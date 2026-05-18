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Flamengo tem quatro nomes na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti anuncia convocação do Brasil para o Mundial

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:14
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Jogadores do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraJogadores do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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Carlo Ancelotti anunciou os nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 com quatro jogadores do Flamengo. Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá estão entre os 26 convocados pelo técnico italiano nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

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➡️ Flamengo libera Arrascaeta à seleção do Uruguai

A pré-lista da Seleção contava com sete nomes do Mais Querido. Além dos convocados, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro também eram opções para o Brasil. Ademais, dois jogadores revelados na Gávea estão na lista final: Wesley, da Roma, e Vini Jr, do Real Madrid.

Com os quatro nomes, o Flamengo é o clube com mais representantes na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além dos brasileiros, é esperado que outros cinco jogadores rubro-negros disputem o Mundial: Arrascaeta, De la Cruz e Varela, do Uruguai, Carrascal, da Colômbia, e Plata, do Equador.

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Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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Léo Pereira com a camisa azul da Seleção Brasileira
Convocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira em amistoso (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

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