Gabriel Jesus lidera ataque do Arsenal após retorno de lesão
Brasileiro é destaque dos Gunners desde o retorno da lesão
O atacante Gabriel Jesus registra a melhor média de participação direta em gols entre os jogadores do sistema ofensivo do Arsenal desde o seu retorno aos gramados, ocorrido em 10 de dezembro de 2025 contra o Club Brugge.
Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o brasileiro precisa de apenas 96 minutos em campo para marcar um gol ou fornecer uma assistência. Com isso, ele lidera o ranking interno da equipe entre os atletas com pelo menos dez partidas disputadas no período avaliado.
Desempenho estatístico e comparativo no elenco
De acordo com os dados levantados pela plataforma Flashscore, o camisa 9 atuou em 18 jogos até o dia 18 de fevereiro de 2026, iniciando como titular em seis ocasiões. Nos 675 minutos em que permaneceu em campo, Gabriel Jesus acumulou cinco gols e duas assistências.
Essa eficiência supera as médias de outros atacantes do time no mesmo recorte temporal. Como exemplo, Noni Madueke registra uma participação a cada 107 minutos, seguido por Gabriel Martinelli, com média de 111,6 minutos, e Gyokeres, com 124,9 minutos.
A retomada de seu futebol também gerou reconhecimento interno no clube londrino. O desempenho rendeu elogios públicos do técnico Mikel Arteta, que destacou a capacidade especial do brasileiro em conectar os jogadores ao seu redor e melhorar o rendimento coletivo do Arsenal.
|Jogador
|Jogos (Titular)
|Gols
|Assistências
|Minutos Jogados
|Minutos p/ Participar de Gol
Gabriel Jesus
18 (6)
5
2
675
96
Noni Madueke
15 (12)
5
2
863
107
Gabriel Martinelli
18 (9)
8
0
893
111,6
Viktor Gyökeres
18 (14)
7
2
1.124
124,9
Bukayo Saka
16 (11)
1
4
1.055
211
Leandro Trossard
17 (11)
1
3
1.016
254
Jogadores fora do recorte mínimo (10 jogos):
- Kai Havertz: 6 jogos (3 como titular), 2 gols, 2 assistências, 223 minutos jogados.
- Max Dowman: Sem participações em gols no período.
Marcas na Champions e metas para a temporada
A consolidação de seu retorno teve como um dos pontos altos a vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, pela Champions League. Neste confronto, o atacante marcou duas vezes e foi eleito o melhor jogador em campo.
Com esses tentos, Gabriel Jesus alcançou a marca de 26 gols na competição europeia. O número o iguala a Rodrygo, do Real Madrid, colocando-os empatados como os quintos brasileiros com mais gols na história do torneio.
No cenário doméstico, o jogador tem a oportunidade de conquistar o seu quinto título da Premier League e a sua quinta Carabao Cup, com a final da copa programada para março contra o Manchester City. Além dos objetivos pelo clube, o atleta busca manter a regularidade técnica para voltar a figurar nas convocações da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.
