Auxiliar de Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid, Davide Ancelotti voltará a trabalhar com o pai, agora na Seleção Brasileira. O ex-técnico do Botafogo foi recontratado pela CBF pouco mais de dois meses após deixar o clube carioca.

➡️CBF surpreende e "convoca" pentacampeão para novo projeto

A informação foi publicada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. O auxiliar já estará com a Seleção nos amistosos do fim do mês, diante de França e Croácia, que serão realizados nos Estados Unidos.

Davide chegou a integrar a comissão técnica do Brasil no ano passado. Em junho, ele esteve no banco na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no segundo jogo de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção. A partida, disputada em São Paulo, confirmou a classificação do País à Copa do Mundo.

No mês seguinte, Davide Ancelotti foi anunciado como treinador do Botafogo após a queda de Renato Paiva. Por causa disso, o italiano deixou as funções na Seleção. Havia um acordo, porém, para que ele retornasse à comissão técnica do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.

O auxiliar da Seleção está na Europa desde que deixou o Botafogo. Davide irá se juntar à comissão técnica para os amistosos deste mês, e depois ficará à disposição da Seleção — seja no País, seja observando jogadores no Velho Continente.

Seleção será convocada no próximo dia 16

Carlo Ancelotti irá convocar a Seleção para os amistosos com França e Croácia no dia 16 deste mês. Dez dias depois, o Brasil jogará diante dos franceses em Boston, e no dia 31 encara os croatas em Orlando.

Esses serão os dois últimos amistosos da equipe antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. A convocação para o Mundial está prevista para a segunda quinzena de maio.