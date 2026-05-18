Rayan e Endrick se juntam à lista seleta após convocação para Seleção Brasileira

As convocações de Endrick e Rayan para a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira foram confirmadas. Aos 19 anos, os atacantes serão os jogadores mais jovens do elenco de Carlo Ancelotti no torneio.

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Nascido em 21 de julho de 2006, Endrick será um dos caçulas da Copa. Mas Rayan, nascido em 3 de agosto de 2006, é ainda mais novo — apenas 13 dias mais jovem que o atacante do Real Madrid.

A dupla entra para uma linhagem histórica que já teve nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Robinho. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o Brasil praticamente sempre levou ao menos um jogador apontado como símbolo da nova geração.

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O caso mais emblemático segue sendo o de Pelé. Em 1958, aos 17 anos, o Rei não apenas disputou a Copa da Suécia, mas virou protagonista absoluto da campanha do primeiro título mundial brasileiro. Marcou seis gols no torneio, incluindo dois na final contra os suecos, e até hoje é o jogador mais jovem da história a marcar em uma decisão de Copa do Mundo.

Mesmo assim, Pelé não é o brasileiro mais jovem já convocado para um Mundial. O recorde pertence a Edu, chamado para a Copa de 1966 com apenas 16 anos. O atacante, porém, não entrou em campo naquele torneio.

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Outro nome histórico é Ronaldo Fenômeno. Campeão mundial em 1994 aos 17 anos, o atacante também não atuou nos Estados Unidos, mas entrou para a história como um dos campeões mais jovens já registrados em Copas.

Agora, Endrick e Rayan chegam cercados de expectativa para dar sequência à tradição brasileira de juventude e protagonismo em Mundiais.

Os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa

1930 — Carvalho Leite — 18 anos

1934 — Leônidas da Silva — 20 anos

1938 — José Perácio — 20 anos

1950 — Castilho — 22 anos

1954 — Humberto Tozzi — 20 anos

1958 — Pelé — 17 anos

1962 — Coutinho — 19 anos

1966 — Edu — 16 anos

1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos

1974 — Dirceu — 22 anos

1978 — Zé Sérgio — 21 anos

1982 — Leandro — 23 anos

1986 — Müller — 20 anos

1990 — Bismarck — 20 anos

1994 — Ronaldo — 17 anos

1998 — Denílson — 20 anos

2002 — Kaká — 20 anos

2006 — Robinho — 22 anos

2010 — Ramires — 23 anos

2014 — Bernard — 21 anos

2018 — Gabriel Jesus — 21 anos

2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos

2026 — Rayan — 19 anos

Os mais jovens da história das Copas

1 . Norman Whiteside (Irlanda do Norte) — 17 anos e 40 dias — 1982 2 . Samuel Eto'o (Camarões) — 17 anos e 98 dias — 1998 3 . Femi Opabunmi (Nigéria) — 17 anos e 100 dias — 2002 4 . Salomon Olembe (Camarões) — 17 anos e 184 dias — 1998 5 . Pelé (Brasil) — 17 anos e 234 dias — 1958 6 . Bartholomew Ogbeche (Nigéria) — 17 anos e 244 dias — 2002 7 . Rigobert Song (Camarões) — 17 anos e 353 dias — 1994 8 . Youssoufa Moukoko (Alemanha) — 18 anos e 3 dias — 2022 9 . Garang Kuol (Austrália) — 18 anos e 69 dias — 2022 10 . Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias — 2022

Além da dupla brasileira, a Copa de 2026 também deve ter outro fenômeno adolescente entre os protagonistas: Lamine Yamal. O espanhol chegará ao Mundial ainda mais jovem (18 anos, 13 de julho de 2007) e já tratado como uma das grandes estrelas do futebol europeu.

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Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Rayan (Bournemouth)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Endrick em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sá / AFP)

Rayan em treino pela Seleção Brasileira pela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026 🔢

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Tchéquia

GRUPO B

Canadá

Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Iraque

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Rep. Congo

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

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