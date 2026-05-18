menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Rayan e Endrick se juntam à lista seleta após convocação para Seleção Brasileira

Ancelotti anunciou lista final nesta segunda-feira (18)

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:21
Favorite o Lance! no Google
Endrick e Rayan foram convocados para a Copa do Mundo 2026 (Fotos: Rafael Ribeiro/ CBF)
imagem cameraEndrick e Rayan em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As convocações de Endrick e Rayan para a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira foram confirmadas. Aos 19 anos, os atacantes serão os jogadores mais jovens do elenco de Carlo Ancelotti no torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

Nascido em 21 de julho de 2006, Endrick será um dos caçulas da Copa. Mas Rayan, nascido em 3 de agosto de 2006, é ainda mais novo — apenas 13 dias mais jovem que o atacante do Real Madrid.

A dupla entra para uma linhagem histórica que já teve nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Robinho. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o Brasil praticamente sempre levou ao menos um jogador apontado como símbolo da nova geração.

continua após a publicidade

O caso mais emblemático segue sendo o de Pelé. Em 1958, aos 17 anos, o Rei não apenas disputou a Copa da Suécia, mas virou protagonista absoluto da campanha do primeiro título mundial brasileiro. Marcou seis gols no torneio, incluindo dois na final contra os suecos, e até hoje é o jogador mais jovem da história a marcar em uma decisão de Copa do Mundo.

Mesmo assim, Pelé não é o brasileiro mais jovem já convocado para um Mundial. O recorde pertence a Edu, chamado para a Copa de 1966 com apenas 16 anos. O atacante, porém, não entrou em campo naquele torneio.

continua após a publicidade

Outro nome histórico é Ronaldo Fenômeno. Campeão mundial em 1994 aos 17 anos, o atacante também não atuou nos Estados Unidos, mas entrou para a história como um dos campeões mais jovens já registrados em Copas.

Agora, Endrick e Rayan chegam cercados de expectativa para dar sequência à tradição brasileira de juventude e protagonismo em Mundiais.

Os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa

  • 1930 — Carvalho Leite — 18 anos
  • 1934 — Leônidas da Silva — 20 anos
  • 1938 — José Perácio — 20 anos
  • 1950 — Castilho — 22 anos
  • 1954 — Humberto Tozzi — 20 anos
  • 1958 — Pelé — 17 anos
  • 1962 — Coutinho — 19 anos
  • 1966 — Edu — 16 anos
  • 1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos
  • 1974 — Dirceu — 22 anos
  • 1978 — Zé Sérgio — 21 anos
  • 1982 — Leandro — 23 anos
  • 1986 — Müller — 20 anos
  • 1990 — Bismarck — 20 anos
  • 1994 — Ronaldo — 17 anos
  • 1998 — Denílson — 20 anos
  • 2002 — Kaká — 20 anos
  • 2006 — Robinho — 22 anos
  • 2010 — Ramires — 23 anos
  • 2014 — Bernard — 21 anos
  • 2018 — Gabriel Jesus — 21 anos
  • 2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos
  • 2026 — Rayan — 19 anos

Os mais jovens da história das Copas

    1.
  1. Norman Whiteside (Irlanda do Norte) — 17 anos e 40 dias — 1982
    2. 2.
  2. Samuel Eto'o (Camarões) — 17 anos e 98 dias — 1998
    3. 3.
  3. Femi Opabunmi (Nigéria) — 17 anos e 100 dias — 2002
    4. 4.
  4. Salomon Olembe (Camarões) — 17 anos e 184 dias — 1998
    5. 5.
  5. Pelé (Brasil) — 17 anos e 234 dias — 1958
    6. 6.
  6. Bartholomew Ogbeche (Nigéria) — 17 anos e 244 dias — 2002
    7. 7.
  7. Rigobert Song (Camarões) — 17 anos e 353 dias — 1994
    8. 8.
  8. Youssoufa Moukoko (Alemanha) — 18 anos e 3 dias — 2022
    9. 9.
  9. Garang Kuol (Austrália) — 18 anos e 69 dias — 2022
    10. 10.
  10. Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias — 2022

Além da dupla brasileira, a Copa de 2026 também deve ter outro fenômeno adolescente entre os protagonistas: Lamine Yamal. O espanhol chegará ao Mundial ainda mais jovem (18 anos, 13 de julho de 2007) e já tratado como uma das grandes estrelas do futebol europeu.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Rayan (Bournemouth)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
Endrick - Seleção Brasileira
Endrick em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sá / AFP)
Rayan em treino pela Seleção Brasileira pela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Rayan em treino pela Seleção Brasileira pela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV GloboSBTCazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026 🔢

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Tchéquia

GRUPO B
Canadá
Bósnia e Herzegovina
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Turquia

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Suécia
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Iraque
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Rep. Congo
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias