Seleção de Ancelotti é a com mais jogadores que atuam no Brasil desde 2002
Presença de atletas do futebol brasileiro na convocação atual não era tão alta há mais de duas décadas
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A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.
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A lista foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), em anúncio oficial. Entre os convocados que atuam no país estão Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo) e Neymar (Santos).
- Weverton (Grêmio)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Neymar (Santos)
Os números das últimas convocações da Seleção Brasileira para Copas do Mundo mostram uma tendência clara ao longo do século XXI: a maior parte dos jogadores chamados atua no exterior. Em 2002, por exemplo, o Brasil campeão mundial tinha uma base quase totalmente formada por atletas de clubes estrangeiros, com apenas 12 jogadores atuando no país.
- Goleiros (3)
Marcos (Palmeiras), Dida (Corinthians) e Rogério Ceni (São Paulo)
- Laterais (1)
Belletti (São Paulo)
- Zagueiros (1)
Anderson Polga (Grêmio)
- Volantes (3)
Gilberto Silva (Atlético-MG), Kleberson (Athletico-PR) e Vampeta (Corinthians)
- Meias (2)
Juninho Paulista (Flamengo) e Kaká (São Paulo)
- Atacantes (2)
Edílson (Cruzeiro) e Luizão (Grêmio)
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Em 2006 e 2010, esse cenário se manteve praticamente inalterado. Foram apenas três jogadores que atuavam no futebol brasileiro em cada uma dessas convocações, reforçando a forte exportação de talentos para as principais ligas europeias. Já em 2014, o número subiu para quatro, impulsionado por nomes que ainda permaneciam em clubes nacionais naquele ciclo.
2006
- Rogério Ceni — São Paulo
- Ricardinho — Corinthians
- Mineiro — São Paulo
2010
- Gilberto — Cruzeiro
- Kléberson — Flamengo
- Robinho — Santos
2014
- Jefferson — Botafogo
- Victor — Atlético-MG
- Fred — Fluminense
- Jô — Atlético-MG
A queda volta a aparecer em 2018, quando apenas três atletas que jogavam no Brasil foram convocados para a Copa do Mundo. Em 2022, o cenário se manteve estável, novamente com três representantes do futebol brasileiro, o que reforça a consolidação de um padrão nas últimas edições do torneio: seleções cada vez mais "europeizadas" em sua composição.
2018
- Cássio — Corinthians
- Fagner — Corinthians
2022
- Weverton — Palmeiras
- Everton Ribeiro — Flamengo
- Pedro — Flamengo
Números de atletas brasileiros na Copa do Mundo
- 2002: 12
- 2006: 3
- 2010: 3
- 2014: 4
- 2018: 3
- 2022: 3
- 2026: 7
Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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