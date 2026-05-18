Flamengo tem quatro nomes na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Carlo Ancelotti anuncia convocação do Brasil para o Mundial
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Carlo Ancelotti anunciou os nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 com quatro jogadores do Flamengo. Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá estão entre os 26 convocados pelo técnico italiano nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).
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A pré-lista da Seleção contava com sete nomes do Mais Querido. Além dos convocados, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro também eram opções para o Brasil. Ademais, dois jogadores revelados na Gávea estão na lista final: Wesley, da Roma, e Vini Jr, do Real Madrid.
Com os quatro nomes, o Flamengo é o clube com mais representantes na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além dos brasileiros, é esperado que outros cinco jogadores rubro-negros disputem o Mundial: Arrascaeta, De la Cruz e Varela, do Uruguai, Carrascal, da Colômbia, e Plata, do Equador.
Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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