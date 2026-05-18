Seleção de Ancelotti é a com mais jogadores que atuam no Brasil desde 2002

A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

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A lista foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), em anúncio oficial. Entre os convocados que atuam no país estão Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo) e Neymar (Santos).

Weverton (Grêmio)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Neymar (Santos)

Os números das últimas convocações da Seleção Brasileira para Copas do Mundo mostram uma tendência clara ao longo do século XXI: a maior parte dos jogadores chamados atua no exterior. Em 2002, por exemplo, o Brasil campeão mundial tinha uma base quase totalmente formada por atletas de clubes estrangeiros, com apenas 12 jogadores atuando no país.

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Goleiros (3)

Marcos (Palmeiras), Dida (Corinthians) e Rogério Ceni (São Paulo) Laterais (1)

Belletti (São Paulo) Zagueiros (1)

Anderson Polga (Grêmio) Volantes (3)

Gilberto Silva (Atlético-MG), Kleberson (Athletico-PR) e Vampeta (Corinthians) Meias (2)

Juninho Paulista (Flamengo) e Kaká (São Paulo) Atacantes (2)

Edílson (Cruzeiro) e Luizão (Grêmio)

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Em 2006 e 2010, esse cenário se manteve praticamente inalterado. Foram apenas três jogadores que atuavam no futebol brasileiro em cada uma dessas convocações, reforçando a forte exportação de talentos para as principais ligas europeias. Já em 2014, o número subiu para quatro, impulsionado por nomes que ainda permaneciam em clubes nacionais naquele ciclo.

2006

Rogério Ceni — São Paulo

Ricardinho — Corinthians

Mineiro — São Paulo

2010

Gilberto — Cruzeiro

Kléberson — Flamengo

Robinho — Santos

2014

Jefferson — Botafogo

Victor — Atlético-MG

Fred — Fluminense

Jô — Atlético-MG

A queda volta a aparecer em 2018, quando apenas três atletas que jogavam no Brasil foram convocados para a Copa do Mundo. Em 2022, o cenário se manteve estável, novamente com três representantes do futebol brasileiro, o que reforça a consolidação de um padrão nas últimas edições do torneio: seleções cada vez mais "europeizadas" em sua composição.

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2018

Cássio — Corinthians

Fagner — Corinthians

2022

Weverton — Palmeiras

Everton Ribeiro — Flamengo

Pedro — Flamengo

Neymar, do Santos, está convocado para Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Números de atletas brasileiros na Copa do Mundo

2002: 12

2006: 3

2010: 3

2014: 4

2018: 3

2022: 3

2026: 7

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Rayan (Bournemouth)

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