energia sustentável por meio de painéis solares, é considerado uma das principais arenas da Costa Rica.

BRASIL X COSTA RICA FEMININO: ONDE ASSISTIR

Amistoso internacional

Data: sexta-feira, 27 de fevereiro

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

COSTA RICA: Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas. Técnica: Lindsay Camilla.