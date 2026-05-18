Rayan e Endrick se juntam à lista seleta após convocação para Seleção Brasileira
Ancelotti anunciou lista final nesta segunda-feira (18)
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As convocações de Endrick e Rayan para a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira foram confirmadas. Aos 19 anos, os atacantes serão os jogadores mais jovens do elenco de Carlo Ancelotti no torneio.
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Nascido em 21 de julho de 2006, Endrick será um dos caçulas da Copa. Mas Rayan, nascido em 3 de agosto de 2006, é ainda mais novo — apenas 13 dias mais jovem que o atacante do Real Madrid.
A dupla entra para uma linhagem histórica que já teve nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Robinho. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o Brasil praticamente sempre levou ao menos um jogador apontado como símbolo da nova geração.
O caso mais emblemático segue sendo o de Pelé. Em 1958, aos 17 anos, o Rei não apenas disputou a Copa da Suécia, mas virou protagonista absoluto da campanha do primeiro título mundial brasileiro. Marcou seis gols no torneio, incluindo dois na final contra os suecos, e até hoje é o jogador mais jovem da história a marcar em uma decisão de Copa do Mundo.
Mesmo assim, Pelé não é o brasileiro mais jovem já convocado para um Mundial. O recorde pertence a Edu, chamado para a Copa de 1966 com apenas 16 anos. O atacante, porém, não entrou em campo naquele torneio.
Outro nome histórico é Ronaldo Fenômeno. Campeão mundial em 1994 aos 17 anos, o atacante também não atuou nos Estados Unidos, mas entrou para a história como um dos campeões mais jovens já registrados em Copas.
Agora, Endrick e Rayan chegam cercados de expectativa para dar sequência à tradição brasileira de juventude e protagonismo em Mundiais.
Os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa
- 1930 — Carvalho Leite — 18 anos
- 1934 — Leônidas da Silva — 20 anos
- 1938 — José Perácio — 20 anos
- 1950 — Castilho — 22 anos
- 1954 — Humberto Tozzi — 20 anos
- 1958 — Pelé — 17 anos
- 1962 — Coutinho — 19 anos
- 1966 — Edu — 16 anos
- 1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos
- 1974 — Dirceu — 22 anos
- 1978 — Zé Sérgio — 21 anos
- 1982 — Leandro — 23 anos
- 1986 — Müller — 20 anos
- 1990 — Bismarck — 20 anos
- 1994 — Ronaldo — 17 anos
- 1998 — Denílson — 20 anos
- 2002 — Kaká — 20 anos
- 2006 — Robinho — 22 anos
- 2010 — Ramires — 23 anos
- 2014 — Bernard — 21 anos
- 2018 — Gabriel Jesus — 21 anos
- 2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos
- 2026 — Rayan — 19 anos
Os mais jovens da história das Copas
- Norman Whiteside (Irlanda do Norte) — 17 anos e 40 dias — 1982
- Samuel Eto'o (Camarões) — 17 anos e 98 dias — 1998
- Femi Opabunmi (Nigéria) — 17 anos e 100 dias — 2002
- Salomon Olembe (Camarões) — 17 anos e 184 dias — 1998
- Pelé (Brasil) — 17 anos e 234 dias — 1958
- Bartholomew Ogbeche (Nigéria) — 17 anos e 244 dias — 2002
- Rigobert Song (Camarões) — 17 anos e 353 dias — 1994
- Youssoufa Moukoko (Alemanha) — 18 anos e 3 dias — 2022
- Garang Kuol (Austrália) — 18 anos e 69 dias — 2022
- Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias — 2022
Além da dupla brasileira, a Copa de 2026 também deve ter outro fenômeno adolescente entre os protagonistas: Lamine Yamal. O espanhol chegará ao Mundial ainda mais jovem (18 anos, 13 de julho de 2007) e já tratado como uma das grandes estrelas do futebol europeu.
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Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Rayan (Bournemouth)
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).
Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026 🔢
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Tchéquia
GRUPO B
Canadá
Bósnia e Herzegovina
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Turquia
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Suécia
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Iraque
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Rep. Congo
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
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