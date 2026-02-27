Brasil e Costa Rica escalados para amistoso feminino; veja titulares
Time titular da Seleção Brasileira tem Thaís Lima no gol e Kerolin no meio campo
O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), com transmissão do Sportv (canal fechado), no tradicional Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.
O técnico Arthur Elias definiu a equipe com Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer.
Será a estreia de Thaís Lima na seleção principal, e a volta de Kerolin pós lesão, que vestirá a camisa 10. Tamires também reassume a titularidade da Amarelinha, assim como Jaque e Jheniffer. Em relação aos amistosos de dezembro, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto seguem em alta.
Já Lindsay Camila, brasileira à frente da Costa Rica, escalou com Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas.
Brasil joga em Alajuela
O Estádio Alejandro Morera Soto, conhecido como "La Catedral del Fútbol", foi inaugurado em 1942 e tem capacidade para 17.895 torcedores. Casa da Liga Deportiva Alajuelense, o estádio já recebeu competições internacionais, incluindo partidas da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2014.
Com gramado híbrido e sistema de energia sustentável por meio de painéis solares, é considerado uma das principais arenas da Costa Rica.
BRASIL X COSTA RICA FEMININO: ONDE ASSISTIR
- Amistoso internacional
- Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Onde assistir: Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Thaís Lima; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.
COSTA RICA: Soleira, Villalobos, Guillén, Coto, Benavides, Alvarado, Rodríguez, Scott, Herreira, Chincilla e Salas. Técnica: Lindsay Camilla.
