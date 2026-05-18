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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção de Ancelotti é a com mais jogadores que atuam no Brasil desde 2002

Presença de atletas do futebol brasileiro na convocação atual não era tão alta há mais de duas décadas

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/05/2026
18:53
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
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A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

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A lista foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), em anúncio oficial. Entre os convocados que atuam no país estão Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo) e Neymar (Santos).

  • Weverton (Grêmio)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Neymar (Santos)

Os números das últimas convocações da Seleção Brasileira para Copas do Mundo mostram uma tendência clara ao longo do século XXI: a maior parte dos jogadores chamados atua no exterior. Em 2002, por exemplo, o Brasil campeão mundial tinha uma base quase totalmente formada por atletas de clubes estrangeiros, com apenas 12 jogadores atuando no país.

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  1. Goleiros (3)
    Marcos (Palmeiras), Dida (Corinthians) e Rogério Ceni (São Paulo)
  2. Laterais (1)
    Belletti (São Paulo)
  3. Zagueiros (1)
    Anderson Polga (Grêmio)
  4. Volantes (3)
    Gilberto Silva (Atlético-MG), Kleberson (Athletico-PR) e Vampeta (Corinthians)
  5. Meias (2)
    Juninho Paulista (Flamengo) e Kaká (São Paulo)
  6. Atacantes (2)
    Edílson (Cruzeiro) e Luizão (Grêmio)

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Em 2006 e 2010, esse cenário se manteve praticamente inalterado. Foram apenas três jogadores que atuavam no futebol brasileiro em cada uma dessas convocações, reforçando a forte exportação de talentos para as principais ligas europeias. Já em 2014, o número subiu para quatro, impulsionado por nomes que ainda permaneciam em clubes nacionais naquele ciclo.

2006

  • Rogério Ceni — São Paulo
  • Ricardinho — Corinthians
  • Mineiro — São Paulo

2010

  • Gilberto — Cruzeiro
  • Kléberson — Flamengo
  • Robinho — Santos

2014

  • Jefferson — Botafogo
  • Victor — Atlético-MG
  • Fred — Fluminense
  • Jô — Atlético-MG

A queda volta a aparecer em 2018, quando apenas três atletas que jogavam no Brasil foram convocados para a Copa do Mundo. Em 2022, o cenário se manteve estável, novamente com três representantes do futebol brasileiro, o que reforça a consolidação de um padrão nas últimas edições do torneio: seleções cada vez mais "europeizadas" em sua composição.

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2018

  • Cássio — Corinthians
  • Fagner — Corinthians

2022

  • Weverton — Palmeiras
  • Everton Ribeiro — Flamengo
  • Pedro — Flamengo
Neymar, do Santos, está convocado para Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Neymar, do Santos, está convocado para Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Números de atletas brasileiros na Copa do Mundo

  • 2002: 12
  • 2006: 3
  • 2010: 3
  • 2014: 4
  • 2018: 3
  • 2022: 3
  • 2026: 7

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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