Gabriel Jesus lidera ataque do Arsenal após retorno de lesão

O atacante Gabriel Jesus registra a melhor média de participação direta em gols entre os jogadores do sistema ofensivo do Arsenal desde o seu retorno aos gramados, ocorrido em 10 de dezembro de 2025 contra o Club Brugge.

Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o brasileiro precisa de apenas 96 minutos em campo para marcar um gol ou fornecer uma assistência. Com isso, ele lidera o ranking interno da equipe entre os atletas com pelo menos dez partidas disputadas no período avaliado.

Desempenho estatístico e comparativo no elenco

De acordo com os dados levantados pela plataforma Flashscore, o camisa 9 atuou em 18 jogos até o dia 18 de fevereiro de 2026, iniciando como titular em seis ocasiões. Nos 675 minutos em que permaneceu em campo, Gabriel Jesus acumulou cinco gols e duas assistências.

Essa eficiência supera as médias de outros atacantes do time no mesmo recorte temporal. Como exemplo, Noni Madueke registra uma participação a cada 107 minutos, seguido por Gabriel Martinelli, com média de 111,6 minutos, e Gyokeres, com 124,9 minutos.

A retomada de seu futebol também gerou reconhecimento interno no clube londrino. O desempenho rendeu elogios públicos do técnico Mikel Arteta, que destacou a capacidade especial do brasileiro em conectar os jogadores ao seu redor e melhorar o rendimento coletivo do Arsenal.

Jogador Jogos (Titular) Gols Assistências Minutos Jogados Minutos p/ Participar de Gol Gabriel Jesus 18 (6) 5 2 675 96 Noni Madueke 15 (12) 5 2 863 107 Gabriel Martinelli 18 (9) 8 0 893 111,6 Viktor Gyökeres 18 (14) 7 2 1.124 124,9 Bukayo Saka 16 (11) 1 4 1.055 211 Leandro Trossard 17 (11) 1 3 1.016 254

Jogadores fora do recorte mínimo (10 jogos):

Kai Havertz: 6 jogos (3 como titular), 2 gols, 2 assistências, 223 minutos jogados. Max Dowman: Sem participações em gols no período.

Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Marcas na Champions e metas para a temporada

A consolidação de seu retorno teve como um dos pontos altos a vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, pela Champions League. Neste confronto, o atacante marcou duas vezes e foi eleito o melhor jogador em campo.

Com esses tentos, Gabriel Jesus alcançou a marca de 26 gols na competição europeia. O número o iguala a Rodrygo, do Real Madrid, colocando-os empatados como os quintos brasileiros com mais gols na história do torneio.

No cenário doméstico, o jogador tem a oportunidade de conquistar o seu quinto título da Premier League e a sua quinta Carabao Cup, com a final da copa programada para março contra o Manchester City. Além dos objetivos pelo clube, o atleta busca manter a regularidade técnica para voltar a figurar nas convocações da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.

