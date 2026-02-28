Protagonista da noite em Alajuela, Tainá Maranhão marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira, distribuiu assistência e entregou uma atuação de destaque na vitória por 5 a 2 diante da Costa Rica. A capacidade de desequilíbrio e o poder de decisão, características que a atacante já entrega no Palmeiras, apareceram de forma clara na Amarelinha. E inspira boa expectativa na contagem regressiva para a Copa do Mundo.

A jovem já havia mostrado bons sinais nos amistosos contra Itália e Inglaterra. Os dribles, as finalizações e as pedaladas estavam presentes, mas sob marcação mais forte e com menos confiança. Diante da Costa Rica, em que pese o nível técnico abaixo dos rivais europeus, atuou mais solta e segura, mostrando com mais clareza a jogadora que já é.

Aberta pelo lado esquerdo, Tainá foi um problema constante para a defesa adversária. Participativa, agressiva no um contra um e objetiva nas decisões, ela terminou a partida com um gol, uma assistência, quatro finalizações e quatro passes decisivos. Criou uma grande chance clara, registrou 40 ações com bola e impressionou pela eficiência: 80% de aproveitamento nos dribles e 76% de precisão nos passes, segundo dados divulgados pelo analista tático Luís Felipe Pereira.

🇧🇷 Tainá Maranhão x Costa Rica:



⚽ 01 gol

👟 01 assistência

🎯 04 finalizações

▶️ 40 ações com bola

⚡ 80% de precisão nos dribles

⏩ 112 m de avanço com conduções progressivas

🔑 04 passes decisivos

🥅 01 grande chance criada

🧠 76% de precisão nos passes

🛡️ 02 desarmes pic.twitter.com/gWJqzft20M — Luis Felipe Pereira (@lfpereira95) February 28, 2026

No lance do gol, mostrou personalidade. Recebeu na esquerda, partiu para cima da marcadora, limpou a jogada e bateu cruzado, no contrapé da goleira. Antes, já havia sido decisiva ao invadir a área e servir Jheniffer para o segundo gol brasileiro. Além do impacto ofensivo, ainda contribuiu na recomposição, com dois desarmes, e acumulou 112 metros em conduções progressivas.

— Fiquei muito feliz, estava buscando esse gol tinha um tempo, quem estava comigo sabe o quanto é importante para mim estar aqui, é uma honra. Já é a segunda, a terceira, e eu ainda não acredito ainda. É um sonho mesmo — disse, em entrevista ao Sportv.

— Aproveitar a oportunidade, sempre buscando trabalhar mais e dar mais resultado para ter uma vaga lá na frente, se Deus quiser. E fico muito feliz com a oportunidade, mesmo sendo nova, ele (Arthur Elias) estar dando rodagem, isso é muito importante — completou, citando o técnico da Amarelinha.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de março, às 18h, quando enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

