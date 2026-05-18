Carlo Ancelotti anunciou os nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 com quatro jogadores do Flamengo. Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá estão entre os 26 convocados pelo técnico italiano nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

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A pré-lista da Seleção contava com sete nomes do Mais Querido. Além dos convocados, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro também eram opções para o Brasil. Ademais, dois jogadores revelados na Gávea estão na lista final: Wesley, da Roma, e Vini Jr, do Real Madrid.

Com os quatro nomes, o Flamengo é o clube com mais representantes na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além dos brasileiros, é esperado que outros cinco jogadores rubro-negros disputem o Mundial: Arrascaeta, De la Cruz e Varela, do Uruguai, Carrascal, da Colômbia, e Plata, do Equador.

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Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Rayan (Bournemouth)

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Convocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira em amistoso (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

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